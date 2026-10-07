HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nguyên do Mexico tạm ngừng vận chuyển nhiên liệu sang Cuba?

Hoàng Vân
|

Nguồn tin TASS cho biết, Tập đoàn dầu khí quốc doanh Mexico Pemex đã hoàn toàn ngừng vận chuyển nhiên liệu sang Cuba trong quý III năm nay.

- Ảnh 1.

Đoàn xe chở nhiên liệu của Mexico trong một chuyến đến Cuba.

Theo báo cáo mà Pemex đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, công ty con của tập đoàn này, Servicios Logisticos y Recursos Estrategicos, không thực hiện bất kỳ chuyến hàng nào đến Cuba trong quý III năm 2026.

Điều này diễn ra sau sự sụt giảm mạnh về xuất khẩu trong nửa đầu năm, khi lượng hàng xuất khẩu trung bình chỉ đạt 900 thùng mỗi ngày.

Các số liệu này cho thấy sự tương phản rõ rệt so với những năm trước.

Cuba nhận được 19.200 thùng dầu mỗi ngày từ Mexico trong nửa đầu năm 2024, và 19.600 thùng mỗi ngày trong cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2026, con số này đã giảm xuống chỉ còn 900 thùng mỗi ngày.

Theo tờ El Universal, sự sụt giảm này phản ánh những nỗ lực nhằm tránh lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các quốc gia và công ty cung cấp dầu thô cho Cuba.

Theo TASS
19 vụ, rồi 34, nay là 59: Chuyện gì đang xảy ra ở nước Nga khiến Phó Thủ tướng Patrushev phải lên tiếng?


Tags

Mexico

Cuba

Nhiên liệu

lệnh trừng phạt

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại