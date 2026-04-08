Người phụ nữ bị mốc móng tay sau khi làm nails, bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Theo trang guanhai.com, một trường hợp điển hình là cô gái họ Lý ở Trung Quốc, khi tháo móng giả đã phát hiện móng thật chuyển sang màu xanh, lau không hết. Sau khi tìm hiểu, cô mới biết mình đã bị nhiễm khuẩn. Theo bác sĩ, hiện tượng “móng xanh” này thường do vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa (vi khuẩn mủ xanh) gây ra. Đây là loại vi khuẩn ưa môi trường ẩm, rất dễ sinh sôi trong điều kiện kín và ẩm ướt.

Quá trình làm móng thường bao gồm việc mài mỏng bề mặt móng, dán móng giả và phủ nhiều lớp sơn gel dày. Những thao tác này vô tình làm mất lớp bảo vệ tự nhiên của móng. Nếu móng giả dán không kín, nước và bụi bẩn có thể len vào khe giữa móng thật và móng giả, tạo thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Kết quả là móng bị đổi màu, thậm chí nhiễm trùng hay còn gọi là “móng xanh”.

Không chỉ vậy, việc dùng chung dụng cụ, khử trùng không kỹ trong tiệm nail cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Khi lớp da và móng bị tổn thương, vi khuẩn, nấm hoặc virus đều có thể xâm nhập. Thậm chí, một số virus như HPV cũng có khả năng lây qua quá trình làm móng nếu không đảm bảo vệ sinh.

Đáng nói, không phải ai cũng phù hợp để làm nail. Với một số nhóm người, việc làm móng còn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe rõ rệt. Phụ nữ mang thai và đang cho con bú có thể bị ảnh hưởng bởi hóa chất trong sơn và dung môi. Trẻ em và thanh thiếu niên có móng chưa phát triển hoàn thiện, dễ bị tổn thương. Những người làm nghề thường xuyên tiếp xúc với nước như đầu bếp, điều dưỡng, thợ làm tóc… cũng có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn sau khi làm nail.

Ngoài ra, người mắc bệnh tim phổi hoặc chuẩn bị phẫu thuật, khám sức khỏe cũng nên cân nhắc. Lý do là móng tay giả hoặc sơn màu đậm có thể ảnh hưởng đến việc đo nồng độ oxy trong máu (SpO2). Thực tế, đã có trường hợp bệnh nhân gặp khó khăn trong cấp cứu chỉ vì máy đo không đọc được chỉ số do móng quá dày hoặc quá tối màu.

Nguyên lý của máy đo SpO2 là dựa vào khả năng hấp thụ ánh sáng đỏ và hồng ngoại của hemoglobin trong máu. Khi móng tay quá dày, có màu sậm hoặc trang trí phức tạp, ánh sáng sẽ bị cản trở, hấp thụ hoặc khúc xạ sai lệch, khiến kết quả đo không chính xác. Trong khi đó, đầu ngón tay lại là vị trí ưu tiên để theo dõi oxy máu trong cấp cứu vì dễ đo và cho kết quả nhanh.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, nếu yêu thích làm nail, nên để ít nhất một móng tay “nguyên bản” không sơn, không đắp được gọi là “móng cứu sinh” để đảm bảo có thể đo chỉ số khi cần thiết.

Ngoài việc chọn kiểu móng đơn giản, màu sáng và không quá dày, người làm nail cũng cần chú ý tần suất. Làm móng liên tục, không cho móng nghỉ sẽ khiến móng yếu, dễ gãy và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Đồng thời, nên chọn cơ sở uy tín, đảm bảo dụng cụ được tiệt trùng đúng cách.

Tóm lại, làm nail không xấu, nhưng nếu chủ quan với những chi tiết nhỏ như vệ sinh, cách làm hay tần suất, nó hoàn toàn có thể trở thành “cái bẫy sức khỏe”. Đằng sau một bộ móng đẹp, đôi khi là những rủi ro không nhìn thấy ngay.