Người phụ nữ buộc phải CẮT BỎ cơ quan sinh dục, hối hận vì tự xử lý 1 khó chịu phổ biến ở vùng kín

Thiếu kiến thức, tâm lý chủ quan và cảm giác xấu hổ là những nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ phát hiện muộn các bệnh ung thư vùng kín. Khi nhận ra thì thời điểm điều trị tốt nhất đã trôi qua. Đó là những chia sẻ của bác sĩ sản phụ khoa Yang Weizhen (Đài Loan, Trung Quốc) trong chương trình "Doctors Are So Hot". Thậm chí, một bệnh nhân gần đây của ông còn phải cắt bỏ hoàn toàn cơ quan sinh dục do phát hiện muộn ung thư âm hộ.

Xem nhẹ ngứa vùng kín, người phụ nữ phát hiện ung thư âm hộ giai đoạn muộn (Ảnh minh họa)

Nữ bệnh nhân đó là bà Lưu, ngoài 50 tuổi, sống tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Hơn nửa năm trước, bà bắt đầu thấy vùng kín ngứa kéo dài. Bà nghĩ đây là tình trạng phổ biến ở phụ nữ nên không chú ý. Khi ngứa tăng dần, vùng kín sưng đỏ và nổi mụn li ti, bà tự đun lá và dùng nước muối để rửa mỗi ngày. Sau đó dịch tiết âm đạo tăng nhiều. Âm hộ bắt đầu lở loét và đau rát.

Cho rằng mình bị mụn trứng cá nặng, bà Lưu mua nhiều loại thuốc trị mụn, thuốc mỡ, kem dưỡng và thuốc trị nấm để dùng luân phiên. Việc tự điều trị kéo dài gần nửa năm. Nhiều dược sĩ nhận thấy bất thường và khuyên bà đi khám. Bà đều từ chối và tiếp tục mua thuốc ở nơi khác vì cho rằng không nghiêm trọng.

Đến dịp Tết dương lịch, con dâu phát hiện mùi hôi tanh bất thường và kiên quyết đưa bà đi bệnh viện. Lúc này bà thường xuyên mệt mỏi, ăn uống kém và đau vùng kín rõ rệt.

Kết quả cho thấy bà mắc ung thư âm hộ giai đoạn ba và đã di căn. Bà phải phẫu thuật cắt bỏ triệt căn cơ quan sinh dục kết hợp vét hạch bẹn đùi. Sau đó tiếp tục xạ trị và dùng thuốc theo chỉ định. Quá trình điều trị kéo dài và ảnh hưởng nặng nề tới chất lượng sống, bà hối hận thì đã muộn.

Ung thư âm hộ và những dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Bác sĩ Yang Weizhen cho biết, ung thư âm hộ là căn bệnh thầm lặng, hiếm gặp nhưng cực kỳ tàn khốc. Nguy hiểm ở chỗ, những dấu hiệu đầu tiên của nó rất giống với các bệnh viêm nhiễm phụ khoa thông thường khiến chị em dễ dàng bỏ qua hoặc tự ý điều trị sai cách. Các triệu chứng báo động đỏ bao gồm:

- Ngứa, rát, đau hoặc chảy máu hoặc dịch mủ âm hộ bất thường, liên tục trong một khoảng thời gian dài.

- Màu da của âm hộ bị thay đổi, có thể đỏ. nâu sẫm hoặc trắng hơn và các mảng da âm hộ dày hơn trạng thái bình thường.

- Một khu vực trên âm hộ trông khác với bình thường. Có thể sáng hơn hoặc sẫm màu hơn vùng da bình thường xung quanh, hoặc trông có màu đỏ hoặc hồng.

- Âm hộ xuất hiện các nốt phát ban, mụn cóc, vết loét, khối u sưng, đau.

Không được xem nhẹ các bất thường ở vùng kín, nhất là nếu lặp đi lặp lại (Ảnh minh họa)

- Đau nhức vùng xương chậu, nhất là khi đi tiểu hoặc quan hệ tình dục.

- Vùng bẹn gần âm hộ xuất hiện các hạch cứng, sưng đau.

- Nếu có mụn ruồi trên âm hộ, hình dạng hoặc màu sắc của chúng sẽ bị thay đổi.

Bác sĩ nhấn mạnh, thời gian ủ bệnh của ung thư âm hộ có thể kéo dài từ 10 đến 15 năm. Nếu phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi rất cao, nhưng nếu để đến giai đoạn muộn như bà Lưu, việc phải cắt bỏ hoàn toàn bộ phận sinh dục là điều khó tránh khỏi.

Cần lưu ý thêm rằng, những người bị nhiễm virus HPV, mắc HIV, đã từng cắt bỏ tử cung với khối u lành tính, tình trạng da như xơ cứng địa y âm hộ và lichen planus âm hộ, đã được chẩn đoán mắc bệnh tân sinh biểu mô âm hộ (VIN) sẽ có nguy cơ mắc ung thư âm hộ cao hơn. Người có miễn dịch yếu, hút thuốc, uống nhiều rượu bia, độ tuổi trên 60, vệ sinh kém cũng làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh này.

Nguồn và ảnh: HK01, Women’s Health