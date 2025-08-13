Người phụ nữ cấp cứu với khuôn mặt biến dạng: Bác sĩ thốt lên "tuyệt đối đừng dùng thứ này"

Khuôn mặt biến dạng sau khi dùng thứ này

Theo Tin tức Giang Tô, bệnh nhân là người phụ nữ tên Lộ Lộ, 30 tuổi, sống tại Tô Châu, Trung Quốc. Vốn đam mê làm đẹp và luôn ám ảnh bởi những vết tàn nhang trên gương mặt nên khi được bạn bè giới thiệu một loại "kem trị tàn nhang hiệu quả” được rao bán trên mạng xã hội, cô đã mua về dùng thử.

Thế nhưng, ngay sau lần đầu bôi thử, khuôn mặt Lộ Lộ bắt đầu nóng rát. Dù đã lập tức rửa mặt bằng nước sạch nhưng tình trạng nóng rát trên da vẫn không hề thuyên giảm. Da của cô mắt đầu mẩn đỏ và sưng tấy.

Sáng hôm sau, khuôn mặt của Lộ Lộ bị sưng phù và biến dạng nên gia đình đã đưa cô đã tới Bệnh viện Thành phố Tô Châu cấp cứu.

Bác sĩ Ngô Kiến, Trưởng khoa Da liễu tại Bệnh viện Thành phố Tô Châu, cho biết qua thăm khám và khai thác tiền sử bệnh, bệnh nhân đã bị viêm da tiếp xúc do sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng có thành phần gây kích ứng da.

Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng thuốc chống dị ứng ngay lập tức. Sau một tuần, làn da của Lộ Lộ đã hồi phục và trở lại bình thường.

Mặt của Lộ Lộ bị sưng và biến dạng (bên trái), khác hẳn so với bình thường (bên phải).

Khuyến cáo của chuyên gia

Bác sĩ Ngô Kiến cho biết, trường hợp bệnh nhân đến viện khám do bị viêm da sau khi sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc không hiếm gặp tại bệnh viện. Các bệnh nhân đến viện khám đều có một điểm chung là từng sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, được quảng cáo “có công dụng làm trắng da nhanh”, “chữa nám, tàn nhang hiệu quả”...

Theo bác sĩ Ngô Kiến, các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm định chất lượng có thể chứa lượng lớn hương liệu, cồn, paraben, chất bảo quản, axit mạnh hoặc thậm chí là các chất độc hại như chì, thủy ngân, corticoid,... Khi bôi các loại mỹ phẩm này lên da, mọi người sẽ có nguy cơ bị dị ứng, nếu bôi trong thời gian dài có thể gây suy gan, thận và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Bác sĩ Ngô Kiến khuyến cáo mọi người tuyệt đối không được sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lên da để đảm bảo an toàn sức khỏe. Ngoài ra, khi mua mỹ phẩm, người dân cần mua sản phẩm từ các cửa hàng chính hãng hoặc cơ sở uy tín để hạn chế nguy cơ mua phải hàng kém chất lượng. Khi dùng sản phẩm mỹ phẩm mới, mọi người nên bôi thử sản phẩm ở 1 vùng da nhỏ để kiểm tra xem sản phẩm có phù hợp với da hay không rồi mới bôi toàn mặt.