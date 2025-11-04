Người phụ nữ quê Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng bất thường, mang theo hàng chục gói thuốc “lạ”

Ngày 3/11, theo thông tin từ Trung tâm y tế Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đã tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân B.T.L. (66 tuổi, trú tại Đồng Nai) cùng bạn ra Phú Thọ công tác.

Theo đó, sáng 2/11, trong thời gian lưu trú tại huyện Cẩm Khê, người đi cùng phát hiện bà L. có biểu hiện bất thường: gọi hỏi không trả lời, đại tiểu tiện không tự chủ. Bệnh nhân lập tức được đưa đi cấp cứu. Sau khi thăm khám, chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi đột quỵ não, chưa loại trừ viêm màng não và chuyển tuyến trên theo nguyện vọng gia đình.

Điều khiến bác sĩ chú ý là trong túi xách của bệnh nhân có hàng chục loại thuốc khác nhau, trong đó nhiều vỉ thuốc không có nhãn mác, nguồn gốc không rõ ràng. Theo người đi cùng cho biết, đây là những loại thuốc bệnh nhân "vẫn uống hằng ngày".

Ảnh: BSCC

Vụ việc này không chỉ là một trường hợp cá biệt mà còn phản ánh thực trạng đáng lo ngại về thói quen tự ý dùng thuốc trong cộng đồng, đặc biệt ở người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính.

Theo Dược sĩ Nguyễn Thị Hải Yến, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, thói quen sử dụng thuốc không theo đơn là một hiểm họa tiềm ẩn. Nhiều loại thuốc trôi nổi, không rõ nhãn mác có thể chứa tạp chất hoặc sai lệch về hàm lượng hoạt chất, dễ dẫn đến ngộ độc cấp tính, sốc phản vệ, suy thận, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí tử vong.

Người dùng có nguy cơ ngộ độc và phản ứng phụ nghiêm trọng nếu thành phần thuốc chứa tạp chất, sai lệch liều hoạt chất, gây ngộ độc cấp tính. Theo dược sĩ Yến, có nhiều trường hợp bị sốc phản vệ, suy thận, xuất huyết tiêu hóa, hôn mê hoặc tử vong vì dùng thuốc không đúng chỉ định.

Tự ý dùng thuốc còn không kiểm soát được thành phần và liều lượng. Khi không rõ hoạt chất và hàm lượng, người dùng không thể biết thuốc có tương tác với thuốc khác hay không, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính (tim mạch, tiểu đường…).

Việc dùng sai thuốc hoặc không đủ liều có thể khiến vi khuẩn hoặc virus kháng thuốc, làm cho việc điều trị sau này trở nên khó khăn hơn. Việc sử dụng tràn lan thuốc trôi nổi khiến nguy cơ kháng kháng sinh, bùng phát dịch bệnh tăng cao, ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả của hệ thống y tế.

Ngoài ra, với những túi thuốc không được bảo quản theo quy định có thể ảnh hưởng đến chất lượng thuốc.

Dược sĩ Yến khuyến cáo người dân không tự ý dùng hoặc mách nhau dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Luôn kiểm tra bao bì, nhãn mác, hạn dùng, số đăng ký trước khi sử dụng. Tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế khi sử dụng thuốc.