Người phụ nữ bị loét dạ dày ngày nào cũng ăn loại củ "bùi bùi béo béo", 1 tháng sau bác sĩ mừng rỡ hỏi: Cô ăn gì vậy?

Nhờ kiên trì bổ sung một loại củ vô cùng quen thuộc ở chợ Việt vào thực đơn hằng ngày, người phụ nữ này đã phục hồi niêm mạc dạ dày một cách "thần kỳ".

Thay đổi chế độ ăn uống hằng ngày luôn là chìa khóa vàng đối với những người đang phải chiến đấu với bệnh dạ dày. Câu chuyện của cô Vương, một người phụ nữ 55 tuổi sống tại Vũ Hán (Trung Quốc) là một minh chứng rõ ràng.

Sau một thời gian dài chịu đựng các triệu chứng chướng bụng, buồn nôn và chán ăn, cô Vương đi khám và nhận kết quả bị viêm loét dạ dày. Bên cạnh việc kê đơn thuốc, bác sĩ Li Jianhua (Vũ Hán, trung Quốc) điều trị cho cô đã dặn dò rất kỹ về việc phải thay đổi thực đơn ăn uống hằng ngày.

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Vốn có thói quen ăn đồ cay nóng, cô Vương hiểu rằng chính lối sống này đã khiến dạ dày tăng tiết axit và gây tổn thương nặng. Nghe theo kinh nghiệm của người thân truyền lại, cô quyết định thêm khoai mỡ vào thực đơn. Kể từ đó, gần như mọi bữa ăn của cô Vương đều xuất hiện loại củ bùi bùi béo béo này.

Cô chăm chỉ thay đổi cách chế biến từ nấu cháo khoai mỡ đến nấu canh hằng ngày. Thật bất ngờ, chỉ sau một tháng kiên trì, cảm giác khó chịu trong dạ dày của cô Vương đã cải thiện đáng kể và các cơn đau dữ dội thuyên giảm hẳn. Khi cô đến tái khám và hào hứng chia sẻ tình trạng của mình, chính bác sĩ Li Jianhua cũng phải mừng rỡ trước tốc độ phục hồi niêm mạc của cô.

Tại sao ăn khoai mỡ lại tốt cho dạ dày?

Bác sĩ Li Jianhua cho biết, khoai mỡ thực sự là một thực phẩm có ích cho người bị viêm loét dạ dày nhờ 4 cơ chế khoa học dưới đây:

- Đầu tiên, chất nhầy đặc trưng bám trên bề mặt khoai mỡ chính là mucoprotein. Khi đi vào cơ thể, loại protein nhầy này hoạt động giống như một chiếc băng gạc sinh học bảo vệ niêm mạc bao tử. Lớp màng này giúp ngăn chặn sự bào mòn và kích ứng của axit dịch vị lên các vết loét.

- Thứ hai, khoai mỡ chứa hàm lượng lớn enzyme tiêu hóa amylase tự nhiên. Hoạt chất này giúp thúc đẩy quá trình phân giải tinh bột diễn ra nhanh chóng hơn. Nhờ đó, dạ dày của cô Vương đã giảm bớt được áp lực co bóp và loại bỏ hoàn toàn các triệu chứng chướng bụng, đầy hơi sau khi ăn.

- Thứ ba, các hợp chất allantoin trong khoai mỡ có tác dụng kháng viêm thực vật rất mạnh. Chúng giúp làm dịu các vùng niêm mạc đang bị sưng huyết, đỏ tấy. Hoạt chất này kích thích quá trình tăng sinh tế bào mới giúp các vết loét mau se miệng và nhanh lành hơn.

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- Cuối cùng, khoai mỡ là thực phẩm giàu tính kiềm nhờ chứa nhiều kali và magie. Tính kiềm tự nhiên này giúp trung hòa lượng axit dịch vị dư thừa trong bao tử. Cơ chế này giúp giữ môi trường dạ dày ổn định và ngăn ngừa các cơn trào ngược thực quản gây bỏng rát cổ họng.

Không chỉ dừng lại ở việc cứu vãn người bệnh viêm loét dạ dày, khoai mỡ còn sở hữu nhiều công dụng tuyệt vời khác cho cơ thể mà ít người biết đến. Từ hỗ trợ giảm cân và giữ dáng, chống lão hóa và làm đẹp da cho đến ổn n định đường huyết và huyết áp...

Lời khuyên khi ăn khoai mỡ

Dù khoai mỡ rất tốt cho bệnh viêm loét dạ dày nhưng bác sĩ Li Jianhua vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở cô Vương đây không phải là thuốc chữa bách bệnh. Việc lạm dụng quá mức hoặc ăn sai cách hoàn toàn có thể gây phản tác dụng. Ông nhấn mạnh, cần ghi nhớ những nguyên tắc sau khi ăn khoai mỡ:

- Không ăn quá nhiều một lúc: Khoai mỡ giàu chất xơ và tinh bột nên nếu ăn dồn dập sẽ gây đầy bụng, phản tác dụng với người đang bị đau bao tử. Bạn nên chia nhỏ khẩu phần và ăn với lượng vừa phải.

- Tuyệt đối từ bỏ đồ cay nóng: Bạn phải cắt giảm hoàn toàn các món ăn kích ứng nếu không muốn triệt tiêu công dụng chữa lành của khoai mỡ.

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- Cân bằng dinh dưỡng: Chỉ ăn độc nhất khoai mỡ sẽ gây mất cân bằng chất. Bạn cần bổ sung thêm các loại đạm dễ tiêu như ức gà, cá, lòng trắng trứng và các loại rau giàu beta carotene như cà rốt để sửa chữa niêm mạc tốt hơn.

- Không ăn quá muộn: Việc ăn canh khoai mỡ hay cháo vào ban đêm sát giờ đi ngủ sẽ bắt dạ dày làm việc quá tải, gây ra các cơn trào ngược khó chịu. Bạn nên chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để giảm tải áp lực tiêu hóa.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, Skypost, Family Doctor