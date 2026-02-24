Người sống thọ thường có 6 dấu hiệu này khi ngủ ban đêm, chỉ cần có 1 cái cũng xin chúc mừng

Khi ngủ, cơ thể bước vào giai đoạn tự sửa chữa và phục hồi. Nếu người lớn tuổi thường xuyên mất ngủ, quá trình này bị gián đoạn, lâu dần có thể kéo theo suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết và hàng loạt bệnh mạn tính.

Nhiều người cao tuổi thắc mắc: không thức khuya, đi ngủ sớm, vậy mà vẫn trằn trọc khó ngủ, hoặc ngủ được một lúc lại tỉnh giấc liên tục. Theo các bác sĩ, đằng sau tình trạng đó đôi khi là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tiềm ẩn, bởi nhiều bệnh có xu hướng bộc lộ rõ hơn vào ban đêm.

Dưới đây là những biểu hiện thường thấy ở người cao tuổi có giấc ngủ tốt, cũng là nền tảng quan trọng cho sức khỏe lâu dài.

- Khi nằm ngủ không thấy chóng mặt hay đau đầu bất thường. Ban đêm, tốc độ lưu thông máu chậm hơn, máu có xu hướng đặc hơn. Nếu mạch máu não bị hẹp sẵn, người bệnh dễ xuất hiện chóng mặt, nhức đầu khi nằm. Ngược lại, cảm giác đầu óc dễ chịu, không đau nhức giúp giấc ngủ sâu và ổn định hơn.

- Tim mạch ổn định, không đau tức ngực khi ngủ. Khi nằm, lượng máu tĩnh mạch trở về tim tăng lên, khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Người có bệnh mạch vành dễ xuất hiện cơn đau thắt ngực về đêm, thậm chí tỉnh giấc vì khó thở. Nếu ngủ ngon mà không có cảm giác tức ngực hay hồi hộp, đó là tín hiệu tích cực cho hệ tim mạch.

- Số lần đi tiểu đêm trong giới hạn bình thường. Thông thường, đi tiểu không quá 2 lần mỗi đêm và không làm gián đoạn giấc ngủ được xem là chấp nhận được. Nếu phải thức dậy trên 3 lần, gần như cả đêm bị chia cắt, chất lượng giấc ngủ chắc chắn suy giảm đáng kể.

- Hô hấp thông suốt, không khó thở hay cảm giác ngạt khi nằm. Một số bệnh phổi như lao phổi, khí phế thũng, ung thư phổi hoặc giãn phế quản có thể khiến người bệnh thở khó khi ngủ. Giấc ngủ yên ổn, không phải ngồi dậy vì hụt hơi là dấu hiệu đáng mừng.

- Ít tỉnh giấc sớm và có thể ngủ một mạch đến sáng. Giấc ngủ ban đêm chủ yếu là giấc ngủ sâu giúp cơ thể phục hồi. Nếu thường xuyên tỉnh dậy lúc rạng sáng và không thể ngủ lại, sức khỏe tổng thể có thể bị ảnh hưởng theo thời gian.

- Bụng dạ dễ chịu, không đau hay chướng bụng khi ngủ. Hệ tiêu hóa hoạt động kém có thể gây đầy hơi, đau âm ỉ, làm người bệnh khó ngủ. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn quá no hoặc ăn sát giờ đi ngủ, bởi điều này dễ làm tăng cảm giác chướng bụng và ảnh hưởng đến chất lượng nghỉ ngơi.

Giấc ngủ ban đêm giống như “bản báo cáo sức khỏe thầm lặng” của cơ thể. Ở người cao tuổi, chỉ cần duy trì được một vài dấu hiệu tích cực kể trên cũng đã là nền tảng tốt cho hành trình sống khỏe, sống thọ.

Nguồn và ảnh: Aboluowang