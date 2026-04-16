Người phụ nữ gan "ngập mỡ" vì ngày nào cũng uống 1 loại nước nhiều người tưởng tốt, thực chất là "thuốc phá gan"

Chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) Chiu Shih-hsin đã chia sẻ câu chuyện về một phụ nữ 58 tuổi uống một ly nước cam tươi lớn mỗi ngày vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra sức khỏe đã tiết lộ rằng bà được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ nặng, điều này khiến bà rất sốc. Bởi vốn dĩ người phụ nữ này không uống rượu và hiếm khi ăn đồ chiên rán hoặc đồ ăn nhiều chất béo.

Bác sĩ giải thích rằng đường trong trái cây là fructose, khác với glucose, loại đường này hầu như được chuyển hóa hoàn toàn bởi gan. Nếu ăn trái cây trực tiếp, chất xơ có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường; tuy nhiên, nếu ép lấy nước, hầu hết chất xơ sẽ bị loại bỏ, chỉ còn lại nồng độ fructose dạng lỏng cao, chất này sẽ nhanh chóng đi vào gan.

Khi một lượng lớn fructose đi vào cơ thể trong một thời gian ngắn, gan không thể chuyển hóa nó ngay lập tức. Sau đó, nó được chuyển hóa thành triglyceride và tích trữ, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Đây là lý do chính khiến người phụ nữ này bị gan nhiễm mỡ dù có chế độ ăn uống nhẹ nhàng.

Để tránh làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ do ăn nhiều trái cây, Chiu Shih-hsin khuyên nên tuân thủ hai nguyên tắc chính:

- Ăn trái cây bằng cách "cắn" (ăn nguyên quả) để giữ lại phần thịt quả và chất xơ, điều này không chỉ giúp tăng cảm giác no mà còn giúp đường được giải phóng từ từ.

- Lượng trái cây ăn vào hàng ngày nên được giới hạn ở mức không quá hai nắm tay, đồng thời nên ăn thêm rau xanh đậm và các loại protein chất lượng cao như đậu phụ, trứng luộc và thịt gà.

- Ngay cả khi đã mắc bệnh gan nhiễm mỡ, vẫn có thể cải thiện hoặc thậm chí đảo ngược tình trạng bệnh thông qua chế độ ăn uống cân bằng và thói quen tốt.