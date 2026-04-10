Người thường xuyên uống cà phê và người không uống, ai sống thọ hơn?

Cà phê từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc trong đời sống hàng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, tác động của việc uống cà phê thường xuyên đối với sức khỏe vẫn là chủ đề gây nhiều tranh luận. Những câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Liệu thói quen này có mang lại lợi ích cho cơ thể? Người uống cà phê thường xuyên và người không uống, ai sẽ sống thọ hơn?

Để tìm lời giải, các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu quy mô lớn và kết quả thu được khiến không ít chuyên gia bất ngờ.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí European Heart Journal đã đưa ra những phát hiện đáng chú ý về lợi ích sức khỏe của thói quen này. Theo đó, nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 40.725 người trưởng thành tham gia Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NHANES) trong giai đoạn 1999–2018. Những người tham gia cung cấp chi tiết về chế độ ăn uống, bao gồm việc có uống cà phê hay không, lượng tiêu thụ cũng như thời điểm uống trong ngày. Các dữ liệu này sau đó được đối chiếu với hồ sơ tử vong và nguyên nhân tử vong trong thời gian theo dõi kéo dài từ 9 đến 10 năm.

Kết quả phân tích cho thấy những người có thói quen uống cà phê vào buổi sáng ghi nhận lợi ích sức khỏe rõ rệt. So với nhóm không uống cà phê, nhóm uống vào buổi sáng có nguy cơ tử vong thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 31%. Trong khi đó, những người uống cà phê rải rác suốt cả ngày không ghi nhận mức giảm nguy cơ đáng kể so với nhóm không uống. Phát hiện này cho thấy thời điểm tiêu thụ cà phê có thể đóng vai trò quan trọng, không chỉ riêng việc uống hay không uống cà phê.

Theo một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine, những người uống từ 1,5 đến 3,5 tách cà phê mỗi ngày, kể cả khi thêm một thìa đường, có nguy cơ tử vong thấp hơn tới 30% so với nhóm không uống cà phê.

Để đi đến kết luận này, các nhà khoa học đã theo dõi 171.616 người tại Anh, đánh giá thói quen sinh hoạt của họ trong nhiều lần khảo sát suốt một năm. Những người tham gia nghiên cứu ở độ tuổi từ 37 đến 73 và không mắc bệnh tim mạch hoặc ung thư tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu.

Tiến sĩ Christina Wee, Phó giáo sư Y khoa tại Trường Y Harvard, cho biết nhóm uống cà phê không đường có nguy cơ tử vong thấp hơn từ 16% đến 29% so với người không uống. Các kết quả đã được điều chỉnh theo nhiều yếu tố như tình trạng hút thuốc, mức độ vận động thể chất, chế độ ăn uống, trình độ học vấn và các đặc điểm xã hội học nhằm loại trừ ảnh hưởng gây nhiễu.

Không chỉ dừng lại ở một nghiên cứu, nhiều công trình khoa học khác cũng ghi nhận mối liên hệ tích cực giữa cà phê và tuổi thọ.

Một nghiên cứu do Giáo sư Koh Woon Puay dẫn đầu tại Chương trình Nghiên cứu Chuyển đổi Tuổi thọ Khỏe mạnh, Trường Y khoa Yong Loo Lin (Đại học Quốc gia Singapore), đã theo dõi khoảng 12.000 người từ 45 đến 75 tuổi trong trung bình 20 năm. Kết quả công bố trên tạp chí y học JAMDA cho thấy những người duy trì thói quen uống cà phê có xu hướng khỏe mạnh hơn khi về già và sống thọ hơn so với người không uống.

Các nhà nghiên cứu đánh giá tình trạng sức khỏe dựa trên bốn tiêu chí chính gồm: sụt cân đáng kể, cảm giác kiệt sức thường xuyên, tốc độ vận động chậm và sự suy giảm sức mạnh tổng thể (chẳng hạn lực nắm tay). Theo nhóm chuyên gia, tác động tích cực chủ yếu đến từ caffeine — trong đó 84% lượng caffeine của người tham gia đến từ cà phê, 12% từ trà và phần còn lại từ các loại đồ uống khác.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra các lợi ích sức khỏe tiềm năng khác của cà phê. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Ung thư Quốc tế cho thấy việc uống 2–4 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp bệnh nhân ung thư ruột giảm nguy cơ tái phát và tử vong.

Trong khi đó, nghiên cứu của các chuyên gia Nhật Bản công bố trên chuyên san Stroke: Journal of the American Heart Association ghi nhận những người uống một cốc cà phê mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 20% so với người không uống. Đồng thời, nguy cơ xuất huyết não cũng giảm tới 32% ở nhóm duy trì thói quen này.

Dù mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia lưu ý cà phê không hoàn toàn vô hại. Theo trang dinh dưỡng Eating Well, việc tiêu thụ quá mức có thể gây phụ thuộc caffeine, mất ngủ, lo âu, ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai và làm tăng huyết áp ở một số người nhạy cảm.

Vì vậy, chìa khóa nằm ở việc sử dụng hợp lý. Chuyên gia dinh dưỡng Elizabeth Shaw (Mỹ) khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh có thể tiêu thụ khoảng 3–4 tách cà phê mỗi ngày, tương đương tối đa 400 mg caffeine — mức được xem là an toàn và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

(Tổng hợp)