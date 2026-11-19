Tin rằng thứ nước ép xanh mướt giúp giải độc, người phụ nữ 65 tuổi uống liên tục 10 ngày mà không ngờ chính thói quen "healthy" này lại phá hủy hai quả thận.

Theo suckhoe24h Copy link Link bài gốc Lấy link https://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/nguoi-phu-nu-tu-khoe-manh-den-chay-than-chi-trong-10-ngay-cac-bac-si-cung-hoang-truoc-loai-nuoc-healthy-thuong-uong