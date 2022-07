Người sở hữu 'cậu nhỏ' bé chớ lo, người có 'cậu nhỏ' to chớ mừng

Kích thước dương vật không nói lên tất cả về sức khỏe dương vật vì nhiều thứ khác nhau có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thực chất của dương vật như: Khả năng đi tiểu, khả năng duy trì sự cương cứng và khả năng sinh sản cùng với phòng ngừa nguy cơ mắc một số bệnh lý như ung thư dương vật và các bệnh lây truyền qua đường tình dục…



Tiến sĩ Paul Turek, một chuyên gia về tiết niệu và sức khỏe tình dục nam giới và khả năng sinh sản, người sáng lập và giám đốc của The Turek Clinics ở Los Angeles, San Francisco và Thung lũng Silicon nhận xét: "Nếu tính theo pound, con người có dương vật lớn nhất trong số tất cả các loài động vật có vú. Nếu một cm chiều dài dương vật ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh sản của con người, chúng ta sẽ bị tuyệt chủng như một số loài. Hãy nhớ rằng, nếu kích thước là tất cả những gì quan trọng, thì khủng long sẽ vẫn đi lang thang trên Trái đất."

Đọc đến đây, nhiều quý ông vẫn chưa thấy bớt tự phụ hoặc tự ti về kích thước. Vậy hãy tìm hiểu thêm những thông tin về kích thước dương vật và tự kết luận "cậu nhỏ"của mình đang trong tình trạng sức khỏe tốt hay không.

1. Kích thước dương vật không quyết định hấp dẫn tình dục

Đã có nghiên cứu về những giai đoạn phát triển khác nhau của dương vật trong suốt vòng đời. Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã theo dõi kích thước dương vật của hơn 3.000 nam giới từ sơ sinh đến 16 tuổi.

Họ phát hiện ra rằng trung bình, dương vật phát triển nhanh chóng từ khi mới sinh cho đến khoảng 1 tuổi. Từ 1 đến 11 tuổi, sự phát triển của dương vật chậm lại ở một mức độ nào đó. Vào khoảng 11 tuổi và bước vào tuổi dậy thì, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy một giai đoạn phát triển nhanh chóng khác.

Một số nghiên cứu trong nhiều năm đã cố gắng đưa ra một con số xác định cho kích thước dương vật trung bình. Chiều dài trung bình của dương vật là khoảng 3,6 inch (9,16cm) khi mềm và 5,2 inch (13,12 cm) khi cương cứng.

Một nghiên cứu nhỏ năm 2014 sử dụng các phép đo tự báo cáo trên Tạp chí Y học tình dục Hoa Kỳ đã xem xét kích thước dương vật trung bình của 1.661 nam giới. Các nhà nghiên cứu tổng kết rằng chiều dài và chu vi dương vật cương cứng trung bình của những người tham gia lần lượt là 5,6 inch (14,15 cm) và 4,8 inch (12,23 cm).

Một nghiên cứu lớn hơn từ năm 2014 sử dụng các phép đo do chuyên gia y tế thực hiện đã thu thập dữ liệu từ hơn 15.000 nam giới để xác định kích thước trung bình. Trong nghiên cứu này, các phép đo chiều dài và chu vi được thực hiện ở cả hai mặt phẳng và cương cứng. Kết quả xác định chiều dài trung bình của dương vật là 3,6 inch (9,16 cm) khi cương cứng và 5,2 inch (13,12 cm) khi cương cứng. Ngoài ra, chu vi dương vật trung bình được đo là 3,7 in. (9,31 cm) khi mềm và 4,6 in. (11,66 cm) khi cương cứng.

Kích thước dương vật chỉ là một yếu tố nhỏ trong danh sách các mục mà đối tác tình dục cảm thấy hấp dẫn. Nghiên cứu năm 2006 tại Mỹ cho thấy gần 85% phụ nữ hài lòng với kích thước dương vật của bạn tình. Điều quan trọng cần nhớ là kích thước dương vật không nhất thiết quyết định sức hấp dẫn tình dục. Trong một nghiên cứu về những người khác giới được công bố trên Tạp chí Tiết niệu Quốc tế của Anh, 85% phụ nữ hài lòng với kích thước dương vật của bạn tình.

Một bài báo trên trang verywellhealth thông tin về một nghiên cứu nhỏ: Có một dương vật quá lớn có thể không phải lúc nào cũng là một điều tốt. Theo đó, nghiên cứu được công bố năm 2015 cho thấy, trong số 75 phụ nữ được khảo sát, cứ 15 phụ nữ thì có một người rời bỏ mối quan hệ vì kích thước dương vật của bạn tình quá lớn. Dương vật lớn, đặc biệt là dương vật chưa cắt bao quy đầu có liên quan đến nguy cơ cao bị nhiễm trùng âm đạo do vi khuẩn (BV) , nhiễm trùng âm đạo, một phần là do sự gia tăng ma sát với thành âm đạo làm tổn thương các mô và cho phép nhiều vi khuẩn hơn.

45% đàn ông cho rằng dương vật của họ quá nhỏ.

2. Kích thước dương vật thế nào là bình thường?

Nỗi sợ hãi rằng dương vật của bạn trông quá nhỏ để làm hài lòng đối tác của bạn trong khi quan hệ tình dục là phổ biến. Nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết những người đàn ông nghĩ rằng dương vật của họ quá nhỏ thực sự có dương vật có kích thước bình thường.

Các nghiên cứu cho rằng nhiều nam giới có ý tưởng phóng đại về những gì tạo nên kích thước dương vật "bình thường".

