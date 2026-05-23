Người phụ nữ 52 tuổi bỏ cơm buổi tối 6 tháng liên tục để giảm cân: Bác sĩ thốt lên "sai lầm"

Bỏ bữa chính buổi tối để giảm cân

Bà Lưu, 52 tuổi, nghe nói rằng "không ăn cơm hay tinh bột buổi tối giúp giảm cân và kiểm soát đường huyết". Từ đó, mỗi bữa tối bà chỉ ăn rau và một ít thịt nạc, kiên quyết nói không với cơm, mì hay bất kỳ món ăn có tinh bột nào. Ban đầu, bà giảm được vài cân và rất phấn khởi tiếp tục duy trì.

Thế nhưng chưa đầy 6 tháng sau, bà bắt đầu cảm thấy toàn thân yếu ớt, mệt mỏi, thỉnh thoảng chóng mặt và mất ngủ. Sắc mặt dần xỉn màu, vàng vọt. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận: chính thói quen bỏ bữa chính buổi tối kéo dài là nguyên nhân gây ra toàn bộ những triệu chứng trên.

Câu chuyện của bàLưu không phải cá biệt. Nhiều người đang mắc phải sai lầm tương tự mà không hay biết.

Tinh bột không phải "kẻ thù" của sức khỏe

Theo Hướng dẫn Chế độ ăn uống cho người dân Trung Quốc (2022) do Hội Dinh dưỡng Trung Quốc ban hành, thực phẩm chính (cơm, mì, ngũ cốc) là nguồn cung cấp carbohydrate chủ yếu - nhiên liệu thiết yếu để não bộ, hệ thần kinh và cơ bắp hoạt động bình thường. Người trưởng thành cần tiêu thụ 250–400g thực phẩm chính mỗi ngày, trong đó bữa tối nên chiếm khoảng 20–30% tổng lượng ăn hàng ngày.

Nhiều người lầm tưởng "tinh bột = tăng cân". Thực tế, nguyên nhân tăng cân không đến từ bản thân tinh bột, mà từ việc ăn quá nhiều và chế biến không lành mạnh. Khi cơ thể thiếu carbohydrate, nó sẽ buộc phải phân giải protein và chất béo để tạo năng lượng bù đắp - quá trình này gây rối loạn chuyển hóa và thậm chí dẫn đến tăng cân trở lại.

4 thay đổi cơ thể cảnh báo bạn

Tổn thương từ việc bỏ bữa chính diễn ra âm thầm, tích lũy dần dần. Các bác sĩ cảnh báo rằng sau khoảng 6 tháng, cơ thể sẽ xuất hiện 4 thay đổi rõ rệt - đặc biệt nguy hiểm với người trung niên và cao tuổi.

1. Trao đổi chất chậm lại, tăng cân trở lại

Dữ liệu từ Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc cho thấy, khi bỏ bữa tối kéo dài, cơ thể chuyển sang "chế độ tiết kiệm năng lượng" và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản giảm khoảng 15%. Hậu quả là ngay cả khi quay lại ăn uống bình thường, cơ thể vẫn dễ tích lũy calo và tăng cân nhanh hơn trước - thậm chí vượt cân nặng ban đầu.

2. Thiếu khí huyết, da mặt xỉn màu và vàng vọt

Thực phẩm chính cung cấp năng lượng để duy trì tuần hoàn khí huyết. Khi thiếu hụt kéo dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu khí huyết, biểu hiện qua da xỉn, vàng da, nổi mụn, chóng mặt, tay chân lạnh. Với phụ nữ, tình trạng này còn có thể gây rối loạn kinh nguyệt.

3. Rối loạn tiêu hóa, táo bón mãn tính

Đây là thay đổi thường bị bỏ qua nhất. Thực phẩm chính, đặc biệt ngũ cốc nguyên hạt, giàu chất xơ, giúp kích thích nhu động ruột. Thiếu chất xơ từ bữa tối khiến ruột hoạt động chậm lại, phân tích nước nhiều hơn, dẫn đến táo bón. Về lâu dài, điều này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường ruột, đầy hơi và hôi miệng.

4. Mất ngủ, cáu gắt và thay đổi tâm trạng

Carbohydrate kích thích não tiết serotonin - hormone giúp ổn định tâm trạng và cải thiện giấc ngủ. Thiếu tinh bột buổi tối đồng nghĩa với thiếu serotonin, dẫn đến khó ngủ, mơ nhiều, thức giấc giữa đêm và cáu gắt hơn vào ban ngày. Thiếu ngủ kéo dài lại tiếp tục làm trầm trọng thêm các tổn thương thể chất, tạo ra vòng luẩn quẩn khó thoát.

Ăn bữa chính buổi tối đúng cách: 4 nguyên tắc cần nhớ

Vấn đề không phải là "có ăn hay không" mà là "ăn thế nào cho đúng". Bốn nguyên tắc dưới đây giúp bạn vừa bổ sung đủ năng lượng, vừa kiểm soát cân nặng và đường huyết hiệu quả.

Kiểm soát khẩu phần: Chỉ cần 50–100g tinh bột cho bữa tối, tương đương nửa bát cơm, một bắp ngô hoặc một củ khoai lang vừa. Đủ no mà không quá tải.

Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt: Gạo lứt, yến mạch, ngô, kê, đậu đỏ có chỉ số đường huyết thấp hơn gạo trắng, giàu chất xơ hơn, giúp no lâu và ổn định đường huyết tốt hơn.

Chế biến đơn giản, nhẹ nhàng: Ưu tiên hấp, luộc, kho thay vì chiên xào. Hạn chế dầu mỡ, đường và gia vị nặng để giảm áp lực tiêu hóa.

Ăn đúng giờ: Nên ăn bữa tối lúc 18h–19h, cách giờ đi ngủ ít nhất 2–3 tiếng để dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa, tránh tích mỡ và khó ngủ.

Thực phẩm chính là "nguồn năng lượng" không thể thiếu của cơ thể. Thay vì loại bỏ chúng hoàn toàn, hãy chọn đúng loại, ăn đúng lượng và đúng thời điểm - đó mới là chìa khóa để vừa giữ dáng, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Theo Abolowang