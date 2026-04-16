Người uống trà sữa thường xuyên cần lưu ý

N.Dung |

Việc uống trà sữa thường xuyên như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?

Bạn đọc Nguyễn Diệp Chi (ở Hà Nội) hỏi: Các con tôi rất thích uống trà sữa. Trước đây, hầu như ngày nào các cháu cũng uống 1-2 ly nhưng gần đây do tăng cân nên gia đình chỉ cho uống 1 ly/ngày. Việc uống trà sữa thường xuyên như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?

PGS-TS LÊ BẠCH MAI, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế), trả lời: Trà sữa đã trở thành thức uống ưa thích của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ gen Z. Tuy nhiên, đây là loại đồ uống chứa lượng đường cao, việc sử dụng thường xuyên đang là vấn đề đáng lo ngại. Nhiều nghiên cứu cho thấy một ly trà sữa 500 ml có thể chứa khoảng 80-100 g đường, vượt quá nhu cầu khuyến nghị hằng ngày. Dù một số cửa hàng đã giảm lượng đường hoặc thay đổi công thức, thực tế mỗi ly vẫn có thể chứa khoảng 30-50 g đường.

Về năng lượng, một cốc nhỏ cung cấp khoảng 300 kcal, cỡ lớn khoảng 500 kcal. Để tiêu hao năng lượng từ một cốc nhỏ, cần khoảng 90 phút đi bộ. Vì vậy, nếu uống trà sữa hằng ngày, cơ thể sẽ nạp vào lượng đường và năng lượng lớn.

Thói quen này làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên. Với lứa tuổi học đường, việc uống nhiều trà sữa còn có thể làm mất cân đối dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển.

Về lâu dài, việc tiêu thụ nhiều đường có thể dẫn đến các rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, thậm chí tăng nguy cơ sỏi thận. Theo khuyến cáo, mỗi tuần chỉ nên uống 1-2 ly trà sữa. Không nên duy trì thói quen uống hằng ngày, nhất là trong bối cảnh tỉ lệ thừa cân, béo phì đang gia tăng, đặc biệt ở lứa tuổi học đường.

Đột quỵ rất "sợ" 5 loại thực phẩm này: Thường xuyên ăn thì xin chúc mừng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
