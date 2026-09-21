Cuba chìm trong bóng tối

Cuba vừa phải hứng chịu một đợt mất điện mới trên toàn quốc, giữa lúc thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng và các hạn chế của Mỹ đối với nguồn cung dầu.

Người dân tại kè biển Malecon trong thời gian mất điện toàn quốc ở Havana, Cuba, ngày 18/9/2026.

Cuba phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu ngày càng trầm trọng, kể từ khi Venezuela, trước đây là nhà cung cấp dầu chính của Cuba đã ngừng vận chuyển hàng, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào tháng 1/2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Cuba, coi đấy là mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Ông Trump đồng thời chặn những chuyến hàng dầu đến hòn đảo này, và đe dọa áp thuế đối với các nước tiếp tục cung cấp dầu cho Cuba.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần tuyên bố sẽ chiếm Cuba “bằng mọi cách”, và mô tả việc thay đổi chế độ ở đó là “vấn đề thời gian”.

Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết, sự cố sập lưới điện mới nhất xảy ra hôm 18/9 do sự cố đường dây truyền tải điện ở phía Tây đất nước, cộng thêm ảnh hưởng của thời tiết bất ổn.

Cuba ngay lập tức kích hoạt quy trình khôi phục, dần dần đưa các nhà máy phát điện hoạt động trở lại, và điện đã được khôi phục ở một số khu vực trên đảo vào ngày 19/9.

Đây ít nhất là lần mất điện lớn thứ 6 mà hòn đảo này phải trải qua kể từ đầu năm 2026.

Hệ thống điện của Cuba phụ thuộc rất nhiều vào các nhà máy điện chạy bằng dầu đã cũ, nhiều nhà máy trong số đó đã hoạt động hàng chục năm và cần bảo trì thường xuyên.

Tình trạng thiếu nhiên liệu và khó khăn trong việc tìm kiếm phụ tùng thay thế đã buộc các tổ máy phát điện phải ngừng hoạt động, khiến lưới điện thiếu hụt công suất dự phòng khi các cơ sở khác gặp sự cố.

Trong khi đó, Mỹ đã tăng cường áp lực kinh tế lên Cuba.

Hôm 17/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công bố biện pháp trừng phạt mới nhắm vào ngành công nghiệp niken của Cuba, sau các biện pháp áp đặt lên công ty dầu khí nhà nước CUPET hồi tháng Sáu.

Nga, Trung Quốc, Mexico và một số quốc gia khác đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba.

Nga đã vận chuyển khoảng 700.000 thùng dầu vào cuối tháng 3, một trong số ít các chuyến hàng nhiên liệu lớn đến hòn đảo này kể từ khi Mỹ siết chặt hạn chế.