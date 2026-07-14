Người phụ nữ nhận "án tử" ung thư giai đoạn cuối vì lỡ hẹn với 1 người...

Khi điều trị bệnh, không ít người tự ý dừng thuốc, thất hẹn với bác sĩ vì bận rộn hoặc cảm thấy cơ thể mình khá lên. Điều này rất nguy hiểm!

Ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ nằm ở một quyết định chủ quan. Đó là trường hợp đầy cay đắng của một bệnh nhân nữ 40 tuổi được bác sĩ Lưu Bội Nhân (Liu Boren) tại Đài Loan (Trung Quốc) điều trị.

Bước vào phòng khám với cơ thể suy kiệt và vùng bụng đau quặn, người phụ nữ bật khóc nấc khi nghe bác sĩ thông báo mình đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn 4. Lúc này, cô mới bàng hoàng nhớ về một lỗi lầm trong quá khứ. Đúng 2 năm trước, cô đã lỡ hẹn với chính bác sĩ Lưu Bội Nhân, một lần thất hẹn duy nhất đã đẩy cô vào con đường không thể quay đầu.

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Cái giá đắt cho một lần tặc lưỡi hủy lịch khám

Quay ngược thời gian về 2 năm trước, người phụ nữ này đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh tự miễn dịch viêm khớp dạng thấp. Để kiểm soát căn bệnh mãn tính này, cô bắt buộc phải sử dụng tác nhân sinh học, một loại thuốc có tác dụng ức chế viêm miễn dịch cực mạnh.

Vào thời điểm đó, bác sĩ Lưu Bội Nhân đã rất cẩn trọng khi cảnh báo rằng loại thuốc này là con dao hai lưỡi, nó có thể làm suy giảm hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, thậm chí kích thích hình thành khối u. Kết quả tầm soát hệ tiêu hóa song song cho thấy cô đang dương tính với vi khuẩn HP trong dạ dày. Bác sĩ đã lên sẵn một phác đồ điều trị nghiêm ngặt bằng kháng sinh trong 2 tuần và hẹn ngày tái khám.

Tuy nhiên, người phụ nữ đã quyết định hủy lịch hẹn, không quay lại điều trị. Lý do cô đưa ra là bản thân hoàn toàn không thấy đau đớn hay khó chịu gì ở bụng, cộng thêm tâm lý muốn tiết kiệm tiền bạc sau một đợt chữa viêm khớp tốn kém. Sự chủ quan và một lần lỡ hẹn tưởng chừng vô hại đó đã tạo cơ hội cho vi khuẩn HP âm thầm tàn phá cơ thể cô suốt 24 tháng sau đó.

Trong suốt 2 năm "biến mất", do không có kháng sinh can thiệp kết hợp với hệ miễn dịch suy yếu sẵn do thuốc trị viêm khớp, vi khuẩn HP đã âm thầm tàn phá, làm teo niêm mạc và kích thích tế bào ung thư phát triển thần tốc.

Bi kịch thực sự bùng phát khi gần đây, cô liên tục đối mặt với những cơn đau tức bỏng rát kinh hoàng ở vùng thượng vị, ăn vào là buồn nôn, sụt cân phi mã và bắt đầu đi ngoài ra phân đen do xuất huyết dạ dày nghiêm trọng. Khi những cơn đau vượt quá sức chịu đựng, cô hốt hoảng quay lại tìm bác sĩ Lưu Bội Nhân thì kết quả nội soi, sinh thiết cho thấy các khối u ác tính đã di căn sang cơ quan khác với tiên lượng rất xấu. Người phụ nữ hối hận trong đau đớn nhưng tất cả đã quá muộn.

Cảnh báo "sát thủ dạ dày" mang tên khuẩn HP

Theo bác sĩ Lưu Bội Nhân, rất nhiều người không biết về mức độ phổ biến và nguy hiểm của vi khuẩn HP. Trên thực tế, chúng chỉ kém phổ biến hơn nhiễm khuẩn sâu răng, nghĩa là bất cứ ai cũng có thể nhiễm phải. Trong khi đó, loại vi khuẩn này được mệnh danh là “sát thủ” với dạ dày bởi thống kê chỉ ra có khoảng 80 - 90% ca ung thư dạ dày là do nhiễm khuẩn HP.

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Cụ thể, loại vi khuẩn này sinh sống và phát triển trong dạ dày người. Chúng có cơ chế tiết enzym urease đặc biệt giúp thích nghi với môi trường acid của dạ dày. Sự phát triển và hoạt động của chúng làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây viêm - loét dạ dày, tá tràng, thậm chí không điều trị kịp sẽ gây ung thư dạ dày.

Khi vi khuẩn HP xâm nhập và gây hại cho cơ thể, sẽ có các triệu chứng như:

- Đau hoặc rát ở vùng thượng vị (bụng trên).

- Buồn nôn, nôn mửa.

- Chướng bụng, đầy hơi.

- Ợ nóng, ợ chua.

- Hôi miệng bất thường.

- Cảm giác khó tiêu, chán ăn kéo dài.

- Sụt cân không rõ lý do.

- Đi ngoài phân đen (trong trường hợp viêm loét hoặc xuất huyết dạ dày).

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Các dấu hiệu này có thể không rõ ràng hoặc dễ nhầm lẫn với các triệu chứng bệnh lý khác, vì vậy việc khám và xét nghiệm kịp thời là rất quan trọng. Điều trị vi khuẩn HP có hiệu quả rất cao nhưng quan trọng là cần tuân thủ nghiêm ngặt liệu trình kháng sinh kết hợp với thuốc ức chế acid dạ dày trong khoảng 1 - 2 tuần.

Tuy nhiên, nếu không tuân thủ đúng hoặc vi khuẩn kháng thuốc, quá trình điều trị có thể kéo dài và phức tạp hơn. Việc tái nhiễm sau điều trị cũng là một vấn đề cần lưu ý, nên bệnh nhân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm tra định kỳ.

Với trường hợp của người phụ nữ kể trên, cô đã thất hẹn với bác sĩ, bỏ qua phác đồ điều trị cũng như nhiều dấu hiệu ban đầu. Cuối cùng, cô đã phải trả giá cho sự chủ quan của mình bằng “cái kết đắng” ung thư dạ dày. Cô chủ động chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, nhất là người đang điều trị bệnh tật.

Nguồn và ảnh: Sohu, Sina, Baidu Health