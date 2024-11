Người thích ăn thịt và người không ăn thịt, ai sống thọ hơn? Nghiên cứu 178.000 người phát hiện điểm chung của trường thọ

Bên cạnh các yếu tố như di truyền và lối sống, thì chế độ ăn uống cũng là một khía cạnh ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta. Từ trước đến nay, “ăn thịt có giúp chúng ta sống lâu hơn không?” hay “người thích ăn thịt và người không ăn thịt ai sống thọ hơn?” vẫn là những câu hỏi luôn được nhiều người quan tâm. Không ít cuộc nghiên cứu đã được thực hiện để đi tìm lời giải cho những vấn đề này. Kết quả có thể sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ.Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện Khoa học Y tế và Tim mạch tại Đại học Glasgow ở Vương quốc Anh, những người không ăn thịt, cụ thể là ăn chay, thường sẽ khoẻ mạnh và ít mắc bệnh hơn những người ăn thịt.

Nghiên cứu này được thực hiện trên 178.000 người đã ăn chay và ăn thịt ít nhất 5 năm. Nhóm tác giả đánh giá sức khỏe thể chất của những người tham gia dựa trên xét nghiệm máu và nước tiểu. Kết quả cho thấy cholesterol toàn phần và xấu ở người ăn chay thấp hơn lần lượt 21% và 16% so với người ăn thịt. Nguy cơ mắc bệnh tim mạch, viêm nhiễm và tổn thương tế bào gan của người ăn chay cũng thấp hơn. Tuy nhiên, những người ăn chay lại có hàm lượng vitamin D, canxi và cholesterol tốt thấp.Một nghiên cứu theo dõi gần 100.000 người Mỹ trong 5 năm cũng cho kết quả tương tự. Theo đó, trong thời gian nghiên cứu, các chuyên gia thấy rằng những người không ăn thịt sẽ ít có khả năng tử vong hơn – không kể nguyên nhân tử vong là gì – so với những người ăn thịt. Hiệu ứng này đặc biệt đáng chú ý ở nam giới.

Một nghiên cứu khác do các nhà khoa học của Bệnh viện tổng hợp Massachusetts (Mỹ) thực hiện trên hơn 130.000 người trong 30 năm cũng phát hiện ra rằng cứ tăng thêm 3% lượng calo lấy từ thực vật thì sẽ làm giảm nguy cơ tử vong 10%, và làm giảm nguy cơ tử vong tới 12% đối với bệnh tim. Ngược lại, nếu tăng tỷ trọng protein động vật trong chế độ ăn lên 10%, thì có thể dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn 2% do bất kể nguyên nhân gì, và con số này tăng lên tới 8% đối với bệnh tim.

Mặc dù vậy, không phải tất cả các nghiên cứu đều cho ra một kết quả. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không có sự khác biệt đáng kể nào thể hiện trên tuổi thọ ở những nhóm người ăn thịt và ăn chay hoàn toàn. ‏Thay vào đó, các chuyên gia nhận ra rằng chế độ ăn thịt hay ăn chay đều cho thấy những ưu điểm và nhược điểm với sức khỏe.

Cụ thể, chất đạm và chất béo trong thịt có thể giúp cơ thể cao lớn, xương chắc khỏe hơn, cơ ngực đầy đặn, ít bị thiếu máu, đồng thời giúp cơ thể tràn đầy năng lượng để làm việc và học tập hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người thích ăn thịt sẽ có sức miễn dịch mạnh, không dễ ốm đau, tay chân không sợ lạnh, nam thì nam tính, nữ có da đẹp, đàn hồi. Tuy nhiên họ lại có nguy cơ mắc bệnh béo phì, tim mạch, mỡ máu cao hơn những người khác.

Với những người ăn chay, thức ăn chay dễ tiêu hoá hơn thịt, giảm bớt gánh nặng cho ruột và dạ dày. Chất xơ thô trong thức ăn chay cũng có thể cung cấp năng lượng cho ruột, giúp phân mềm và dễ đi ngoài, giảm đau khi đi đại tiện. Ngoài ra, loại thức ăn này hầu như không có độc tố, hàm lượng chất béo thấp nên dù ăn bao nhiêu cũng không lo bị béo, ít ảnh hưởng đến máu. Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cho biết trong thực phẩm chay không có các loại protein quan trọng như collagen, axit amin, elastin, myosin nên sẽ làm xuất hiện tình trạng yếu cơ, cơ không còn được săn chắc, bị thiếu máu, chóng mặt, xanh xao, da dẻ xấu đi. Đặc biệt, người cao tuổi cần cung cấp đủ chất đạm để duy trì xương và hệ miễn dịch nên nếu chỉ ăn chay sẽ dễ bị ốm và gãy xương.

Từ đó, các chuyên gia cho rằng không có một chế độ ăn nào là hoàn hảo. Do đó, chúng ta nên cần cân nhắc kỹ lưỡng việc ăn uống của mình và chọn chế độ ăn phù hợp với cơ thể để có thể có một sức khỏe tốt và sống thọ hơn.

