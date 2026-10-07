Nguyên do Mexico tạm ngừng vận chuyển nhiên liệu sang Cuba?

Nguồn tin TASS cho biết, Tập đoàn dầu khí quốc doanh Mexico Pemex đã hoàn toàn ngừng vận chuyển nhiên liệu sang Cuba trong quý III năm nay.

Đoàn xe chở nhiên liệu của Mexico trong một chuyến đến Cuba.

Theo báo cáo mà Pemex đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, công ty con của tập đoàn này, Servicios Logisticos y Recursos Estrategicos, không thực hiện bất kỳ chuyến hàng nào đến Cuba trong quý III năm 2026.

Điều này diễn ra sau sự sụt giảm mạnh về xuất khẩu trong nửa đầu năm, khi lượng hàng xuất khẩu trung bình chỉ đạt 900 thùng mỗi ngày.

Các số liệu này cho thấy sự tương phản rõ rệt so với những năm trước.

Cuba nhận được 19.200 thùng dầu mỗi ngày từ Mexico trong nửa đầu năm 2024, và 19.600 thùng mỗi ngày trong cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2026, con số này đã giảm xuống chỉ còn 900 thùng mỗi ngày.

Theo tờ El Universal, sự sụt giảm này phản ánh những nỗ lực nhằm tránh lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các quốc gia và công ty cung cấp dầu thô cho Cuba.

Theo TASS



