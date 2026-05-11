Người phụ nữ mới 30 tuổi nhưng buồng trứng già như sau tuổi 50, bác sĩ khuyên: Ăn 5 món để chống lão hóa buồng trứng

Ở tuổi 30, cô Zhang (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) vốn tự tin với vẻ ngoài sành điệu, trẻ trung như mới 25. Là một nhân viên truyền thông năng động, cô dành nhiều năm để phấn đấu cho sự nghiệp và tự chủ kinh tế. Thế nhưng, ngay khi vừa bắt đầu tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc để hướng tới hôn nhân, một sự thật nghiệt ngã đã ập đến: Cô phát hiện buồng trứng của mình đã "về hưu" sớm hơn 20 năm so với người bình thường.

Mới 30 tuổi nhưng buồng trứng già như ngoài 50 tuổi

Dấu hiệu đầu tiên khiến cô Zhang hoang mang là cảm giác đau rát, khô khốc và mất hoàn toàn ham muốn khi quan hệ với bạn trai. Sau đó, kinh nguyệt của cô bỗng nhiên "biến mất" suốt 2 tháng dù không hề mang thai. Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) bác sĩ sản phụ khoa Lin Junhong đã phải dùng từ "sững sờ" để mô tả tình trạng của cô. Bởi một cơ thể 30 tuổi, vẻ bề ngoài được chăm chút kỹ như mới ngoài đôi mươi nhưng chức năng buồng trứng đã tương đương người 50 - 60 tuổi.

Hóa ra, suốt 4 năm qua, cô Zhang đã phớt lờ những lời cầu cứu của cơ thể. Kinh nguyệt vốn dĩ luôn rối loạn, có khi vài tháng mới xuất hiện một lần nhưng cô chỉ tặc lưỡi cho rằng do stress. Đến khi bác sĩ kết luận cô bị suy buồng trứng sớm kèm theo u nang và viêm cổ tử cung, mọi sự hối hận đều đã muộn màng. Bác sĩ Lin Junhong cảnh báo: "Dù điều trị tích cực, khả năng mang thai tự nhiên của bệnh nhân gần như bằng không và nguy cơ mãn kinh thực thụ trước tuổi 40 là rất cao".

Nhìn lại lối sống của mình, cô Zhang cay đắng thừa nhận mình đã tự tàn phá cơ thể. Cô cho biết mình là “cú đêm” đã gần chục năm. Công việc của cô cũng rất căng thẳng, cảm xúc lên xuống thất thường, ăn uống không đúng giờ giấc. Vì sống một mình nên cô Zhang hầu như toàn gọi đồ ăn ngoài, thích ăn đêm và ăn nhiều đồ cay nóng, chiên rán nhiều dầu mỡ. Cô cũng thường xuyên uống rượu bia vì mục đích công việc.

Tất cả những thói xấu này kết hợp lại, từng chút một khiến buồng trứng của cô tổn thương, bị suy yếu sớm. Đến khi cô hiểu ra tất cả, hối hận thì cũng đã muộn

Tác hại của suy buồng trứng sớm

Theo bác sĩ Lin: "Suy buồng trứng là tình trạng chức năng của buồng trứng ngừng hoạt động và ngừng sản xuất trứng. Chức năng buồng trứng của phụ nữ bình thường sẽ bắt đầu suy giảm khi họ khoảng 45 đến 50 tuổi, tức là khi mãn kinh. Còn nếu các chức năng của buồng trứng suy giảm hoặc ngừng hoạt động trước 40 tuổi thì được gọi là suy buồng trứng sớm”.

Bà cũng nhắc nhở rằng, hầu hết mọi người chỉ biết rằng suy buồng trứng sớm ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, mà không hiểu tác động chính xác như thế nào. Thậm chí, rất ít người biết rằng suy buồng trứng sớm không điều trị kịp thời còn làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm khác, gây ảnh hưởng xấu tới ngoại hình và tốc độ lão hóa, tuổi thọ. Có thể kể đến như:

- Khó thụ thai, thậm chí là vô sinh.

- Giảm hoặc mất ham muốn tình dục, đau đớn khi quan hệ tình dục.

- Tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa, bao gồm cả ung thư.

- Suy giảm hệ miễn dịch và đẩy nhanh tốc độ lão hóa cơ thể.

- Tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương, bất thường lipid và bệnh tim mạch.

- Dễ bị trầm cảm hoặc rối loạn cảm xúc, rối loạn giấc ngủ, suy giảm trí nhớ sớm.

5 thực phẩm nên ăn để giảm nguy cơ suy buồng trứng sớm

Đồng quan điểm với bác sĩ Lin, chuyên gia dinh dưỡng Gao Min (Đài Loan, Trung Quốc) nhắc nhở, việc chăm sóc, bảo vệ buồng trứng từ sớm là vô cùng quan trọng. Ngoài tránh những thói quen xấu giống như cô Zhang thì chế độ dinh dưỡng tích cực cũng có hiệu quả. Bác sĩ Gao nói: “Suy buồng trứng sớm cũng giống như người già đi. Nó không thể ngăn ngừa hay đảo ngược được nhưng có thể phòng ngừa, cải thiện bằng cách cải thiện thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống”.

Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm ông khuyên chị em phụ nữ nên bổ sung để buồng trứng khỏe, chậm lão hóa:

- Các sản phẩm từ đậu nành: Đậu phụ hay sữa đậu nành là nguồn cung cấp isoflavone và phytoestrogen dồi dào. Đây là những "hormone thực vật" giúp bù đắp lượng nội tiết tố thiếu hụt và bảo vệ buồng trứng khỏi các tác nhân oxy hóa.

- Thực phẩm giàu hormone DHEA: Khi cơ thể thiếu hụt DHEA, là hormone chống căng thẳng, các nang trứng sẽ bị teo đi nhanh chóng. Chị em nên ăn nhiều khoai mỡ, bơ để bổ sung hoạt chất này tự nhiên, giúp nuôi dưỡng nang trứng khỏe mạnh.

- Thực phẩm giàu Inositol và axit folic: Thường được gọi là vitamin B8 và B9, cặp đôi này có nhiều trong bơ, măng tây, cải bó xôi và các loại hạt. Chúng phối hợp với nhau để cải thiện tình trạng rụng trứng không đều và gia tăng số lượng trứng trưởng thành đạt chất lượng.

- Cá biển giàu Coenzym Q10: Các loại cá nước lạnh như cá hồi, cá thu, cá ngừ là nguồn cung cấp Q10 vô giá. Hoạt chất này giúp bảo vệ ty thể tế bào trứng, duy trì "nhựa sống" và ngăn ngừa các tổn thương DNA trong buồng trứng.

- Thực phẩm giàu Vvitamin D3: Vitamin D3 không chỉ tốt cho xương mà còn là chìa khóa để duy trì chức năng buồng trứng bền bỉ. Chị em nên bổ sung qua lòng đỏ trứng, nấm, sữa kết hợp với việc tắm nắng nhẹ nhàng mỗi ngày.

Bên cạnh đó, còn cần nghỉ ngơi khoa học, tránh thức khuya, kiểm soát tâm trạng và quan hệ tình dục lành mạnh để bảo vệ buồng trứng cũng như toàn bộ hệ sinh sản.