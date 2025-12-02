Người trên 65 tuổi có được ăn đậu phụ nhiều không? Bác sĩ: Hãy biết 3 điều này ngay từ đầu, đừng đợi đến khi nhập viện mới hoảng sợ!

Ông Vương, 67 tuổi, sống cùng vợ trong một khu chung cư cũ ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ông có thói quen ăn một bát đậu phụ nóng vào bữa sáng và hầm súp đậu phụ vào bữa tối, theo ông đây là một chế độ ăn nhẹ nhàng và bổ dưỡng.

Nhưng trong một buổi họp mặt gần đây của những người hàng xóm lớn tuổi, có người bất ngờ khuyên ông: "Ở tuổi ông, ông nên ăn ít đậu phụ đi. Nó không tốt cho xương và dễ gây sỏi thận. Nhiều cụ già trong bệnh viện chúng tôi đã gặp vấn đề vì ăn đậu phụ!".

Nghe vậy, ông Vương lạnh cả sống lưng. Liệu mình còn ăn được đậu phụ không nhỉ? Chẳng lẽ mình thật sự phải bỏ nó sao? Càng nghĩ càng thấy không đành lòng, chuẩn bị đi khám bác sĩ với đầy thắc mắc.

Người trên 65 tuổi có được ăn đậu phụ nhiều không?

Trên thực tế, nhiều người cao tuổi trên 65 tuổi cũng gặp phải câu hỏi tương tự như ông Vương. Họ vốn quen ăn đậu phụ, nhưng đột nhiên nghe nói "già rồi không được ăn đậu phụ tùy tiện" khiến họ cảm thấy bất an.

Đậu phụ có phù hợp với người cao tuổi không? Đậu phụ có thực sự gây hại cho xương và thận không? Ăn đậu phụ như thế nào cho khoa học để vừa bổ dưỡng vừa tốt cho sức khỏe? Câu trả lời có thể hoàn toàn khác với những quan niệm cố hữu của bạn.

Đặc biệt, nhiều người không biết ba điều sau đây, chỉ để rồi hối hận khi phải vào viện.

Đậu phụ có phù hợp với người trên 65 tuổi không? Bác sĩ nói gì?

Đậu phụ được gọi là "thịt thực vật" và là một nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực. Cứ 100 gram đậu phụ cứng chứa hơn 10 gram protein, trong khi lại rất ít chất béo và carbohydrate.

Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc chỉ rõ rằng đậu phụ giàu protein chất lượng cao, canxi và nhiều nguyên tố vi lượng khác nhau, rất hữu ích cho người trung niên và người cao tuổi để bổ sung dinh dưỡng và ngăn ngừa mất cơ.

Tuy nhiên, một số người cao tuổi lo ngại rằng ăn đậu phụ thường xuyên có thể dẫn đến các vấn đề như "xương yếu" và "sỏi thận". Quan niệm này không hoàn toàn chính xác. Các bác sĩ giải thích rằng đậu phụ chứa 150-200 miligam canxi trên 100 gram, là một nguồn canxi tốt. Khi kết hợp với đủ vitamin D, đậu phụ thực sự có thể làm giảm nguy cơ loãng xương.

Về sỏi thận, một số người có nồng độ axit uric cao hoặc bệnh thận mãn tính cần thận trọng. Đậu phụ chứa hàm lượng axit oxalic và purin vừa phải; những người dễ bị sỏi thận hoặc bệnh gút nên điều chỉnh lượng tiêu thụ theo lời khuyên của bác sĩ.

Đối với những người cao tuổi khỏe mạnh khác, việc ăn đậu phụ điều độ sẽ không gây hại cho thận. Một cuộc khảo sát dinh dưỡng trên 3.000 người từ 65 tuổi trở lên do Bệnh viện Đại học Y khoa Liên hợp Bắc Kinh thực hiện cho thấy những người ăn đậu phụ và các sản phẩm từ đậu phụ với lượng vừa phải mỗi tuần có mật độ xương và mức triglyceride tốt hơn.

Tại sao một số người cao tuổi gặp vấn đề sau khi ăn quá nhiều đậu phụ?

Mọi thứ nên được tiếp cận với thái độ chung. Mặc dù đậu phụ tốt, nhưng việc sử dụng và liều lượng rất quan trọng. Một số người cao tuổi gặp phải các vấn đề như "xương mềm" hoặc "sỏi thận", những vấn đề này có liên quan chặt chẽ đến các yếu tố sau:

Tiêu thụ quá nhiều: Một số người cao tuổi tiêu thụ hơn 250 gram (khoảng nửa cân) sản phẩm đậu nành mỗi ngày, vượt xa lượng khuyến nghị hàng ngày là 100-150 gram trong "Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người dân Trung Quốc". Tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài, kết hợp với việc uống không đủ nước và thiếu vận động, có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Người cao tuổi có tiền sử bệnh thận, chẳng hạn như bệnh thận mãn tính, suy thận hoặc tăng axit uric máu, có khả năng bài tiết oxalat kém hơn. Nếu ăn quá nhiều đậu phụ, oxalat dễ kết hợp với canxi trong nước tiểu và tạo thành sỏi.

Kết hợp thực phẩm không lành mạnh: Ví dụ, đậu phụ chiên liên tục, sử dụng gia vị mạnh và tiêu thụ nhiều muối và dầu. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não mà còn làm giảm lợi ích của đậu phụ là "nhẹ, giàu dinh dưỡng và ít chất béo".

Một chi tiết quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua: Mặc dù đậu phụ rất giàu canxi, nhưng nó lại chứa axit oxalic, có thể cản trở quá trình hấp thụ canxi. Chần đậu phụ trong nước nóng trước khi nấu có thể loại bỏ một phần axit oxalic, giúp hấp thụ canxi tốt hơn.

Làm sao để ăn uống thoải mái? 3 gợi ý khoa học

Để tránh các vấn đề sức khỏe khi ăn đậu phụ, các bác sĩ khuyên bạn nên đặc biệt chú ý đến ba khía cạnh này.

Điều quan trọng là phải điều độ; nên dùng 3-5 lần một tuần, mỗi lần giới hạn 100 gram (2 lạng). Nên kết hợp với nhiều loại thịt, trứng và các sản phẩm từ sữa để đảm bảo hấp thụ protein đa dạng.

Nắm vững phương pháp nấu ăn đúng. Ưu tiên các món hầm, hấp, luộc và các món nguội đơn giản, hạn chế chiên, om và các phương pháp nấu ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối khác. Người cao tuổi bị huyết áp cao và cholesterol cao nên đặc biệt tuân thủ chế độ ăn ít muối, ít dầu mỡ để tối đa hóa lợi ích nhẹ và dinh dưỡng của đậu phụ.

Người cao tuổi có vấn đề về thận chỉ nên ăn đậu phụ khi có chỉ định của bác sĩ. Những người mắc bệnh thận mãn tính, tiền sử sỏi đường tiết niệu, bệnh gút... nên khám sức khỏe định kỳ và nhờ bác sĩ đánh giá xem có thể ăn đậu phụ hay không và ăn như thế nào.

Đồng thời, điều quan trọng là phải ăn nhiều trái cây và rau quả tươi, thực phẩm giàu kali, magiê và uống đủ nước để giảm nguy cơ sỏi thận. Duy trì lượng vitamin và nguyên tố vi lượng cân bằng đặc biệt quan trọng cho sức khỏe xương.