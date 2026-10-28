Người phụ nữ Ukraine vượt 20km đường mìn: Bước chân nào cũng có thể là bước cuối cuộc đời

Một thợ làm móng Ukraine đã đi bộ suốt 20km dọc theo con đường cài đầy mìn để rời Oleshky. Mỗi bước chân đều có thể là bước chân cuối cùng.

Thành phố Ukraine 3 không: không điện, nước, hệ thống sưởi

Tại Oleshky, thành phố nằm bên bờ sông Dnipro, tình trạng thiếu hụt lương thực và vật tư y tế đã kéo dài suốt nhiều tháng qua. Nơi đây không có điện, không có hệ thống sưởi, lẫn nước sạch. Các con đường đều bị gài mìn và rải rác những chiếc xe hơi đã cháy rụi. Trên bầu trời, những chiếc máy bay không người lái (UAV) đầy đe dọa liên tục bay lượn.

Từng là một thành phố với khoảng 24.000 người hiện nay số dân còn ở lại thành phố chỉ còn chưa đầy 2.000.

Một người phụ nữ 40 tuổi, từng làm nghề thợ làm tóc, đã quyết định phải tìm đường thoát thân qua cung đường được mệnh danh là "con đường tử thần".

Cô đã đi bộ suốt 20 km dọc theo con đường cài đầy mìn. Cô chia sẻ rằng mỗi bước chân đều khiến cô lo sợ đó có thể là bước chân cuối cùng của cuộc đời mình.

Trong cuộc chiến, các tòa nhà tại đây bị pháo kích và thiêu rụi, cơ sở hạ tầng cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Thảm họa tiếp tục ập đến vào tháng 6/2023 khi nước lũ tràn ngập thành phố sau sự kiện đập Kakhovka bị phá hủy bởi một vụ nổ khiến hàng trăm cư dân thiệt mạng.

Hiện nay, những người còn trụ lại trong thành phố tan hoang dọc theo mặt trận phía đông nam Ukraine này đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong vì đói hoặc bệnh tật, trong khi một mùa đông khắc nghiệt nữa lại sắp ập đến. Hiện vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào về việc tổ chức sơ tán nhân đạo.

"Chẳng còn lại gì ở Oleshky cả", người phụ nữ – người đã rời khỏi thành phố vào tháng 8 cho biết. "Không lương thực, không nhu yếu phẩm, không dịch vụ y tế, cũng chẳng có bất kỳ sự hỗ trợ nào", cô nói.

Cô tự thấy mình may mắn khi sống sót qua hành trình từ Oleshky đến ngôi làng Radensk – nơi cũng đang bị Nga chiếm đóng nhưng nằm xa tiền tuyến hơn, nhờ đó mà tình hình ở đây cũng đỡ khó khăn hơn.

Một cư dân khác – người đã chạy trốn đến thành phố Mariupol – chia sẻ trong điều kiện giấu tên vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân: "Không thể sống nổi ở Oleshky nữa, chẳng còn sự sống nào ở đó cả".

Những cư dân còn ở lại được cho là phải chật vật tìm kiếm thức ăn giữa các tòa nhà đổ nát, hoặc cố gắng trồng rau trong các mảnh vườn. Họ lấy nước từ giếng và dùng củi để sưởi ấm.

Nỗ lực mở hành lang nhân đạo

Tại một diễn đàn quốc tế ở Ba Lan vào ngày 12/10, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết thành phố này đã "bị san phẳng hoàn toàn".

Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết đợt vận chuyển thực phẩm thường kỳ cuối cùng bằng đường bộ diễn ra vào ngày 26/5. Các quan chức do Nga bổ nhiệm tại Oleshky cho biết trong tháng này họ đã phân phát 2 tấn hàng cứu trợ, dù thừa nhận số lượng đó là không thấm tháp vào đâu.

Văn phòng Liên Hợp Quốc cho biết bệnh viện tại Oleshky đang thiếu hụt thuốc men và các nhu yếu phẩm cơ bản; các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) khiến xe cứu thương không thể tiếp cận bệnh nhân, trong khi việc di chuyển họ đến nơi khác cũng vô cùng nguy hiểm.

Theo thông tin từ Vatican, trong cuộc điện đàm trong tháng 10 với Tổng thống Vladimir Putin, Giáo hoàng đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện vận chuyển thực phẩm, thuốc men đến Oleshky, đồng thời sơ tán dân thường một cách an toàn. Điện Kremlin cho biết ông Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực của Vatican nhằm bảo vệ người dân và đảm bảo nguồn cung cấp thiết yếu, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác.