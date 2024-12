Người thân đau đớn chờ nhận diện thi thể nạn nhân vụ cháy quán cà phê ở Hà Nội

Đến trưa nay, người thân của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 để chờ nhận diện nạn nhân. Những khuôn mặt thẫn thờ, đau đớn, nước mắt giàn giụa vì người thân của mình ra đi quá đột ngột và bất ngờ.

Lúc này, cơ quan chức năng đang khẩn trương các công việc khám nghiệm và làm các thủ tục pháp lý để nhận diện và bàn giao nạn nhân. Đến thời điểm hiện tại đã có 3 nạn nhân được người thân nhận diện. Lực lượng chức năng đã xác định danh tính và bàn giao cho gia đình.

Nạn nhân được đưa đi lấy mẫu để xét nghiệm AND

Sáng sớm nay, 1 nạn nhân nam giới (40 tuổi) đã được đưa về quê nhà ở Bắc Ninh và 2 nạn nhân đang được làm thủ tục. Được biết, tối qua nạn nhân liên hoan tổng kết cuối năm với bạn bè sau đó đến quán cà phê thì gặp nạn.

Vụ cháy quán cà phê đêm qua có 11 người tử vong, hiện đang được lấy mẫu để xét nghiệm ADN nhận diện các nạn nhân còn lại.

Trước đó, vào hồi 23h03 phút đêm 18/12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.