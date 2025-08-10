Người thiếu sắt nhìn vào móng tay thấy ngay 3 điểm, hãy mau tự kiểm tra

Sắt là khoáng chất thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong cơ thể, đặc biệt là trong việc tạo hemoglobin - thành phần giúp vận chuyển oxy đến các cơ quan. Thiếu sắt dẫn đến thiếu máu, khiến hồng cầu và oxy không đủ cung cấp cho các mô và cơ, gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể. Theo Tiến sĩ Janine Bowring (Vương quốc Anh), thiếu sắt không chỉ gây thiếu máu mà còn dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như mệt mỏi, tim đập nhanh, rụng tóc, móng giòn, suy giảm trí nhớ, hệ miễn dịch yếu... và thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hoặc gây sảy thai.

3 dấu hiệu thiếu sắt trên móng tay

Tiến sĩ Bowring cho biết, móng tay là nơi thể hiện sớm và rõ ràng tình trạng thiếu sắt. Dưới đây là ba dấu hiệu quan trọng nhưng nhiều người không để tâm:

1. Móng tay nhạt màu hoặc có sọc dọc trắng

Ảnh minh hoạ

Thiếu máu do thiếu sắt làm giảm lưu lượng máu và oxy đến các chi, đặc biệt là móng tay, khiến móng nhạt màu hoặc xuất hiện sọc dọc trắng. Tình trạng này cũng có thể gây nhợt nhạt da ở mặt, nướu, môi hoặc mí mắt dưới, do hàm lượng hồng cầu và hemoglobin giảm.

2. Móng tay thô ráp, giòn, dễ gãy

Thiếu sắt làm giảm oxy đến các tế bào, bao gồm móng tay, khiến móng trở nên khô, thô ráp, gồ ghề và dễ gãy. Ngoài ra, sắt góp phần duy trì độ cứng và bóng mịn của móng, nên khi thiếu hụt, móng tay dễ bị tổn thương.

3. Móng tay hình thìa (koilonychia)

Ảnh minh hoạ

Móng tay lõm giữa, крау móng vênh lên, giống hình chiếc thìa, là dấu hiệu đặc trưng của thiếu máu do thiếu sắt. Theo Tiến sĩ Bowring, tình trạng này liên quan đến mức hemoglobin thấp, ảnh hưởng đến khoảng 5,4% người thiếu sắt, theo một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Quốc tế QJM. Móng trở nên mềm và biến dạng dưới áp lực cơ học.

Cách bổ sung sắt được chuyên gia khuyến nghị

Ngoài móng tay, thiếu máu do thiếu sắt còn có các biểu hiện khác như:

- Mệt mỏi, thiếu năng lượng kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Hụt hơi, chóng mặt, nhịp tim nhanh.

- Da nhợt nhạt, nhức đầu khó giải thích.

- Lưỡi sưng, viêm, nhợt nhạt, khô miệng, nứt khóe miệng hoặc loét miệng.

- Tóc khô xơ, gãy rụng, bạc sớm.

Ảnh minh hoạ

Tiến sĩ Bowring chia sẻ rằng việc bổ sung sắt không quá phức tạp. Bạn có thể:

- Điều chỉnh chế độ ăn: Tăng cường thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ, gan động vật, rau bina, tảo xoắn, quả sung, chà là, mật mía.

- Sử dụng viên bổ sung sắt: Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để đảm bảo liều lượng phù hợp.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần bổ sung vừa đủ, không lạm dụng cũng như kết hợp nghỉ ngơi và tăng cường miễn dịch. Bởi chúng giúp cải thiện hiệu quả hấp thụ sắt và giảm triệu chứng khó chịu.