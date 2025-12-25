Người phụ nữ có thận già hơn tuổi thật 40 năm, suy thận giai đoạn 3 vì quá chăm… bồi bổ

Một người phụ nữ 55 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa khiến các bác sĩ ngỡ ngàng khi kết quả xét nghiệm cho thấy tốc độ lọc cầu thận (GFR) chỉ còn 45 điểm. Ở độ tuổi ngoài 50, chức năng thận của bà Từ đã thoái hóa tương đương với một cụ già 90 tuổi, chính thức bước vào suy thận mạn tính giai đoạn 3.

Người phụ nữ ngoài 50 nhưng thận "già" như 90 tuổi (Ảnh minh họa)

Điều đáng nói là bệnh nhân không hề có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp hay các bệnh lý nền phổ biến khác. Thậm chí bà còn cho biết mình là người cực kỳ quan tâm đến sức khỏe. Ăn gì, uống gì cũng đều xem có tốt cho sức khỏe hay không. Thậm chí gần chục năm nay bà không bao giờ ngủ sau 10 giờ tối, không uống rượu bia, không nhịn tiểu và còn tập thể dục 3 buổi mỗi tuần.

Vậy lý do khiến thận của người phụ nữ này "già trước tuổi", kiệt quệ là gì? Tiến sĩ Hung Yung Hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) kể lại: "Bệnh nhân mở túi xách ra khiến tôi cũng phải giật mình. Thủ phạm nằm ngay trong đó".

Suy thận giai đoạn 3 vì quá chăm... bồi bổ

Tiến sĩ Hung là người trực tiếp thăm khám và điều trị cho bà Từ. Bà đi khám vì trong người mệt mỏi dai dẳng, nước tiểu rất nhiều bọt và màu đậm như trà, đêm nào cũng thức giấc nhiều lần để đi tiểu, đau thắt lưng dữ dội vào ban đêm. Đây là các dấu hiệu cho thấy chức năng thận đã suy giảm qua mức trung bình. Kết quả xét nghiệm chỉ ra suy thận giai đoạn 3.

Khi nhận chẩn đoán này, bà Từ ngỡ ngàng đến mức bật khóc nức nở. Hỏi về lối sống và tiền sử dùng thuốc cho thấy bà không hề có bệnh nền gì nhưng ngày nào cũng uống cả nắm thuốc, đó là thuốc bổ và các loại thực phẩm chức năng.

Tiến sĩ Hung muốn hỏi rõ hơn về loại thuốc thì bà Từ liền mở túi xách, lấy ra rất nhiều viên nang phân theo túi nhỏ, có cả dạng chai uống liền. Nào là vitamin tổng hợp, thải độc gan, viên uống bổ sung estrogen, thực phẩm chức năng cho tim mạch và não bộ, kali, sắt... Đông, tây y đều đủ cả.

Lạm dụng thực phẩm chức năng có thể gây suy thận, hại gan (Ảnh minh họa)

Chính kiểu bồ bổ vô tội vạ này suốt 5 năm gần đây đã khiến thận phải làm việc quá tải, dẫn tới suy kiệt và mắc bệnh. Đương nhiên, gan của bà Từ cũng "chung số phận", bị suy giảm chức năng mức độ nhẹ.

Bà Từ rất hối hận. Sau hơn 1 tháng điều thị bệnh thận kết hợp với bỏ hoàn toàn thực phẩm chức năng, uống nhiều nước cùng thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện thì chỉ số GFR đã hồi phục lên được gần 60 điểm. Bà vẫn đang nỗ lực điều trị, dù không thể đảo ngược chỉ số thận về như người khỏe mạnh nhưng cố gắng để không phải chạy thận trong lương lai.

5 nguy cơ phá hủy thận khi bồi bổ sai cách

Theo Tiến sĩ Hung Yung hsiang, thực phẩm chức năng tốt hay không là ở cách dùng. Việc sử dụng thực phẩm chức năng bừa bãi tiềm ẩn 5 rủi ro lớn mà người dân thường bỏ qua:

- Coi thực phẩm chức năng là thuốc chữa bệnh. Tự ý bỏ thuốc bác sĩ kê để dùng thảo dược. Suy thận vì thế tiến triển nhanh và mất kiểm soát y tế.

- Nạp thừa phốt pho kali và protein. Bột protein tinh chất gà hay vitamin tổng hợp thường chứa hàm lượng cao. Các chất này tích tụ gây vôi hóa mạch và làm nặng suy thận mạn.

- Lầm tưởng thảo dược luôn an toàn. Một số thảo mộc chứa chất độc cho thận. Dùng lâu dài có thể gây tổn thương nặng và tăng nguy cơ ung thư thận.

Không chỉ thực phẩm chức năng, lạm dụng bất cứ loại thuốc gì cũng có thể gây suy thận (Ảnh minh họa)

- Nguy cơ kim loại nặng từ sản phẩm kém chất lượng. Dầu cá và viên bổ sung không đạt chuẩn có thể nhiễm thủy ngân chì cadmium arsenic. Các chất này gây độc thận không hồi phục.

- Tương tác thuốc nguy hiểm. Thực phẩm chức năng có thể làm thay đổi tác dụng thuốc kê đơn. Kết hợp với thuốc hạ huyết áp hay chống đông có thể đe dọa tính mạng.

Ông khuyến cáo trước khi dùng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào, bạn nên chụp ảnh thành phần và tham khảo ý kiến chuyên gia để đánh giá rủi ro.