Người phụ nữ cầu cứu CSGT khi phát hiện chồng đột quỵ trên xe ô tô

Ngày 22-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21-3, tổ công tác số 4, Đội CSGT đường bộ Số 2 thuộc Phòng CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km 32 - Quốc lộ 7C, đoạn xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc thì xe ô tô bán tải màu trắng BKS 37C-553.01 dừng lại tại địa điểm tổ công tác đang làm việc.

Lực lượng CSGT đưa ông H. đi cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp

Một người phụ nữ trong bộ dạng hốt hoảng, mở cửa xuống xe và chạy lại phía tổ công tác. Người này cho biết tên là N.T.H. (SN 1978, trú tại xóm Hồng Sơn, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Khi đang cùng chồng đi xe ô tô xuống TP Vinh thì bỗng nhiên người chồng ngồi bên cạnh bị đột quỵ, miệng bị méo, không nói được nữa. Tình trạng của người chồng sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu không kịp thời tới bệnh viện cấp cứu trong khi trên đường rất đông phương tiện.

Tổ công tác đã xin ý kiến chỉ huy đội, đưa người chồng bị đột quỵ lên xe đặc chủng chở đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu. Quá trình di chuyển trên đường gặp không ít khó khăn do khoảng cách gần 25 km và trong khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện đi lại rất đông, nhiều đoạn đường ùn tắc. Do được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời nên ông N.C.H. (chồng bà H.) đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe dần ổn định, hiện đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Cảm kích trước sự có mặt giúp đỡ kịp thời của lực lượng CSGT, gia đình bà H. gửi lời cảm ơn đến Đội CSGT đường bộ Số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An.