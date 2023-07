Người phụ nữ "bay" mất toàn bộ da đầu trong lúc phụ chồng khoan giếng

Chiều 13-7, Bệnh viện Bạch Mai đã công bố điều trị thành công cho nữ bệnh nhân mất toàn bộ da đầu, da trán do tai nạn lao động.

Tai nạn xảy ra cách đây hơn 2 tháng trong lúc người phụ nữ 43 tuổi, trú tại TP Điện Biên (tỉnh Điện Biên) phụ chồng khoan giếng. Mái tóc dài của chị bị không may bị cuốn vào máy khoan khiến toàn bộ da trán và da đầu bị lột khỏi hộp sọ.

Mảnh da đầu được bảo quản đưa đến bệnh viện trước khi ghép nối

Máu chảy xối xả từ các đầu mạch đứt. Gia đình vội đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Vì đau và mất máu, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái sốc mất máu do vết thương từ vụ tai nạn lao động. Các bác sĩ nhanh chóng xử lý sốc, cầm máu, truyền máu, an thần, đặt ống nội khí quản và chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Bạch Mai. Riêng mảnh da đầu được bảo quản đúng cách trong thùng nước đá.



Tiến sĩ- bác sĩ Phạm Thị Việt Dung, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thời điểm nhập viện là hơn 11 giờ sau khi sau tai nạn. Sau khi làm các xét nghiệm bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật. Do tính chất phức tạp của ca phẫu thuật (mảnh da đầu bị đứt rời thành 2 mảnh, dập nát, nhiều dị vật), các phẫu thuật viên được chia thành 3 kíp gồm 2 kíp làm sạch và chuẩn bị mạch tại mảnh da đầu, 1 kíp phẫu thuật tìm và chuẩn bị mạch nhận.

Nhìn mảng da đầu bầy nhầy, long tróc, chia hai mảnh nhiều chỗ rách nát, băm vằm ra từng mảnh nhỏ, anh em bác sĩ rất lo lắng. Thêm vào đó việc mảnh ghép đã đứt rời 12 tiếng, quá mất thời gian vàng 6 tiếng sau khi mảnh da đầu bị đứt rời thì cơ hội sống của mảnh ghép hầu như còn rất ít...

Toàn bộ mảng ra đầu được nối lại cho nữ bệnh nhân

Tóc của bệnh nhân đã mọc trở lại sau hơn 2 tháng phẫu thuật

Tiến sĩ- bác sĩ Thái Duy Quang, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, thông tin thêm khi mở băng đầu bệnh nhân, nhìn toàn bộ xương sọ trơ khấc, không được phủ một chút tóc hay màng xương, kíp phẫu thuật rất áp lực. "Thế nhưng nếu không nối được, toàn bộ xương sọ khô khốc, không được tưới máu thì làm thế nào để che phủ. Ngay cả khi nếu liền vết thương, người phụ nữ này sẽ không bao giờ có tóc trên vùng da đầu, nên tất cả kíp mổ phải cố gắng"- bác sĩ Quang nói.

Sau khoảng 3 giờ, việc nối lại mảnh da đầu đầu tiên được hoàn thành với 1 mối nối động mạch và một mối nối tĩnh mạch. Tương tự, mảnh da đầu thứ 2 cũng được nối lại với 1 động mạch và 1 tĩnh mạch

Cuộc phẫu thuật kết thúc sau hơn 6 tiếng. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và hồi sức tại phòng điều trị tích cực trong 2 ngày sau đó.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chúc mừng bệnh nhân ổn định, khoẻ mạnh vào chiều 13-7

Bác sĩ Dung cho biết sau hơn 2 tháng điều trị, 95% diện tích da đầu của bệnh nhân đã hồi phục và mọc tóc, 5% còn lại chưa có tóc sẽ được áp dụng kỹ thuật giãn da đầu trong thời gian tới để hồi phục.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết đây là ca bệnh có tổn thương khá nặng, hy hữu và nguy hiểm đến tính mạng do sốc mất máu. Qua so sánh với các ca lâm sàng trên y văn thế thì đây là ca bệnh nặng nhất. Tuy nhiên, bệnh nhân may mắn được sơ cứu ban đầu, cầm máu và bảo quản miếng da đầu đúng cách, vượt quãng đường rất dài trước khi được phẫu thuật, ghép nối thành công.