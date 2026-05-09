Người phụ nữ 55 tuổi qua đời vì ung thư tuyến tụy dù chưa từng uống rượu, bác sĩ: Tại 4 thói quen buổi tối

Nhiều người lầm tưởng rằng ung thư tuyến tụy là "bệnh của người thích ăn thịt mỡ" hoặc người nghiện rượu bia. Tuy nhiên, trường hợp của một người phụ nữ 55 tuổi (Trung Quốc) vừa qua đời khiến giới y khoa phải lên tiếng cảnh báo.

Dù có lối sống rất thanh đạm, chỉ ăn ngũ cốc nguyên hạt và nói không với rượu bia, bà vẫn mắc phải "vua của các bệnh ung thư". Càng nuối tiếc hơn khi bà đã bỏ qua rất nhiều dấu hiệu sớm của bệnh, cho rằng đó là thay đổi của tiền mãn kinh, của tuổi tác. Ví dụ như sự mệt mỏi dai dẳng, dễ dầy bụng, đau bụng âm ỉ lan ra sau lưng, da vàng vọt.

Phải đến khi cân nặng xuống dốc không phanh, cơn đau vùng bụng trở nên dữ dội và hay sốt cao về đêm, bà mới chịu đi khám. Lúc này, ung thư tuyến tụy đã ở giai đoạn cuối, bà chỉ sống thêm chưa đầy một năm dù nỗ lực điều trị. Các bác sĩ chỉ ra rằng, thủ phạm thực sự nằm ở 4 thói quen vào ban đêm mà bà đã duy trì suốt thời gian dài. Điều đáng lo là 4 thói quen này cũng quen thuộc với rất nhiều người:

1. Thức khuya

Tuyến tụy có một khoảng thời gian nghỉ ngơi và phục hồi quan trọng từ 23 giờ đêm đến 3 giờ sáng hôm sau. Người phụ nữ này không thức khuya để làm việc mà do thói quen lướt điện thoại và xem video đến tận 1 hoặc 2 giờ sáng. Nhiều người tin rằng việc ngủ bù vào ngày hôm sau có thể khắc phục tổn thương, nhưng thực tế chức năng tuyến tụy không thể phục hồi theo cách đó.

Nghiên cứu trên các tạp chí y khoa chỉ ra rằng, việc thức khuya quá nửa đêm liên tục trong hơn 3 tháng có thể làm giảm đáng kể khả năng hoạt động của tuyến tụy. Khi nhịp sinh học bị đảo lộn, nguy cơ hình thành các tế bào ung thư hắc tố tại cơ quan này tăng lên gấp 3 lần so với người ngủ đúng giờ.

2. Thói quen uống trà đặc sau bữa tối

Nhiều người trung niên tin rằng uống trà đặc sau bữa ăn giúp giảm độ ngấy và hỗ trợ tiêu hóa, người phụ nữ 55 tuổi nói trên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trà đặc chứa hàm lượng theophylline rất cao. Chất này không chỉ gây kích thích axit dạ dày mà còn trực tiếp thúc đẩy tuyến tụy tiết dịch tụy liên tục.

Việc tuyến tụy phải làm việc "tăng ca" vào ban đêm dưới tác động của trà đặc lâu dần sẽ dẫn đến tổn thương chức năng trầm trọng. Ngoài ra, chất theophylline còn gây mất ngủ, tạo thành một vòng lẩn quẩn khiến cơ thể suy kiệt, gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Thay vì trà đặc, các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên sử dụng nước ấm trước khi đi ngủ.

3. Ngồi quá lâu và ít vận động vào buổi tối

Thói quen này tưởng chừng vô hại nhưng lại vô cùng nguy hiểm với tuyến tụy. Bà thường ngồi trên ghế sofa xem tivi hoặc dùng điện thoại từ lúc ăn xong cho đến khi đi ngủ vì cho rằng buổi tối phải được nghỉ ngơi. Việc thiếu vận động vào ban đêm làm chậm quá trình tuần hoàn máu vùng bụng, khiến tuyến tụy không được cung cấp đủ máu và oxy để duy trì chức năng.

Dữ liệu lâm sàng cho thấy, việc ngồi lì một chỗ vào buổi tối làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến các chất có hại tích tụ trong tuyến tụy, làm tăng nguy cơ ung thư lên 2,5 lần. Sự kết hợp giữa việc ngồi lâu và tích tụ mỡ bụng là "ngòi nổ" cho những biến đổi ác tính tại tuyến tụy mà rất ít người chú ý tới.

4. Ăn vặt đêm khuya với các thực phẩm nhiều đường

Dù bữa chính thanh đạm, bình thường ăn rất ít thịt mỡ, người phụ nữ này lại có thói quen ăn nhẹ trước khi đi ngủ, nhất là đồ ngọt. Khi cơ thể chuẩn bị đi ngủ, tuyến tụy cần được nghỉ ngơi, nhưng việc nạp thức ăn buộc cơ quan này phải hoạt động trở lại để tiết dịch tụy.

Đặc biệt, đồ ngọt kích thích tuyến tụy tiết dịch quá mức, dễ dẫn đến tắc nghẽn ống dẫn tụy và gây viêm mãn tính. Việc ăn uống trong vòng một giờ trước khi đi ngủ gây hại cho tuyến tụy hơn bất kỳ bữa ăn thịnh soạn nào vào ban ngày, bởi quá trình trao đổi chất vào ban đêm diễn ra cực kỳ chậm chạp.

5 dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tụy

- Vàng da, vàng mắt: Do khối u chèn ép ống mật gây tích tụ sắc tố mật trong máu.

- Đau bụng trên lan ra lưng: Cơn đau âm ỉ, thường tăng lên sau khi ăn hoặc khi nằm ngửa.

- Nước tiểu sẫm, phân bạc màu: Nước tiểu có màu trà đặc, phân nhạt màu hoặc có váng mỡ.

- Sụt cân đột ngột: Giảm cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân kèm theo chán ăn, mệt mỏi.

- Rối loạn tiêu hóa: Thường xuyên đầy bụng, buồn nôn hoặc đi ngoài phân sống dai dẳng.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, Sina