Người phụ nữ gan "ngập mỡ" vì ngày nào cũng uống 1 loại nước nhiều người tưởng tốt, thực chất là "thuốc phá gan"

Mỹ Diệu |

Ít khi ăn đồ dầu mỡ, nhiều chất béo, thế nhưng bỗng dưng nhận chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ nặng khiến người phụ nữ vô cùng bất ngờ. Nguyên nhân hóa ra đến từ một loại nước nhiều người yêu thích vì tưởng tốt.

Chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) Chiu Shih-hsin đã chia sẻ câu chuyện về một phụ nữ 58 tuổi uống một ly nước cam tươi lớn mỗi ngày vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra sức khỏe đã tiết lộ rằng bà được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ nặng, điều này khiến bà rất sốc. Bởi vốn dĩ người phụ nữ này không uống rượu và hiếm khi ăn đồ chiên rán hoặc đồ ăn nhiều chất béo.

Bác sĩ giải thích rằng đường trong trái cây là fructose, khác với glucose, loại đường này hầu như được chuyển hóa hoàn toàn bởi gan. Nếu ăn trái cây trực tiếp, chất xơ có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường; tuy nhiên, nếu ép lấy nước, hầu hết chất xơ sẽ bị loại bỏ, chỉ còn lại nồng độ fructose dạng lỏng cao, chất này sẽ nhanh chóng đi vào gan.

Khi một lượng lớn fructose đi vào cơ thể trong một thời gian ngắn, gan không thể chuyển hóa nó ngay lập tức. Sau đó, nó được chuyển hóa thành triglyceride và tích trữ, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Đây là lý do chính khiến người phụ nữ này bị gan nhiễm mỡ dù có chế độ ăn uống nhẹ nhàng.

Để tránh làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ do ăn nhiều trái cây, Chiu Shih-hsin khuyên nên tuân thủ hai nguyên tắc chính:

- Ăn trái cây bằng cách "cắn" (ăn nguyên quả) để giữ lại phần thịt quả và chất xơ, điều này không chỉ giúp tăng cảm giác no mà còn giúp đường được giải phóng từ từ.

- Lượng trái cây ăn vào hàng ngày nên được giới hạn ở mức không quá hai nắm tay, đồng thời nên ăn thêm rau xanh đậm và các loại protein chất lượng cao như đậu phụ, trứng luộc và thịt gà.

- Ngay cả khi đã mắc bệnh gan nhiễm mỡ, vẫn có thể cải thiện hoặc thậm chí đảo ngược tình trạng bệnh thông qua chế độ ăn uống cân bằng và thói quen tốt.

Cảnh báo khẩn tới người trên 30 tuổi
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
