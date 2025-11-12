Người phụ nữ mắc tiểu đường ăn trứng hấp thường xuyên vào bữa sáng, cơ thể xuất hiện thay đổi bất ngờ

“Bác sĩ ơi, tôi có phải ăn trứng hấp nhiều quá rồi không?”, người phụ nữ 52 tuổi ở Trung Quốc hỏi nhỏ bác sĩ trong buổi tái khám định kỳ. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến vị bác sĩ chăm chú hơn vào kết quả xét nghiệm của bà bởi lạ thay, các chỉ số đường huyết của bà ổn định hơn hẳn so với lần trước.

Không phải vì trứng hấp là món “thần dược”, mà vì trong cách bà ăn và cách bà sống, có bốn điểm quan trọng mà nhiều người cùng bệnh chưa làm được.

1. Biết chọn đúng loại protein

Thay vì ăn kiêng cực đoan hay cắt bỏ tinh bột hoàn toàn, bà chọn cách bổ sung đủ lượng protein tốt mỗi ngày. Với bệnh nhân tiểu đường, việc giữ ổn định đường huyết không chỉ là “ăn ít đường”, mà còn là ăn đủ đạm đúng cách .

Trứng hấp là một lựa chọn gần như hoàn hảo chứa protein dễ hấp thu, không có chất kích thích đường huyết, ít cholesterol hơn thịt đỏ và giàu axit amin thiết yếu cho cơ thể. Ăn trứng đều đặn giúp bà duy trì năng lượng mà không khiến chỉ số đường máu “nhảy múa” sau mỗi bữa ăn.

Theo các bác sĩ nội tiết, nguồn đạm chất lượng cao như trứng, cá hoặc đậu nành giúp giảm nguy cơ biến chứng tim mạch và thận ở người tiểu đường lâu năm. Bà không chạy theo “ăn kiêng” cực đoan, mà tìm được sự cân bằng, điều mà nhiều người bỏ quên.

2. Dùng trứng hấp thay cho bữa sáng nhiều tinh bột

Trước đây, bữa sáng của bà cũng quen thuộc như bao người: bát cháo trắng, bánh mì, thậm chí thêm chiếc bánh bao. Những món tưởng nhẹ bụng ấy lại khiến đường huyết tăng vọt chỉ trong 30 phút đầu ngày.

Từ khi thay bằng trứng hấp và ít rau củ , tình hình thay đổi hoàn toàn: no lâu hơn, ít thèm đồ ngọt và không còn cảm giác mệt lả buổi trưa. Kết quả đo đường huyết sau ăn ổn định, không còn dao động mạnh.

Các nghiên cứu tại Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) từng chỉ ra rằng bữa sáng giàu protein giúp kiểm soát đường huyết suốt cả ngày, trong khi bữa sáng nhiều tinh bột lại “châm ngòi” cho hàng loạt rối loạn chuyển hóa.

Bà bảo: “Chỉ cần thay đổi bữa sáng, cả ngày tôi thấy khỏe khác hẳn”.

3. Ăn có chừng mực, biết phối hợp thực phẩm

Nhiều người nghĩ ăn trứng tốt thì càng ăn nhiều càng khỏe, nhưng bà không như vậy. Bà giữ thói quen ăn vừa đủ, mỗi ngày một quả , kết hợp cùng rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt.

Bác sĩ nói, chính sự điều độ và phối hợp hợp lý ấy mới là chìa khóa. Người tiểu đường cần cân bằng mọi nhóm chất, cắt bỏ quá mức tinh bột hay ăn quá nhiều đạm đều khiến cơ thể rối loạn.

Không ít bệnh nhân vì quá sợ đường mà bỏ luôn cơm, kết quả là sụt cân, mệt mỏi, đường huyết vẫn không ổn định. Ngược lại, bà duy trì được cân bằng chuyển hóa , nhờ vậy các chỉ số xét nghiệm ngày càng khả quan.

4. Kiên trì như một thói quen

Điều khiến bác sĩ ấn tượng nhất không phải là thực đơn, mà là thái độ kiên trì . Bà duy trì cách ăn này suốt hai năm, không hề “đổi gió” chỉ vì chán.

Tiểu đường là bệnh mạn tính, điều trị không phải chuyện vài tháng mà là cả hành trình. Phần lớn bệnh nhân gục ngã vì… quay lại thói quen cũ. Còn bà, coi việc hấp trứng mỗi sáng như một nghi thức nhỏ của ngày mới, đơn giản, đều đặn và bền bỉ.

Dữ liệu y học cho thấy, những người duy trì lối sống lành mạnh trên 3 năm có tỉ lệ biến chứng thấp hơn rõ rệt so với người thay đổi thất thường. Sự khác biệt có thể nhỏ trong 1-2 năm đầu, nhưng sau 10 năm, đó là sự khác biệt giữa “sống khỏe” và “sống chung với thuốc”.

Bác sĩ kết luận: “Bà ấy không có bí quyết gì đặc biệt chỉ là hiểu nguyên tắc và kiên trì làm đúng mỗi ngày”.

Từ việc chọn nguồn đạm tốt, thay đổi bữa sáng, ăn có chừng mực, cho đến duy trì lâu dài, bốn điều tưởng nhỏ ấy đã trở thành công thức ổn định đường huyết tự nhiên nhất mà không cần thêm bất kỳ “mẹo” hay “thần dược” nào.

Với bệnh tiểu đường, điểm khởi đầu có thể khác nhau, nhưng cơ hội để cải thiện thì luôn tồn tại . Dù đã mắc bệnh nhiều năm, chỉ cần bắt đầu thay đổi từ hôm nay, cơ thể vẫn có khả năng phục hồi, chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn để duy trì hay không.

Nguồn và ảnh: Sohu