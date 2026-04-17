Người phụ nữ 61 tuổi kiên trì ăn việt quất mỗi sáng suốt 4 năm, kết quả khám khiến bác sĩ gật gù: “Cách này rất ổn”

Cách đây 4 năm, khi cầm trên tay tờ kết quả khám sức khỏe có ghi “độ đàn hồi mạch máu giảm” và “nguy cơ suy giảm trí nhớ”, bà Lưu, 61 tuổi, sống tại một khu dân cư bình thường ở Trung Quốc, không khỏi lo lắng. Nghe người quen mách việt quất tốt cho tim mạch và não bộ, bà cũng không chắc hiệu quả ra sao, nhưng nghĩ đơn giản “thử cũng không mất gì”, nên bắt đầu mỗi sáng ăn một nắm nhỏ.

Thói quen đó kéo dài đều đặn suốt 4 năm. Trong lần khám gần đây, khi so sánh kết quả hiện tại với những năm trước, bác sĩ nhận thấy chỉ số đàn hồi mạch máu của bà không những không giảm mà còn cải thiện. “Ở tuổi này mà giữ được như vậy là rất tốt, bà đã làm gì vậy?”, bác sĩ hỏi. Bà chỉ cười: “Tôi ăn việt quất mỗi ngày thôi”. Bác sĩ gật đầu: “Cách này rất ổn, quan trọng là bà duy trì được”.

Câu chuyện của bà Lưu không phải cá biệt, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở việc ăn việt quất, mà ở cách ăn và sự duy trì lâu dài.

Vì sao việt quất được gọi là “vua của các loại quả mọng”?

Việt quất tuy nhỏ nhưng lại chứa hàm lượng cao anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa mạnh. Những hợp chất này hoạt động như “người dọn rác”, giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân góp phần gây lão hóa mạch máu, tổn thương tế bào và suy giảm chức năng cơ thể theo tuổi tác.

Ở người lớn tuổi, lợi ích của việt quất tập trung vào vài điểm chính. Trước hết là bảo vệ mạch máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy anthocyanin giúp cải thiện chức năng nội mô, giữ cho thành mạch linh hoạt, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp và mỡ máu.

Bên cạnh đó là tác động lên não bộ. Anthocyanin có khả năng vượt qua hàng rào máu não, tác động trực tiếp đến vùng hải mã - trung tâm ghi nhớ. Một nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) theo dõi hàng chục nghìn phụ nữ trung niên cho thấy, những người thường xuyên ăn việt quất và dâu tây có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn khoảng 2 năm so với nhóm ít ăn.

Ngoài ra, việt quất còn có lợi cho mắt nhờ hỗ trợ tái tạo sắc tố võng mạc, giảm mỏi mắt, và cung cấp chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Điều bà Lưu làm đúng không chỉ là “ăn việt quất”

Theo các chuyên gia, câu “cách này rất ổn” của bác sĩ thực chất không chỉ nói về thực phẩm, mà là cách sử dụng.

Điểm đầu tiên là tính đều đặn. Anthocyanin tan trong nước và được đào thải khá nhanh khỏi cơ thể, vì vậy việc bổ sung mỗi ngày sẽ hiệu quả hơn nhiều so với ăn ngắt quãng. Ăn vào buổi sáng, khi dạ dày còn tương đối rỗng, cũng giúp hấp thu tốt hơn.

Thứ hai là lượng ăn hợp lý. Mỗi ngày bà Lưu chỉ ăn khoảng 30 đến 50 gram, tương đương một nắm nhỏ. Đây là mức vừa đủ để cung cấp hoạt chất mà không gây dư thừa đường tự nhiên hay áp lực cho hệ tiêu hóa.

Thứ ba là ăn nguyên quả. Nhiều dưỡng chất, đặc biệt là anthocyanin, tập trung ở lớp vỏ. Việc ép nước không chỉ làm mất chất xơ mà còn khiến các hợp chất này dễ bị oxy hóa. Ăn trực tiếp giúp giữ lại trọn vẹn giá trị dinh dưỡng.

Ăn sai cách, lợi ích có thể giảm đi đáng kể

Dù là thực phẩm tốt, việt quất cũng cần dùng đúng cách. Việc đun nóng hoặc ngâm nước nóng có thể làm giảm đáng kể lượng anthocyanin. Nếu lấy từ tủ lạnh ra, chỉ cần để nguội tự nhiên thay vì làm ấm.

Khi kết hợp với sữa hoặc sữa chua, nên ăn ngay sau khi trộn, tránh để lâu vì axit trong quả có thể làm biến đổi protein, ảnh hưởng đến khẩu vị và phần nào giá trị dinh dưỡng.

Ngoài ra, không nên quá chú trọng kích thước quả. Những loại việt quất nhỏ, màu đậm, còn lớp phấn trắng tự nhiên thường tươi và giàu hoạt chất hơn.

Một số đối tượng cũng cần lưu ý. Người đang dùng thuốc chống đông, người tiêu hóa kém, người kiểm soát đường huyết hoặc có tiền sử sỏi thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.

“Hiệu ứng thói quen” phía sau câu chuyện

Thực tế, kết quả sức khỏe của bà Lưu không chỉ nhờ việt quất. Khi duy trì thói quen ăn sáng đều đặn với loại quả này, bà cũng dần thay đổi các thói quen khác: ăn uống cân bằng hơn, ngủ sớm hơn, sinh hoạt điều độ hơn.

Trong tâm lý học, đây được gọi là “hiệu ứng mỏ neo”, khi một thói quen tích cực kéo theo hàng loạt thay đổi tốt khác. Việt quất chỉ là điểm khởi đầu, còn lợi ích thực sự đến từ cả lối sống được cải thiện.

Việt quất không phải “thuốc thần”, nhưng khi được sử dụng đúng cách và duy trì lâu dài, nó có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe một cách âm thầm nhưng bền bỉ. Một nắm nhỏ mỗi ngày, tưởng chừng đơn giản, lại có thể tạo ra khác biệt theo thời gian.