Người phụ nữ 50 tuổi ăn cà chua mỗi ngày, 1 năm sau kết quả khám sức khỏe gây bất ngờ

Tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), bà Ngô 50 tuổi, giáo viên tiểu học, bất ngờ trở thành đề tài bàn tán trong trường học. Trong giờ giải lao, bà mỉm cười nói với đồng nghiệp: “Tôi đã duy trì thói quen mỗi ngày ăn một quả cà chua suốt một năm. Hôm nay đi khám sức khỏe, mong bác sĩ cho tin vui”.

Thói quen này bắt đầu vào mùa xuân năm ngoái, sau khi tình cờ đọc được một bài viết về lợi ích dinh dưỡng của cà chua, đặc biệt là vitamin C và lycopene (lycopene là hoạt chất chống oxy hóa mạnh có trong cà chua, được nghiên cứu có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào). Bà hy vọng việc ăn đều đặn có thể cải thiện làn da và tăng cường sức đề kháng.

Ngày khám sức khỏe, bà đến bệnh viện từ sớm, làm thủ tục và ngồi chờ gọi tên. Khi bác sĩ xem xong kết quả, ông bất ngờ nói: “Cholesterol và huyết áp của cô đều đang ở mức rất tốt, da dẻ cũng có độ đàn hồi và sắc khí tốt. Điều này có liên quan đến chế độ ăn của cô”.

Bà Ngô vui vẻ hỏi lại: “Có phải vì tôi kiên trì ăn cà chua mỗi ngày không?”. Bác sĩ xác nhận đúng là có tác động tích cực, nhưng nhấn mạnh thêm: cà chua tốt, nhưng chính sự cân bằng trong khẩu phần ăn mới là yếu tố then chốt .

Trong buổi tư vấn, bác sĩ cũng giải thích rằng lycopene trong cà chua được nhiều nghiên cứu liên hệ đến việc giảm nguy cơ một số bệnh ung thư , đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt và dạ dày. Việc thường xuyên bổ sung rau quả còn giúp tăng chất xơ, hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Cảm thấy được khích lệ, bà Ngô quyết định không chỉ tiếp tục duy trì thói quen này mà còn chia sẻ lối sống lành mạnh cho học sinh và bạn bè. Bà tổ chức các buổi nói chuyện nhỏ tại trường, hướng dẫn cách ăn đa dạng thực phẩm và tăng lượng rau củ một cách tự nhiên trong bữa ăn.

Cà chua và người mắc bệnh, có phải ai cũng phù hợp?

Trong một buổi giao lưu, một phụ huynh lo lắng đặt câu hỏi: “Bố tôi bị đái tháo đường. Ông cũng ăn cà chua mỗi ngày. Liệu lượng đường trong cà chua có ảnh hưởng không?”.

Bác sĩ giải thích rằng: Điều quan trọng vẫn là kiểm soát tổng thể khẩu phần và chỉ số đường huyết. Cà chua vẫn có thể sử dụng, nhưng người bệnh cần theo dõi đường máu thường xuyên và điều chỉnh theo tư vấn y tế.

Cũng trong buổi chia sẻ, một cư dân khác đặt vấn đề: “Tôi nghe nói ăn nhiều cà chua có thể làm tăng nguy cơ bệnh gout (gút), có đúng không? Vậy phải ăn bao nhiêu thì phù hợp?”.

Bác sĩ cho biết, cà chua dù là thực phẩm lành mạnh nhưng không loại rau quả nào thích hợp tuyệt đối cho mọi đối tượng . Cà chua có chứa lượng oxalat và kali nhất định, vì thế người bị sỏi thận, suy thận hoặc gout cần có hướng dẫn riêng , hạn chế hoặc điều chỉnh lượng phù hợp.

Với người khỏe mạnh, bác sĩ khuyến nghị trung bình 1 đến 2 quả cà chua mỗi ngày là mức hợp lý.

Thời gian trôi qua, các hoạt động tuyên truyền sức khỏe của bà Ngô đã tạo ảnh hưởng rõ rệt trong cộng đồng. Nhiều người dân bắt đầu quan tâm hơn đến chế độ ăn, đặc biệt là thói quen tăng rau quả tự nhiên trong bữa ăn.

Trong một buổi nói chuyện gần đây, bà chia sẻ chi tiết trải nghiệm và tác động tích cực lên cơ thể sau một năm đều đặn ăn cà chua, từ làn da đến các chỉ số tim mạch. Chủ đề này gợi lên nhiều thảo luận, giúp người dân chú ý đến cách ăn uống khoa học thay vì chạy theo trào lưu.

Câu chuyện của bà Ngô cho thấy, một thói quen nhỏ nhưng duy trì đúng cách và có kiến thức, có thể tạo ra thay đổi lâu dài và mang lại lợi ích cho chính bản thân cũng như cộng đồng xung quanh.

Nguồn và ảnh: Sohu