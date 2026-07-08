Người phụ nữ đẹp nhất thế giới gây tranh cãi

Ngay từ khi minh tinh Lupita Nyong'o được lựa chọn vào vai Helen - người phụ nữ đẹp nhất thế giới cổ đại trong "The Odyssey" đã có nhiều ý kiến trái chiều nảy sinh. Những phát ngôn của cô càng thổi bùng lên cuộc tranh luận gay gắt.

Đoàn phim The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đã có buổi họp báo ra mắt và giới thiệu trailer phim, công bố lịch phát hành vào ngày 17/7. Bom tấn sử thi này gây tranh cãi ngay từ khi bấm máy vì những lựa chọn táo bạo của đạo diễn để thể hiện các nhân vật thần thoại Hy Lạp vốn đã quen thuộc với khán giả.

Trong đó, nhân vật Helen thành Troy được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất thế giới cổ đại và là nguyên nhân gây nên cuộc chiến thành Troy do ngôi sao Lupita Nyong'o đảm nhận đã trở thành tâm điểm của làn sóng tranh cãi. Theo Variety , video tạo hình của Helen nhận về 600.000 lượt không thích chỉ sau 4 tiếng, cho thấy sự thất vọng của khán giả.

Lupita Nyong'o bị chê khi thể hiện vai mỹ nhân trong thần thoại Hy Lạp.

Lupita Nyong'o là ngôi sao từng giành giải Oscar vì vậy không ai phủ nhận diễn xuất của cô. Tuy nhiên, ngoại hình của nữ diễn viên sinh năm 1983 không giống với hình ảnh mỹ nhân Hy Lạp cổ đại mà khán giả thường hình dung. Thêm vào đó, vai diễn Helen từng được thể hiện bởi Diane Kruger trong Troy (2024) đã để lại ấn tượng khó quên cho khán giả với nhan sắc kiều diễm khí chất thần thánh. Chính vì vậy, công chúng khó lòng chấp nhận Lupita Nyong'o thủ vai Helen, cho rằng sự lựa chọn của đạo diễn Christopher Nolan là sai lầm không khác gì các dự án trước đó như Nàng tiên cá (2023) và Bạch Tuyết (2025).

Đối mặt với những lời chê bai của khán giả, nữ diễn viên Lupita Nyong'o ủng hộ cách đạo diễn Christopher Nolan làm mới lại câu chuyện The Odyssey . Ngoài vai Helen, Lupita Nyong'o còn đảm nhận thêm nhân vật Clytemnestra, em gái song sinh của Helen, hoàng hậu xứ Mycenae. Trong The Odyssey 2026, Helen không chỉ là "bình hoa di động", món quà chiến thắng để các nhân vật nam tranh giành, mà còn được xây dựng có chiều sâu hơn, thể hiện nỗi đau của người phụ nữ khi đứng trước chiến tranh.

"Vai diễn này không thể chỉ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài. Điều tôi muốn khám phá là con người thật của nhân vật phía sau danh xưng mỹ nhân ấy. Tôi không thấy cần phải đi giải thích hay biện minh cho bản thân. Chỉ trích thì lúc nào cũng sẽ có thôi", Lupita Nyong’o chia sẻ về vai diễn Helen trên tờ Deadline. Thay vì chỉ tập trung vào nhan sắc huyền thoại như mọi người vẫn biết, cô muốn khắc họa một nhân vật có chiều sâu nội tâm hơn.

Lupita Nyong'o không thể so sánh với phiên bản của Diane Kruger.

Tạp chí Variety khẳng định "Màn hóa thân kép của Lupita Nyong'o thể hiện niềm tin của Nolan với các diễn viên của mình. Ông cho phép họ mang tới những cách diễn giải độc đáo cho câu chuyện kinh điển vốn đã quá quen thuộc với khán giả".

Không chỉ Lupita Nyong'o gây tranh cãi khi vào vai Helen mà cả Zendaya cũng từng bị cho là không phù hợp để vào vai nữ thần Trí tuệ Athena, một trong những nhân vật quyền lực nhất trên đỉnh Olympus. Trong các văn bản nghệ thuật, Athena được khắc họa như một người phụ nữ vĩ đại với làn da trắng và mái tóc xoăn, còn Zendaya bị đánh giá có vóc dáng gầy gò. Nữ diễn viên trẻ gây tranh cãi vì diễn xuất vừa đơ vừa nhăn, luôn biểu lộ cảm xúc của nhân vật bằng cách nhăn mặt.

Với danh tiếng của đạo diễn Christopher Nolan cùng dàn sao hàng đầu là Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Robert Pattinson.... The Odyssey tạo sức hút đặc biệt với khán giả và truyền thông. Ngay khi hệ thống mở bán vé các suất chiếu IMAX và định dạng màn hình lớn cao cấp, lượng người truy cập quá lớn đã khiến ứng dụng đặt vé gặp tình trạng quá tải.

The Odyssey sở hữu dàn sao khủng.

The Odyssey lấy bối cảnh sau cuộc chiến thành Troy. Odysseus (Matt Damon) trải qua hành trình 10 năm đơn độc tìm đường về nhà đầu bão táp. Các bối cảnh lớn trong phim trải dài qua nhiều quốc gia như Cảng Landeyjahöfn (Iceland), cảng Buckie, khu vực Culbin, phế tích lâu đài Findlater (Scotland), thành cổ Aït Benhaddou (Maroc), đảo Favignana (Italia), lâu đài cổ Methoni, bãi biển Voidokilia, hang Nestor (Hy Lạp)...

Đạo diễn Christopher Nolan khẳng định: "Đây chắc chắn là bộ phim lớn nhất trong sự nghiệp của tôi từ trước đến nay. Cảm giác như chúng tôi đã làm sáu hoặc bảy bộ phim khác nhau vậy".