Người phụ nữ đột nhiên phát hiện viêm não, rối loạn tâm thần sau một lần ướt mưa

Bà Vương (tên họ nhân vật đã được thay đổi) khoảng 40 tuổi, vốn có tính cách vui vẻ, thích giúp đỡ mọi người xung quanh nhưng gần đây đột nhiên trở nên tiêu cực, thậm chí tự làm mình bị thương. Người nhà kể lại, bà bắt đầu thay tính đổi nết từ sau một lần bị cảm nặng vì ướt mưa cách đây không lâu. Lúc đầu, bà không muốn người nhà lo lắng nên tự mua thuốc cảm về uống. Sau 3 ngày, bệnh không đỡ mà ngày một nặng nên đã phải nhập viện điều trị.

Ngay khi các triệu chứng cảm lạnh thuyên giảm quá nửa, bà Vương một mực đòi xuất viện trở về nhà mắc gia đình khuyên ngăn. Dùng thuốc theo đơn bác sĩ kê thêm vài ngày, bà thật sự đã khỏi bệnh cảm nhưng lại khó ngủ cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng muốn ở một mình và tỏ ra sợ hãi.

Khi thấy tính cách bà Vương đột ngột thay đổi, người nhà chỉ cho rằng do bà khó chịu trong người, sẽ không kéo dài lâu. Nhưng càng ngày bà càng trở nên kỳ lạ, tinh thần không ổn định, nói những điều vô nghĩa và đôi khi không nhận ra chính chồng, con của mình.

Sợ xấu hổ với hàng xóm, gia đình cố gắng nhốt bà trong nhà để giám sát thêm. Không ngờ, được vài ngày thì bà Vương bắt đầu lúc gào khóc dữ dội lúc lại cười thành tràng lớn giữa đêm khuya. Đáng sợ nhất là bà liên tục đập đầu vào tường, cố gắng trốn thoát khỏi nhà. Đến lúc này, người nhà mới vội vã đưa bà tới Bệnh viện Ngũ Đài Sơn Dương Châu (Giang Tô, Trung Quốc).

Người phụ nữ đột nhiên thay đổi tính nết, rối loạn tâm thần sau một lần cảm lạnh (Ảnh minh họa)

Bác sĩ chuyên khoa Thần kinh Wang Molan của bệnh viện này kể lại: “Sau khi thực hiện các kiểm tra/xét nghiệm cần thiết, chúng tôi phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm màng não do virus gây rối loạn tâm thần. Vào thời điểm nhập viện, các triệu chứng đã ở mức nghiêm trọng. Trên người bà cũng có nhiều vết thương do tự hại, tinh thần không tỉnh táo, cơ thể yếu ớt do mất ngủ và ăn uống kém”.

Bác sĩ Wang cho biết thêm, tỷ lệ mắc bệnh viêm màng não do virus chiếm từ 20 - 50% trong tổng số bệnh nhân viêm não và các biểu hiện lâm sàng của bệnh rất khác nhau, bao gồm các triệu chứng thần kinh và các bất thường về tâm thần. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khoảng 81% bệnh nhân viêm não do virus bị rối loạn tâm thần ở các mức độ khác nhau.

“Triệu chứng điển hình của rối loạn tâm thần do viêm màng não bởi virus chủ yếu bao gồm rối loạn giấc ngủ, rối loạn ý thức, thay đổi tính cách, hành vi bất thường, rối loạn suy nghĩ và rối loạn nhận thức. Những rối loạn này xảy ra trước các triệu chứng nhiễm trùng sớm ở bệnh nhân. Các triệu chứng về đường hô hấp trên hoặc đường tiêu hóa xuất hiện từ 1 đến 2 tuần trước khi phát bệnh.

Như ở bệnh nhân này, các rối loạn tâm thần bao gồm khó ngủ/mất ngủ, ảo giác, ảo tưởng mình bị ngược đãi, hưng phấn xen kẽ bi quan quá độ. Bên cạnh đó, còn có các triệu chứng thứ phát như chán ăn, nôn mửa, rối loạn tiêu hóa, viêm phổi”.

Bệnh viêm não do virus có thể gây ra nhiều rối loạn và tâm thần và nguy hiểm tính mạng nếu không điều trị kịp thời (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Wang nhấn mạnh rằng, viêm não do virus là một bệnh truyền nhiễm cấp tính của hệ thần kinh trung ương do nhiều loại bệnh nhiễm trùng do virus gây ra. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và mùa dịch chủ yếu là vào mùa xuân và mùa hè, tức là vào mùa mưa nhiều, độ ẩm cao.

Ở giai đoạn đầu, chúng thường có các triệu chứng về hô hấp nên dễ bị nhầm lẫn với cảm lạnh, cảm cúm thông thường, dẫn tới bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: tê liệt chân tay, động kinh, điếc, mù, phù não, hôn mê, thậm chí tử vong.

Nguồn và ảnh: QQ, Family Doctor