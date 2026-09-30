Trung Quốc liên tục hỗ trợ Cuba một vấn đề: Đại sứ Hoa Hân tuyên bố “Ánh mặt trời không thể bị che khuất”

Tờ Havana Times trước đó đưa tin, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 23/9 đã công bố kế hoạch "giúp hệ thống bơm nước của Havana hoạt động độc lập" nhờ năng lượng mặt trời.

Trong video được nhà báo Lý Trạch Hân của Tân Hoa Xã (Trung Quốc) chia sẻ trên nền tảng X vào ngày 30/9, Đại sứ Trung Quốc tại Cuba Hoa Hân đã trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông COMBATE (tài khoản X: @upholdreality) về những hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Cuba.

"Trung Quốc đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ [Cuba] về năng lượng và lương thực. Năm ngoái, các nhà máy điện mặt trời công suất 35 megawatt [MW] do Trung Quốc hỗ trợ đã đi vào hoạt động... Một dự án công suất 85 MW hiện đang được triển khai xây dựng", ông Hoa Hân nói.

Đại sứ Trung Quốc tại Cuba cũng khẳng định: "Tôi luôn tin rằng ánh mặt trời không thể bị che khuất."

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên X của nhà báo Trung Quốc Lý Trạch Hân. Trong video, Đại sứ Trung Quốc tại Cuba Hoa Hân (trái) đã trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông COMBATE (tài khoản X: @upholdreality) về những hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Cuba.

Trước đó, tờ Havana Times đưa tin, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 23/9 đã công bố kế hoạch "giúp hệ thống bơm nước của Havana hoạt động độc lập" nhờ năng lượng mặt trời.

Một lô hàng mới gồm 5.000 tấm pin quang điện do Chính phủ Trung Quốc viện trợ vừa đến Cuba, phục vụ dự án cung cấp điện cho các cơ sở công cộng và nhà dân tại những vùng sâu vùng xa của đảo quốc này.

Đại sứ Trung Quốc tại Cuba Hoa Hân đã thông báo trên mạng xã hội về việc tiếp nhận lô hàng viện trợ này; lô hàng được vận chuyển từ Trung Quốc trong 200 container.

"Trung Quốc đang hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Cuba cũng như các nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân thông qua những hành động thiết thực", nhà ngoại giao Trung Quốc phát biểu trong video đính kèm thông báo.

Theo Havana Times, Cuba và Trung Quốc duy trì mối quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ, trong đó Bắc Kinh nổi lên như một trong những đồng minh quan trọng nhất của Havana.

Trong một thông điệp trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã gửi lời cảm ơn tới "Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc vì tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ vật chất chân thành, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang tăng cường bao vây cấm vận Cuba và duy trì tình trạng phong tỏa năng lượng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân."

Havana Times đưa tin, đây là lô hàng viện trợ thứ ba gồm 5.000 tấm pin quang điện do Trung Quốc gửi đến Cuba trong những tháng gần đây, tiếp nối đợt viện trợ vào tháng 11/2025 dành cho các hộ gia đình bị cô lập ở cực đông của hòn đảo sau khi bão Melissa đi qua.

Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, theo thông tin được Bộ Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba công bố vào thời điểm đó, một lô hàng tương tự đã được chuyển đến và phân bổ cho các cơ sở y tế, cấp cứu, nhà trẻ, nhà tang lễ, cơ sở nhà nước chăm sóc trẻ em mồ côi, cùng các chi nhánh ngân hàng và nhiều cơ sở khác của nước này.

Vào tháng 3 năm nay, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba đã công bố kế hoạch lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại các cơ sở trọng yếu ở tất cả các đô thị trên cả nước, cũng như tại các hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa, bao gồm cả những nơi chưa từng có điện lưới.

Trong chương trình phát thanh mới mang tên "Criterio Compartido" (tạm dịch: Quan điểm chung) được phát sóng vào ngày 23/9, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel cho biết tính đến nay, nước này đã lắp đặt được 1.418 MW công suất điện mặt trời tại 144 trang trại năng lượng mặt trời, đồng thời đặt mục tiêu đạt hơn 1.500 MW vào cuối năm nay.

Theo Chủ tịch Cuba, các nguồn năng lượng tái tạo hiện chiếm 21,4% tổng sản lượng điện của nước này. Ông cũng nêu chi tiết việc lắp đặt các hệ thống này tại 99% các phòng khám đa khoa, 47% bệnh viện, 89% viện dưỡng lão và trung tâm chăm sóc người cao tuổi, 99% nhà hộ sinh, 98% nhà tang lễ và 16% các cơ sở nhà nước chăm sóc trẻ em không có sự bảo vệ của gia đình.

Ông Diaz-Canel cũng cho biết 72% ngân hàng, 97% đài phát thanh và 25% trạm phát sóng vô tuyến đã được trang bị hệ thống điện mặt trời.

Một mục tiêu khác là đạt được "sự độc lập của hệ thống bơm nước tại Havana khỏi Hệ thống Điện Quốc gia" ngay trong những tháng đầu năm tới.

Hình ảnh về một hệ thống điện mặt trời được Đại sứ Trung Quốc tại Cuba Hoa Hân chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: EmbHuaXin

Nhưng theo Havana Times, vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là tình trạng thiếu pin lưu trữ năng lượng và việc không thể tận dụng toàn bộ lượng điện tạo ra để bù đắp cho sự thiếu hụt từ các nhà máy nhiệt điện tại Cuba.

Phần lớn các nhà máy nhiệt điện (vốn đóng góp 40% tổng sản lượng điện của nước này) được xây dựng từ những năm 1960 và 1970. Hiện nay, cứ mỗi ngày lại có khoảng một nửa trong số 16 tổ máy phát điện không thể hoạt động do sự cố kỹ thuật hoặc thiếu công tác bảo trì.

Trong bối cảnh này, tình hình năng lượng của Cuba đang ở mức "nguy cấp" và "cực kỳ căng thẳng", chạm mức kỷ lục trong những tháng gần đây với tổng cộng 8 lần hệ thống điện quốc gia bị gián đoạn tính đến thời điểm hiện tại.

Chiến lược chính của Chính phủ Cuba nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng này là phát triển năng lượng mặt trời, chủ yếu với sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Havana đã triển khai chương trình xây dựng 92 trang trại điện mặt trời cùng các công ty Trung Quốc để đạt tổng công suất lắp đặt khoảng 2.000 MW.



