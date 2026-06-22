Về nhà sau nửa năm đi xa, chàng trai chết lặng khi thấy thứ phủ kín giường ngủ: Số lượng lên tới hơn 100

Trở về sau nhiều tháng xa nhà, chàng trai không ngờ cảnh tượng phía sau cánh cửa lại khiến anh sợ hãi.

Chàng trai bàng hoàng trước cảnh tượng khó tin của căn phòng

Chàng trai sống tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) vừa trải qua một phen kinh hãi sau khi trở về nhà sau khoảng nửa năm đi làm xa. Theo trang China.com ngày 13/6, điều chờ đợi anh phía sau cánh cửa không phải là lớp bụi dày của căn phòng lâu ngày không có người ở, mà là một cảnh tượng khiến chính chủ nhà cũng không dám tin vào mắt mình.

Ngay khi bước vào phòng ngủ, chàng trai phát hiện hàng loạt vật thể màu trắng xám nằm rải rác trên giường và nền nhà. (Ảnh: China.com)

Ban đầu, anh chỉ nghĩ mình sẽ phải dọn dẹp lại đồ đạc sau nhiều tháng vắng mặt. Tuy nhiên, ngay khi bước vào phòng ngủ, anh phát hiện hàng loạt vật thể màu trắng xám nằm rải rác trên giường và nền nhà. Theo China.com, số lượng được ước tính lên tới hơn 100 quả.

Sau khi kiểm tra kỹ, chủ nhà mới nhận ra đó đều là trứng rắn. Điều khiến nhiều người rùng mình hơn cả là anh không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của con rắn trưởng thành được cho là đã đẻ ra số trứng này. Cửa chính vẫn khóa nguyên vẹn, cửa sổ đóng kín, lưới chống côn trùng không có dấu hiệu bị hư hỏng, còn các vật dụng có giá trị trong phòng đều ở đúng vị trí.

Theo Sohu, nhiều quả trứng xuất hiện cả trên chăn đệm, gầm giường và một số góc khuất trong căn phòng. Đoạn video ghi lại hiện trường sau đó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sau khi kiểm tra kỹ, chủ nhà mới nhận ra đó đều là trứng rắn. (Ảnh: Sohu)

Theo Sina News, chủ đề mang nội dung "Người đàn ông đi xa nửa năm, về nhà phát hiện đầy nhà trứng rắn" đã thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng trong ngày 12/6. Nhiều người tỏ ra kinh hãi trước cảnh tượng hiếm gặp, trong khi một số khác đặt câu hỏi liệu rắn hoang dã có thực sự chọn giường ngủ của con người làm nơi sinh sản hay không.

Vì sao rắn lại chọn chiếc giường làm nơi đẻ trứng?

Theo China.com, các chuyên gia động vật cho biết rắn thường tìm kiếm những nơi kín đáo, có nhiệt độ và độ ẩm ổn định để sinh sản. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài tại Giang Tây, khi nhiệt độ ban ngày có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, những căn nhà bỏ không có thể trở nên quá khắc nghiệt.

Ngược lại, lớp chăn đệm dày trên giường lại tạo ra môi trường tương đối ổn định, phù hợp cho quá trình ấp trứng. Đây được xem là một trong những nguyên nhân có thể giải thích việc con vật này chọn giường ngủ thay vì những vị trí quen thuộc như bụi cây, hốc tường hay đống lá mục.

Một chi tiết khác cũng khiến dư luận chú ý là các cụm trứng được sắp xếp khá gọn gàng. Theo những người nghiên cứu bò sát được China.com dẫn lại, rắn mẹ thường cuộn mình quanh ổ trứng và thay đổi vị trí liên tục để duy trì nhiệt độ thích hợp. Quá trình đó có thể khiến các cụm trứng tách thành nhiều nhóm nhỏ.

Các chuyên gia động vật cho biết rắn thường tìm kiếm những nơi kín đáo, có nhiệt độ và độ ẩm ổn định để sinh sản. (Ảnh: Sina)

Tuy nhiên, theo một bài phân tích được Phoenix News đăng tải, một số chuyên gia và người quan sát động vật lại đặt nghi vấn về tính xác thực của đoạn video. Họ cho rằng các cụm trứng được sắp xếp tương đối đều, đồng thời chỉ ra rằng những đoạn video tương tự đã xuất hiện trên mạng từ cuối tháng 5 với phần mô tả khác nhau.

Theo Sohu, chủ nhà sau đó đã nhờ người có chuyên môn xử lý số trứng nói trên. Chưa có thông tin về trường hợp bị rắn tấn công hoặc thương vong liên quan đến vụ việc.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng khi phát hiện động vật hoang dã hoặc trứng lạ xuất hiện trong nhà, người dân không nên tự ý xử lý bằng tay, đốt hoặc sử dụng hóa chất. Thay vào đó, cần liên hệ lực lượng cứu hộ hoặc đơn vị chuyên trách để đảm bảo an toàn.

Theo China.com, Sohu, Sina