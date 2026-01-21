HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người phụ nữ phát hiện sự thật sau 22 năm đặt vòng tránh thai

Vân Du - Phúc Nguyên |

Sau 22 năm đặt vòng tránh thai, người phụ nữ ở Cà Mau phát hiện sự thật sau khi xuất hiện những triệu chứng bất thường

Chiều 21-1, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết vừa phẫu thuật lấy thành công vòng tránh thai "đi lạc" vào bàng quang của một nữ bệnh nhân.

Người phụ nữ ở Cà Mau phát hiện sự thật sau 22 năm đặt vòng tránh thai - Ảnh 1.

Vòng tránh thai "đi lạc" vào bàng quang người phụ nữ ở Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, ngày 14-1, bà V.T.Đ. (45 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau) nhập viện trong tình trạng rối loạn tiểu tiện… Kết quả siêu âm và chụp X – quang cho thấy trong người bệnh nhân Đ. có một vòng tránh thai. Sau đó, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy vòng tránh thai ra ngoài.

"Sau can thiệp, các triệu chứng tiểu gắt đã chấm dứt, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện vào sáng 21-1" – một bác sĩ thông tin.

Theo bà Đ., cách đây 22 năm, bà đã đặt vòng tránh thai. Sau đó, bà từng đi kiểm tra nhưng không phát hiện còn vòng tránh thai nên nghĩ nó đã tự thoát ra ngoài.

