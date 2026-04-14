Người phụ nữ sống lành mạnh bị gan nhiễm mỡ nặng, bác sĩ giật mình: 3 loại nước uống nhiều âm thầm hại gan, nhiều người tưởng tốt

Theo chuyên gia dinh dưỡng Khâu Thế Hân (Đài Loan, Trung Quốc), một trường hợp điển hình là bệnh nhân nữ 58 tuổi, có lối sống rất lành mạnh: không uống đồ có cồn, hạn chế tối đa thịt mỡ và thực phẩm chiên rán. Tuy nhiên, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, kết quả siêu âm cho thấy bà mắc gan nhiễm mỡ mức độ nặng.

Điểm đáng chú ý trong chế độ ăn uống của bệnh nhân là thói quen uống một ly nước cam tươi mỗi sáng. Sau khi loại trừ các yếu tố nguy cơ khác, bác sĩ nhận định đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bệnh.

Theo giải thích của chuyên gia Khâu, đường trong trái cây chủ yếu là đường fructose. Sau khi hấp thụ, fructose gần như được chuyển trực tiếp đến gan để xử lý.

Khi ăn trái cây nguyên quả, lượng chất xơ dồi dào sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó giảm áp lực chuyển hóa cho gan. Ngược lại, khi trái cây được ép lấy nước và loại bỏ phần lớn chất xơ, fructose tồn tại dưới dạng lỏng sẽ nhanh chóng đi vào cơ thể với tốc độ cao.

Trong trường hợp tiêu thụ một lượng lớn fructose trong thời gian ngắn, gan không kịp chuyển hóa hết sẽ buộc phải biến đổi phần dư thừa thành triglyceride - một dạng chất béo. Lâu dần, lượng triglyceride này tích tụ trong tế bào gan, dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng nhiều người có xu hướng nghĩ rằng nước ép trái cây với thực phẩm lành mạnh, từ đó sử dụng thường xuyên mà không kiểm soát lượng. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến không ít người “bất ngờ” khi nhận kết quả gan nhiễm mỡ dù chế độ ăn uống tưởng chừng hợp lý. Thực tế, nước ép trái cây, đặc biệt khi được tiêu thụ hàng ngày với số lượng lớn, có thể cung cấp lượng đường tương đương hoặc thậm chí cao hơn so với một số loại đồ uống có đường khác.

Bên cạnh nước ép trái cây, các chuyên gia dinh dưỡng cũng cảnh báo còn ít nhất hai loại đồ uống “tưởng lành mạnh” nhưng có thể âm thầm gây hại cho gan nếu sử dụng thường xuyên. Đầu tiên là sinh tố trái cây chứa nhiều loại đường, sữa đặc. dù giữ lại phần chất xơ, nhưng việc kết hợp nhiều loại quả trong một ly có thể khiến tổng lượng đường fructose tăng cao, vượt xa nhu cầu trong một lần tiêu thụ, từ đó tạo áp lực chuyển hóa lớn lên gan.

Thứ hai là các loại trà, nước trái cây đóng chai, thường được quảng bá tiện lợi, bổ sung vitamin hoặc “ít đường”. Nhưng thực tế nhiều sản phẩm vẫn chứa lượng đường đáng kể dưới dạng siro hoặc đường lỏng, đồng thời gần như không có chất xơ. Việc sử dụng thường xuyên có thể khiến cơ thể nạp đường liên tục mà không nhận ra, góp phần làm tăng tích tụ mỡ trong gan theo thời gian.

Để phòng ngừa và hỗ trợ cải thiện gan nhiễm mỡ, các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra một số khuyến nghị. Đầu tiên là ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép, nhằm giữ lại chất xơ và làm chậm hấp thu đường. Bên cạnh đó, mọi người cần kiểm soát khẩu phần trái cây, nên giới hạn khoảng 2 phần ăn mỗi ngày (tương đương hai nắm tay).

Đồng thời, nên tăng cường rau xanh đậm, giúp bổ sung chất xơ và vi chất có lợi cho gan và bổ sung protein chất lượng cao như đậu phụ, trứng luộc, thịt gà để hỗ trợ quá trình phục hồi chức năng gan. Duy trì lối sống lành mạnh, kết hợp vận động thể lực đều đặn cũng là yếu tố quan trọng để tăng cường thể chất và sức khỏe gan.

Theo Yahoo TW