Nguy hiểm hơn cả thức ăn ôi thiu: Sai lầm khi dùng màng bọc thực phẩm mà 9/10 người mắc phải

Màng bọc thực phẩm từ lâu đã trở thành vật dụng quen thuộc trong các gia đình, giúp bảo quản rau củ, trái cây, giữ nguyên hương vị và hỗ trợ hâm nóng nhanh chóng. Thế nhưng, một số thói quen sử dụng sai cách có thể âm thầm gây nguy hại cho sức khỏe.

Một thí nghiệm cho thấy, khi thực phẩm nấu chín được bọc trong màng bọc thực phẩm và để lạnh 24 giờ, hàm lượng chất hóa dẻo vượt chuẩn tới 7,49mg/kg. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), chất hóa dẻo từ màng bọc thực phẩm có thể thôi nhiễm vào thức ăn, đặc biệt là đồ nóng hoặc nhiều dầu mỡ, gây rối loạn nội tiết và tăng nguy cơ ung thư nếu tích tụ lâu dài.

3 sai lầm nguy hiểm khi dùng màng bọc thực phẩm

1. Hâm nóng trực tiếp trong lò vi sóng

- Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PE: Không chịu nhiệt cao, giải phóng độc tố khi nóng.

- PVC: Có thể nhả phthalate - chất gây ung thư.

- PVDC và PMP: Chịu nhiệt tốt hơn (140–180°C) nhưng vẫn cần chú ý giới hạn nhiệt độ

2. Tái sử dụng

Bề mặt màng bọc tái sử dụng chứa tới 3.800 khuẩn lạc, bẩn gấp 3 lần bệ bồn cầu. Việc tiết kiệm kiểu này thực chất là mang vi khuẩn vào bữa ăn.

3. Hấp đồ ăn với màng bọc thực phẩm

Màng bọc thực phẩm làm bằng nhựa PE có điểm nóng chảy chỉ hơn 100°C, dễ tan chảy khi hấp lâu. PVC càng nguy hiểm khi giải phóng BPA ở nhiệt trên 60°C. ThS Lê Thị Hồng Hảo (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) khuyến cáo: "Nên dùng nắp hấp chuyên dụng thay vì màng bọc để tránh nguy cơ nhựa hòa vào thức ăn".

4 loại thực phẩm tuyệt đối không nên bọc bằng màng bọc nhựa

- Đồ ăn nóng (>80°C): Dễ giải phóng DEHA, nên để nguội trước khi bọc.

- Thực phẩm nhiều dầu mỡ: Chất hóa dẻo tan trong dầu, đặc biệt khi dùng màng PVC. Nếu bọc, giữ khoảng cách ≥2 cm.

- Trái cây/rau củ có tính axit (chanh, cà chua…): Tăng tốc phân hủy hóa chất, nên lót giấy nến trước khi bọc.

- Dưa chuột, cà chua: Mất đến 30% vitamin C trong 24 giờ, khí ethylene bị giữ lại làm thực phẩm nhanh hỏng.

Nguyên tắc chọn và dùng màng bọc thực phẩm an toàn

- Ưu tiên sản phẩm ghi "PE cấp thực phẩm" hoặc "không chứa DEHP", có dấu QS.

- Thử đốt: PVC độc hại sẽ bốc khói đen, mùi chua, để lại cục cứng; PE/PMP cháy không khói đen, không mùi hăng.

- Chỉ dùng loại được ghi rõ "dùng được trong lò vi sóng" và giữ cách thực phẩm ít nhất 2cm.

- Tuyệt đối không cho màng bọc thực phẩm vào lò nướng nhiệt độ cao.

Việc hiểu rõ đặc tính từng loại màng bọc và sử dụng đúng cách sẽ giúp bạn tận dụng lợi ích bảo quản thực phẩm, đồng thời tránh được các nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn.