Chiều dài của dương vật không cương cứng, không nhất quán dự đoán chiều dài khi dương vật cương cứng. Dương vật chỉ được coi là nhỏ bất thường nếu nó có kích thước dưới 3 inch (khoảng 7,5 cm) khi cương cứng, một tình trạng được gọi là micropenis. Sự mất cân bằng hormone giới tính được gọi là thiểu năng sinh dục là một nguyên nhân hàng đầu của micropenis.

Một đánh giá năm 2014 đã xem xét các phép đo do các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thực hiện đối với 15.521 nam giới từ 17 tuổi trở lên và cho kết quả các phép đo trung bình như sau:

- Chiều dài dương vật mềm mại khi kéo dài: 9,16 cm (3,6 in)

- Chu vi dương vật mềm mại: 9,31 cm (3,66 in)

- Chiều dài dương vật cương cứng: 13,12 cm (5,16 in)

- Chu vi dương vật cương cứng: 11,66 cm (4,59 in)

Năm 2007, một nghiên cứu ở Ấn Độ đã đưa ra một bảng liệt kê các phát hiện về kích thước dương vật từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Trong số 16 nghiên cứu được trích dẫn từ các quốc gia khác nhau, có nghiên cứu sớm nhất được công bố vào năm 1899. Kết quả của nghiên cứu từ Ấn Độ cho thấy, tất cả đều đạt chiều dài dương vật trung bình tương tự nhau, cụ thể:

- Chiều dài mềm dao động trong khoảng 7–10 cm (2,8–3,9 in)

- Chu vi mềm dao động trong khoảng 9–10 cm (3,5–3,9 in)

- Chiều dài cương cứng dao động trong khoảng 12–16 cm (4,7–6,3 in)

- Chu vi cương cứng chỉ dựa trên một nghiên cứu là khoảng 12 cm (4,7 in)

3. Cách đo dương vật

Nếu bạn tò mò về cách đo kích thước dương vật của mình, đây là cách chính xác để có được số đo chính xác:

- Bạn sẽ cần phải có một thước dây hoặc thước kẻ trong tay.

- Để đo chiều dài, hãy bắt đầu phép đo của bạn ở gốc dương vật, nơi dương vật tiếp xúc với xương mu.

- Chạy thước hoặc thước dây dọc theo toàn bộ chiều dài của dương vật từ gốc đến đầu (quy đầu). Không đo chiều dài bao quy đầu thừa.

- Để đo chu vi, quấn thước dây mềm quanh trục của dương vật ở gốc hoặc xung quanh điểm giữa giữa gốc và đầu.

- Nếu bạn đang đo độ mềm dương vật của mình, hãy cẩn thận không kéo hoặc kéo căng nó vì điều này có thể gây thương tích.

Kích thước dương vật không quyết định sức hấp dẫn tình dục và giá trị bản thân.

4. Cách đối tác quan tâm đến kích thước dương vật

Theo một cuộc khảo sát do phòng khám trực tuyến From Mars của Anh thực hiện dựa trên dữ liệu tự báo cáo đồng thời thu thập dữ liệu từ Đánh giá Dân số Thế giới để đưa ra số liệu về kích thước dương vật cương cứng trung bình từ 86 quốc gia. Nó cũng sử dụng dữ liệu tìm kiếm của Google từ năm 2021. Khảo sát cho thấy chiều dài dương vật cương cứng của nam giới Việt Nam là 11,47 cm (4,52 inch). Khảo sát không cho biết có bao nhiêu người tham gia trả lời thông tin, có thể chỉ là số lượng nhỏ nam giới nhưng khi đọc kết quả công bố, khá nhiều người cảm thấy băn khoăn.

ThS .BS Nguyễn Văn Đức - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết kích thước dương vật của mỗi nam giới khác nhau. BS. Đức cho biết dương vật chỉ được coi là ngắn nếu lúc cương cứng dưới 8 cm và dưới 4cm lúc mềm. Khả năng sinh sản, duy trì giống nòi của nam giới phụ thuộc vào số lượng và chất lượng tinh trùng chứ không do kích thước dương vật quyết định. Trong quan hệ tình dục, kích thước cậu nhỏ không phải là yếu tố quyết định mà chủ yếu phụ thuộc khả năng duy trì sự cương cứng, thời gian và bí quyết yêu, sự hòa hợp của cặp đôi...

Một số thông tin có thể khiến nam giới tin rằng đối tác của bạn quan tâm sâu sắc đến kích thước dương vật. Muốn biết chính xác thay vì phán đoán mơ hồ, hãy nói chuyện với đối tác của bạn. Hãy nhớ rằng hiểu nhu cầu và mong muốn của đối tác có khả năng cải thiện mối quan hệ tình dục của bạn hơn là thay đổi kích thước dương vật của bạn.

Mặc dù nhiều nam giới lo ngại rằng dương vật của họ quá nhỏ, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết nam giới đều có dương vật ở kích thước trung bình. Cũng cần nhớ rằng dương vật, cũng giống như âm đạo, có tất cả các hình dạng và kích cỡ khác nhau. Không có một dương vật hoàn hảo và kích thước dương vật không quyết định sức hấp dẫn tình dục hoặc giá trị bản thân của bạn.

Đối với những người nằm ngoài phạm vi kích thước dương vật điển hình vì bất kỳ lý do gì, có những biện pháp can thiệp có thể giúp thúc đẩy đời sống tình dục tích cực và viên mãn. Nếu bạn vẫn lo lắng về kích thước dương vật của mình hoặc cảm thấy nó ảnh hưởng đến đời sống tình dục của bạn, hãy liên hệ với chuyên gia trị liệu tình dục có thể giúp ích.