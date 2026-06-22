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Người phụ nữ đi ăn cưới mới biết mình chính là cô dâu

Chi Chi
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Khi đến địa điểm tổ chức đám cưới, nhìn thấy người thân bạn bè đến chúc phúc, cô dâu chú rể vô cùng kinh ngạc và xúc động.

Tại Quảng Châu, Trung Quốc, một đám cưới muộn 36 năm gần đây đã được tổ chức trong bí mật. Cô dâu hoàn toàn không hay biết gì cho đến khi bước chân vào sảnh tiệc mới biết đây là hôn lễ dành cho chính mình.

Một cặp anh em ở Quảng Châu đã dành 2 tháng chuẩn bị để tổ chức đám cưới bù cho cha mẹ mình sau 36 năm chờ đợi.

Cô Đặng, người con gái, chia sẻ rằng sau khi cô và anh trai học đại học rồi ở lại Quảng Châu làm việc và sinh sống, họ rất ít thời gian về quê thăm cha mẹ, chưa dành cho cha mẹ nhiều sự quan tâm và tình yêu thương.

Ý tưởng tổ chức đám cưới bù cho cha mẹ được anh trai cô đề xuất, và cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch trong vòng 2 tháng. Họ đã nói dối cha mẹ rằng sẽ đi chụp ảnh gia đình, đồng thời có tặng kèm một gói chụp ảnh cưới.

Cô dâu không hề hay biết đã được mời đến đám cưới của chính mình

Khi cha mẹ đến địa điểm tổ chức đám cưới, nhìn thấy người thân bạn bè đến chúc phúc, họ vô cùng kinh ngạc và xúc động.

Cô Đặng cho biết, cha mẹ đã hy sinh vì cô và anh trai rất nhiều. Cô hy vọng rằng trong những ngày tháng tới, cha mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và sống một cuộc đời rực rỡ của riêng mình.

Anh Đặng, người anh trai, cho biết cha mẹ đã kết hôn được 36 năm nhưng trước đây chưa từng tổ chức đám cưới. Mỗi khi thấy người khác tổ chức hôn lễ, mẹ anh đều tỏ ra rất ngưỡng mộ.

"Bù đắp lại sự tiếc nuối của cha mẹ cũng là tâm nguyện của chúng con."

Anh Đặng chia sẻ rằng ban đầu mẹ anh tưởng là đi dự đám cưới của người khác, cho đến khi thấy người thân bạn bè đều có mặt tại hiện trường, mẹ anh đã xúc động như một cô gái nhỏ.

Gia đình trong câu chuyện

Trên màn hình lớn tại lễ đường phát đoạn video bất ngờ do các con kỳ công chuẩn bị. Người mẹ đã xúc động nói tại sân khấu lễ cưới rằng, kiếp sau bà vẫn muốn được ở bên cạnh chồng mình.

Nguồn: HK01

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