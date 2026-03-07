Người phụ nữ bị khối u đẩy lồi mắt vì chẩn đoán nhầm bệnh

Đó là trường hợp chị M.T.H. (31 tuổi, ngụ tại TP.HCM) vừa được Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) tiếp nhận, điều trị. Ngày 6/3, thông tin từ bệnh viện cho biết hơn 1 năm trước bệnh nhân bắt đầu nhận thấy mắt bên phải có dấu hiệu lồi nhẹ, kèm cảm giác khô và khó khép kín hoàn toàn. Nghĩ rằng đây chỉ là di chứng của bệnh cường giáp đã điều trị trước đó, chị đi khám chuyên khoa mắt và được chẩn đoán lồi mắt, khô mắt, hở mi mắt. Chị được kê thuốc nhỏ mắt và theo dõi, điều trị.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi bóc trọn khối u cho người bệnh

Tuy nhiên, sau cả năm điều trị, tình trạng người bệnh không cải thiện. Mắt bên phải của chị ngày càng lồi rõ hơn, thỉnh thoảng đau nhức và chảy nước mắt kéo dài. Trong khoảng một tuần trước khi nhập viện, cơn đau tăng dần, kèm cảm giác khó chịu khi nhìn, người bệnh đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Tại đây, các bác sĩ khoa Mắt nhận thấy biểu hiện của bệnh nhân có nhiều điểm bất thường, không hoàn toàn phù hợp với các bệnh lý mắt thông thường. Người bệnh được chuyển sang chuyên khoa Tai Mũi Họng để tìm nguyên nhân.

BS Đặng Duy Phong, khoa Liên Chuyên khoa của bệnh viện cho biết, sau khi thăm khám nhận thấy mắt phải của bệnh nhân lồi rõ rệt hơn mắt trái. Kết quả MRI cho thấy một khối u lớn đường kính khoảng 3,6cm nằm sâu trong xoang sàng phải. Khối u đã phá hủy một phần thành xương ổ mắt và đẩy nhãn cầu lệch ra ngoài. Đồng thời, khối u còn chèn ép ống lệ, gây tắc xoang trán và xoang sàng. Nguyên nhân thật sự của tình trạng lồi mắt, đau nhức và chảy nước mắt kéo dài được xác định là u nhầy xoang sàng chèn ép hốc mắt.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi qua đường mũi để mở xoang, dẫn lưu khối u nhầy và giải áp ổ mắt. Ê kíp đã lấy trọn vỏ bao khối u và giải áp hoàn toàn ổ mắt cho bệnh nhân mà không cần rạch da bên ngoài. Sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt, mắt bên phải giảm lồi, giảm đau và không còn chảy nước mắt. Bệnh nhân có thể khép kín mắt tự nhiên, các cơn đau đầu kéo dài trước đó cũng chấm dứt.

Sau phẫu thuật, sức khỏe và thị lực của người bệnh đã phục hồi tốt

Theo các bác sĩ, u nhầy mũi xoang là một tổn thương lành tính nhưng tương đối hiếm gặp. Bệnh hình thành khi dịch nhầy trong xoang bị ứ đọng do tắc nghẽn lỗ thông xoang. Theo thời gian, lượng dịch này tích tụ dần và tạo thành khối u lớn, có thể gây áp lực lên các cấu trúc xung quanh như ổ mắt hoặc sọ não. Phần lớn các trường hợp u nhầy xoang xuất hiện sau chấn thương vùng hàm mặt hoặc biến chứng của các ca phẫu thuật mũi xoang trước đó. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp u nhầy nguyên phát mà không xác định được nguyên nhân cụ thể.

Điều đáng chú ý là triệu chứng của bệnh thường diễn tiến âm thầm. Ở giai đoạn đầu, người bệnh chỉ có cảm giác nghẹt mũi một bên kéo dài, đau đầu hoặc cảm giác nặng vùng mặt. Khi khối u phát triển lớn hơn, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện ở mắt như đau mắt, lồi mắt, mờ mắt hoặc chảy nước mắt kéo dài.