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Người phụ nữ ở TPHCM nhảy cầu được cứu, ít giờ sau tử vong dưới sông

Nguyễn Tiến
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Người phụ nữ nhảy từ cầu Bình Triệu 2 xuống sông Sài Gòn được người dân cứu lên bờ. Ít giờ sau, thi thể nạn nhân được phát hiện trôi trên sông, công an đang điều tra nguyên nhân.

Sáng 26/7, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân và xác minh danh tính một phụ nữ được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn, đoạn qua Công viên Tầm Vu (phường Bình Thạnh).

Đoạn sông Sài Gòn qua Công viên Tầm Vu (phường Bình Thạnh), nơi người dân phát hiện thi thể người phụ nữ vào sáng 26/7. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên sông Sài Gòn nên đưa vào bờ, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định, nạn nhân khoảng 50 tuổi, mặc bộ quần áo họa tiết hoa hướng dương và chấm bi màu trắng. Trên người có hai chiếc chìa khóa nhưng không mang theo giấy tờ tùy thân nên danh tính chưa được xác định.

Theo một số người dân địa phương, vào sáng sớm cùng ngày, người phụ nữ này đã nhảy từ cầu Bình Triệu 2 (nối phường Hiệp Bình và phường Bình Thạnh) xuống sông Sài Gòn.

Phát hiện sự việc, nhiều người đã xuống sông ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ an toàn rồi rời đi. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân được cho là tiếp tục nhảy xuống sông lần thứ hai.

Cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin này cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

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