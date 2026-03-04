Người phụ nữ nấu ăn không bao giờ cho muối, kết quả khám sức khỏe gây chấn động

Một cụ bà tại Đài Loan (Trung Quốc) mang sổ ghi chép ăn uống đến phòng tư vấn dinh dưỡng, bức xúc nói rằng mình nấu ăn hoàn toàn không cho muối, vậy mà kết quả xét nghiệm máu vẫn đầy chỉ số bất thường, đặc biệt là liên quan đến huyết áp và mỡ máu.

Khi chuyên gia dinh dưỡng xem kỹ thực đơn hằng ngày, nguyên nhân lập tức lộ diện. Dù không cho muối trực tiếp, bà lại dùng khá nhiều nước tương khi kho thịt, và gần như món rau xào nào cũng thêm một vòng dầu hào để “tăng vị đậm đà” cho cháu dễ ăn. Chính những loại gia vị này đã trở thành “cái bẫy vị giác” mà nhiều người bỏ qua.

Hiểu lầm phổ biến: Không mặn gắt thì không nhiều natri

Nhiều người cho rằng chỉ những món có vị mặn rõ rệt mới chứa nhiều natri. Thực tế, không ít loại gia vị tạo vị ngọt đậm, vị umami lại có hàm lượng natri cao, thậm chí cao hơn muối nếu dùng với lượng lớn.

Các chuyên gia thường chia nhóm gia vị theo mức độ cần kiểm soát.

- Nhóm nên hạn chế tối đa gồm bột ngọt, dầu hào, tương đậu. Những loại này có vị đậm, sánh và đôi khi có thêm đường, khiến người nấu dễ tay cho nhiều mà không nhận ra lượng natri đã tăng đáng kể.

- Nhóm cần kiểm soát khẩu phần gồm tương cà và tương ớt. Đây là các loại sốt vừa chứa đường vừa có natri. Thay vì rưới trực tiếp lên món ăn, nên chấm lượng nhỏ.

- Nhóm an toàn hơn gồm giấm và các loại gia vị tự nhiên như hành, tỏi, gừng, húng quế, rau mùi, chanh. Khi mùi thơm được tăng cường, cảm giác ngon miệng sẽ đến từ hương thay vì từ vị mặn, giúp giảm nhu cầu sử dụng muối hay nước chấm.

Không cần loại bỏ hoàn toàn, chỉ cần thay đổi cách dùng

Chuyên gia nhấn mạnh rằng thay đổi thói quen ăn uống không phải chuyện một sớm một chiều. Không nhất thiết phải bỏ hẳn dầu hào hay nước tương ngay lập tức. Có thể bắt đầu bằng cách dùng muỗng đong nhỏ hơn, hoặc chấm thay vì rưới trực tiếp vào thức ăn.

Việc điều chỉnh những chi tiết nhỏ trong nấu nướng có thể giúp giảm đáng kể lượng natri nạp vào mỗi ngày. Khi lượng natri giảm xuống, huyết áp và hệ mạch máu cũng được bảo vệ tốt hơn.

Câu chuyện của cụ bà cho thấy, đôi khi vấn đề không nằm ở việc “có cho muối hay không”, mà ở những nguồn natri ẩn trong các loại gia vị quen thuộc. Nhận diện đúng và điều chỉnh hợp lý mới là chìa khóa để các chỉ số sức khỏe trở về ngưỡng an toàn.

Nguồn và ảnh: ETToday