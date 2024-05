Người phụ nữ bất ngờ phát hiện gan nhiễm mỡ vì uống 1 thứ để giảm cân mỗi sáng

Cô Yuki (tên họ nhân vật đã được thay đổi) ngoài 30 tuổi, làm công việc văn phòng. Cô cho biết, mình phải ngồi nhiều mỗi ngày và đã trải qua sinh nở nên cơ thể không được thon gọn. Bắt đầu từ hơn nửa năm trước, cô quyết định ăn kiêng để cải thiện vóc dáng.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài ăn kiêng kham khổ cô vẫn cảm thấy không hài lòng với kết quả giảm cân của mình. Bởi vì dù cân nặng tổng thể có giảm xuống nhưng lại có cảm giác vùng bụng không những không giảm mà còn to lên. Ngoài ra, Yuki thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, làn da ngứa ngáy khó hiểu. Cho rằng chế độ ăn kiêng dẫn tới thiếu hụt chất gì đó, cô chỉ đi mua viên bổ sung vitamin tổng hợp về uống.

Bệnh gan nhiễm mỡ không chỉ người uống bia rượu, thừa cân rất nhiều mới mắc phải (Ảnh minh họa)

Hơn một tháng sau, Yuki bất ngờ phát hiện nước tiểu của mình có màu vàng rất đậm, phân cũng có màu trắng kỳ lạ. Ngay buổi chiều hôm đó, cô xin nghỉ làm và tới bệnh viện thăm khám vì lo lắng rằng mình mắc bệnh ung thư. Thật không ngờ, kết quả kiểm tra lại chỉ ra đó là những triệu chứng gan nhiễm mỡ - căn bệnh mà Yuki luôn cho rằng chỉ người uống bia rượu, thừa cân rất nhiều mới mắc phải.

Tetsu Ogata - bác sĩ điều trị của Yuki cho biết: “Bệnh nhân nói với tôi rằng mình có thể hiểu được lý do cơ thể mệt mỏi là bởi ăn kiêng, nước tiểu vàng đậm vì uống rất nhiều nước ép hoa quả nhưng màu sắc của phân làm cô liên tưởng tới bệnh ung thư. Chính những chia sẻ này đã giúp tôi tìm ra manh mối về nguyên nhân cô ấy mắc bệnh gan nhiễm mỡ”.

Cụ thể, từ khi giảm cân Yuki uống rất nhiều nước ép trái cây mỗi ngày. Cô thậm chí chỉ dùng một ly nước ép để thay thế hoàn toàn cho bữa sáng. Cô cũng thực hiện nhịn ăn gián đoạn trong một vài giai đoạn và khi đó, mỗi lúc đói bụng không chịu được sẽ dùng nước ép trái cây để “chống cháy”. Bởi vì Yuki cho rằng loại đồ uống này vừa giúp giảm cân lại đẹp da, uống nhiều cũng không sợ béo, tốt cho sức khỏe.

Theo bác sĩ Tetsu Ogata, nước ép trái cây vốn là thức uống lành mạnh nhưng nó chỉ tốt nếu uống điều độ và đúng cách. Khi uống quá nhiều nước ép trái cây, đặc biệt là các loại trái cây nhiều đường hoặc thêm đường vào khi uống giống như Yuki sẽ phản tác dụng, ngoài gây tăng cân còn hại cho sức khỏe, bao gồm cả lá gan.

Ông giải thích: “Trái cây chứa nhiều đường fructose, khác với đường glucose là năng lượng chính, trực tiếp dùng để nuôi các tế bào, thì đường fructose lại cần gan xử lý trước khi được cơ thể sử dụng. Trong khi đó, gan là cơ quan duy nhất của cơ thể có khả năng chuyển hóa fructose thành glucose. Khi có một chế độ ăn nhiều calo và fructose, gan sẽ bị quá tải và bắt đầu chuyển hóa fructose thành chất béo. Vì thế, ăn nhiều đường fructose từ hoa quả, nước ép trái cây sẽ gây lắng đọng chất béo trong gan, có khả năng dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, tăng mỡ máu.

Nước ép trái cây tốt nhưng không nên uống quá nhiều hoặc thay thế nước lọc, bữa ăn chính (Ảnh minh họa)

Chưa kể, so với việc ăn trái cây tươi thì uống nước ép làm tăng gánh nặng cho gan. Bởi ăn trái cây tươi chúng ta sẽ được bổ sung chất xơ, làm cản trở hấp thu đường, cũng giúp nhanh no hơn. Nhưng nếu ép nước chỉ còn lại đường, thúc đẩy quá trình hấp thu nhanh hơn. Việc chế biến nước ép cũng tốn lượng trái cây nhiều cơn, dẫn tới tổng lượng đường nạp vào cơ thể so với trái cây tươi cũng tăng lên. Một số người còn thường có xu hướng thêm đường cho ngon hơn, dễ uống hơn”.

Sau khi được bác sĩ phân tích, Yuki vừa bất ngờ vừa hối hận. Cô cũng hiểu được rằng ngay cả người gầy cũng có thể bị gan nhiễm mỡ, bao gồm cả những người ăn uống kiêng khem quá mức, thiếu hụt dinh dưỡng giống như cô.



Với sự hướng dẫn của bác sĩ Tetsu Ogata, Yuki đã thay đổi chế độ ăn uống khoa học, tăng cường vận động và điều chỉnh lịch trình nghỉ ngơi hàng ngày. Nhờ đó, sau 3 tháng cô đã đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ, cải thiện các chỉ số gan và thậm chí còn giảm được gần 5kg cân nặng mà không cảm thấy mệt mỏi như trước.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Lifetimes