Người sống thọ thường KHÔNG có 5 thứ này trên cổ, đen đủi phát hiện dù chỉ 1 cũng cần khám ngay!

Vùng cổ được ví như "ngã tư" huyết mạch của cơ thể, nơi tập trung nhiều mạch máu lớn, hạch bạch huyết và các cơ quan quan trọng như tuyến giáp, thực quản... Vì vậy, nó cũng tiết lộ rất nhiều về khả năng sống thọ của một người. Tiếc là nhiều người thường xem nhẹ các bất thường, nhất là dấu hiệu không gây khó chịu rõ ràng ở vùng này.

Ông Sun (ngoài 40 tuổi, sống tại Trung Quốc) cũng là một trong số đó. Gần đây ông thường xuyên ngáy to, sáng nào dậy cổ họng cũng khô khốc, khó chịu. Lúc đầu, ông không để tâm nhưng người nhà phàn nàn nhiều và xuất hiện thêm triệu chứng mệt mỏi, lúc nào cũng buồn ngủ nên ông đi khám.

Thật không ngờ, bên cạnh chứng ngưng thở khi ngủ, bác sĩ tìm ra rất nhiều bệnh lý khác. Từ cao huyết áp tới trào ngược dạ dày thực quản, thậm chí còn tắc nghẽn mạch máu não và có nguy cơ đột quỵ do nhồi máu não. Nghĩa là tính mạng của ông đang gặp nguy hiểm, chữa trị tích cực cũng khó mà sống thọ.

5 thứ người sống thọ thường KHÔNG CÓ trên cổ

Giống như trường hợp của ông Tôn, rất nhiều người không để ý, chủ quan với những bất thường ở vùng cổ dẫn tới bỏ qua nhiều dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng. Nếu muốn sống thọ đương nhiên khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết. Vì vậy, nếu thấy 5 thứ này trên cổ cần đi khám càng sớm càng tốt:

1. Cổ to, kích thước tăng bất thường

Một chiếc cổ quá dày, nhiều mỡ không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là dấu hiệu của sự trao đổi chất kém. Những người béo cổ thường có nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não và rối loạn chuyển hóa.

Đặc biệt, nếu cổ bạn bỗng dưng to ra trong khi cân nặng không thay đổi, hãy hết sức cẩn trọng. Đây có thể là triệu chứng của cường giáp hoặc các căn bệnh ác tính như ung thư tuyến giáp và ung thư thực quản.

2. Cổ xuất hiện mụn lạ hoặc các cục rắn

Vùng cổ vốn là nơi tập trung dày đặc các hạch bạch huyết, là "trạm gác" của hệ miễn dịch. Nếu da cổ không còn mịn màng mà xuất hiện những nốt mụn lạ hoặc cục rắn (dù đau hay không), đó có thể là dấu hiệu tế bào ung thư đang hình thành.

Các chuyên gia cảnh báo rằng sự sưng hạch hoặc nổi u cục này thường liên quan đến ung thư vòm họng, ung thư hạch hoặc tế bào ác tính từ gan, thận di căn đến. Đừng nhầm lẫn chúng với mụn trứng cá thông thường; nếu khối u cứng và lớn dần, bạn cần đi khám ngay lập tức.

3. Ho, khó thở hoặc khàn giọng mãn tính

Một hệ hô hấp khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết để sống thọ. Nếu bạn thường xuyên bị khàn giọng, ho dai dẳng uống thuốc không khỏi, hãy cảnh giác với ung thư phổi và ung thư thanh quản.

Sự kết hợp giữa ho và khó thở thường cho thấy khối u đã bắt đầu xâm lấn hoặc chèn ép vào đường thở. Những người sống thọ thường có giọng nói trong trẻo và nhịp thở đều đặn, cho thấy hệ thống thực quản và phổi đang hoạt động rất trơn tru.

4. Da vùng cổ tối màu bất thường.

Nếu da cổ đen kịt, sẫm màu rõ rệt so với các vùng da khác và khó làm sạch, đây có thể là dấu hiệu của bệnh gai đen. Là một tình trạng liên quan mật thiết đến béo phì và tiểu đường tuýp 2.

Nguy hiểm hơn, sự biến đổi sắc tố da vùng cổ còn biểu thị cơ thể đang bị nhiễm độc do các khối u ác tính ở gan, thận hoặc tụy gây ra. Khi các cơ quan thải độc bị đình trệ, độc tố tích tụ sẽ khiến vùng da cổ trở nên tối màu và thô ráp bất thường.

5. Cảm giác có dị vật, khó nuốt kéo dài

Nhiều người thường chủ quan cho rằng khó nuốt chỉ là do viêm họng hoặc cảm lạnh. Tuy nhiên, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) nhấn mạnh: cảm giác vướng víu như có dị vật trong cổ là triệu chứng đặc hiệu của ung thư thực quản và ung thư tuyến giáp.

Bên cạnh đó, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng cảnh báo triệu chứng này có thể liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng ở phổi hoặc dạ dày. Khi khối u phát triển gây chèn ép, việc nuốt thức ăn sẽ trở nên khó khăn và đau đớn hơn theo từng giai đoạn.