Người phụ nữ sinh con trong máy chụp cộng hưởng từ

Sự tò mò của con người về hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) và cách cơ thể vận hành chưa bao giờ giảm nhiệt. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ sinh con ngay trong máy MRI bất ngờ được chia sẻ lại sau hơn 15 năm, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Video này thực chất được ghi lại vào năm 2010, trong khuôn khổ một nghiên cứu y khoa do bác sĩ Christian Bamberg dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả trong công trình mang tên Human birth observed in real-time open magnetic resonance imaging , đăng trên American Journal of Obstetrics & Gynecology năm 2012. Đây được xem là một cột mốc quan trọng trong việc quan sát trực tiếp quá trình sinh nở bằng MRI thời gian thực.

Trước đó, MRI từng được sử dụng để nghiên cứu các hoạt động sinh học khác của con người. Năm 1991, một nghiên cứu tại Hà Lan đã gây chú ý khi ghi lại hình ảnh hai người quan hệ trong máy MRI nhằm tìm hiểu những thay đổi bên trong cơ thể. Những hình ảnh này từng tạo nên làn sóng tranh luận trong giới khoa học nhưng đồng thời mở đường cho việc ứng dụng MRI vào nghiên cứu sinh lý học.

Quay lại với ca sinh nở, các nhà khoa học tại Bệnh viện Đại học Charité, Berlin, Đức đã ghi lại 45 phút cuối của quá trình chuyển dạ , sau đó rút gọn thành một đoạn video dài 25 giây. Hình ảnh cho thấy rõ vị trí thai nhi, sự di chuyển của em bé qua ống sinh và sự thay đổi của các cơ quan trong cơ thể người mẹ khi rặn sinh.

Theo nhóm nghiên cứu, trước đó hiểu biết về cơ chế sinh nở chủ yếu dựa trên giả định và các nghiên cứu X-quang đã cũ. Việc quan sát trực tiếp bằng MRI giúp bác sĩ hiểu rõ hơn quá trình này, đặc biệt hữu ích trong những ca sinh khó.

Bác sĩ Marjorie Greenfield , Trưởng khoa Sản phụ khoa tại University Hospitals Case Medical Center, Cleveland, từng nhận định với ABC News rằng video mang giá trị lớn trong đào tạo y khoa. Bà cho rằng phần lớn các ca sinh có thể diễn ra tự nhiên, nhưng việc hiểu sâu hơn cơ chế sinh nở có thể giúp giảm tỷ lệ mổ lấy thai không cần thiết .

Bà cũng gọi đoạn phim là “đầy cuốn hút” và bày tỏ sự trân trọng với người mẹ, người đã sẵn sàng chia sẻ một khoảnh khắc riêng tư để đóng góp cho khoa học.

