Người sau 70 tuổi, nếu nhớ được 3 câu nói giản dị này thì phần lớn có thể sống tới 100 tuổi

Tuổi 70 thường được xem là một cột mốc quan trọng của đời người. Nhiều người bước sang độ tuổi này bắt đầu lo lắng về sức khỏe, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống sau này. Thực tế, tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn liên quan chặt chẽ đến lối sống và tâm thái.

Các chuyên gia cho rằng, nếu người cao tuổi có thể ghi nhớ và duy trì 3 nguyên tắc sống đơn giản dưới đây, cơ hội sống thọ và sống khỏe sẽ tăng lên đáng kể.

1. Ăn uống vừa phải, đừng quá no

Nhiều người cao tuổi thường nghĩ rằng phải ăn thật nhiều mới có sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn quá no lại dễ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, tim mạch và quá trình trao đổi chất.

Khi tuổi càng cao, chức năng tiêu hóa và hấp thu của cơ thể sẽ suy giảm. Nếu ăn quá nhiều, đặc biệt là thực phẩm nhiều dầu mỡ, muối hoặc đường, không chỉ gây khó tiêu mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, cao huyết áp hay bệnh tim mạch.

Người cao tuổi nên duy trì nguyên tắc "ăn vừa đủ, ăn đa dạng và ăn thanh đạm". Chế độ ăn nên tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

Ngoài ra, việc ăn chậm, nhai kỹ cũng giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn.

2. Vận động vừa sức, đừng ngồi yên quá lâu

Một trong những nguyên nhân khiến sức khỏe người cao tuổi suy giảm nhanh là do ít vận động. Nhiều người sau khi nghỉ hưu thường giảm hẳn các hoạt động thể chất, dành phần lớn thời gian ngồi hoặc nằm nghỉ.

Tuy nhiên, vận động hợp lý lại là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe xương khớp, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ chức năng tim phổi.

Người trên 70 tuổi không cần tập luyện cường độ cao. Các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, tập dưỡng sinh, đạp xe chậm, tập thể dục nhẹ hoặc làm vườn đều mang lại lợi ích rõ rệt nếu duy trì thường xuyên.

Điều quan trọng là lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng, tránh tập quá sức gây chấn thương.

3. Giữ tâm trạng thoải mái, đừng suy nghĩ quá nhiều

Tâm lý đóng vai trò rất lớn đối với sức khỏe tổng thể của người cao tuổi. Những cảm xúc tiêu cực như lo âu, buồn bã hoặc cô đơn kéo dài có thể làm suy giảm miễn dịch và ảnh hưởng đến hệ tim mạch.

Ngược lại, thái độ sống tích cực, vui vẻ và lạc quan giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng, từ đó hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính.

Người cao tuổi nên duy trì các mối quan hệ xã hội, tham gia hoạt động cộng đồng, trò chuyện với bạn bè hoặc dành thời gian cho những sở thích cá nhân như đọc sách, trồng cây, nghe nhạc… Những hoạt động này không chỉ giúp tinh thần thư giãn mà còn góp phần cải thiện trí nhớ và chất lượng giấc ngủ.

Sống thọ không chỉ là sống lâu mà còn phải sống khỏe

Theo các chuyên gia, mục tiêu của tuổi già không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà còn là duy trì chất lượng cuộc sống. Một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần ổn định và khả năng tự chăm sóc bản thân mới là yếu tố quan trọng giúp người cao tuổi tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Ba nguyên tắc tưởng chừng rất đơn giản: ăn uống điều độ, vận động hợp lý và giữ tâm trạng tích cực lại chính là nền tảng giúp nhiều người duy trì sức khỏe tốt khi bước vào tuổi xế chiều.

Dù không có công thức đảm bảo sống thọ tuyệt đối, nhưng việc duy trì những thói quen tốt mỗi ngày sẽ giúp tăng đáng kể cơ hội sống lâu, sống khỏe và sống vui.