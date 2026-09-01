Người phụ nữ 48 tuổi ho sặc suốt 30 phút, bác sĩ gắp ra thứ đáng sợ

Sau khi ăn cá, người phụ nữ 48 tuổi ở Tp.HCM xuất hiện tình trạng ho sặc dữ dội kéo dài khoảng 30 phút.

Theo thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.HCM, bà N.T.M.L., 48 tuổi, ngụ ở Tp.HCM, đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.HCM sau một ngày xảy ra sự cố khi ăn cá.

Theo lời kể, trong lúc ăn cá, bà L. không may nuốt phải một mảnh xương. Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện cơn ho sặc dữ dội kéo dài khoảng 30 phút, không ghi nhận tình trạng tím tái, khó thở hay vã mồ hôi.

Sau cơn ho sặc, người bệnh vẫn tiếp tục ho và đau nhẹ vùng sau xương ức. Do không đau khi nuốt nên ban đầu bà không nghĩ dị vật đã lọt vào đường thở.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, không khó thở…

Hình ảnh chụp CT dị vật xương cá hình chữ T trong lòng khí quản nữ bệnh nhân. Ảnh: BVCC/báo Tiền Phong

ThS.BS CKII Nguyễn Quang Tú - Trưởng khoa Phẫu thuật, cho biết, qua thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong đường thở nên chỉ định chụp CT vùng ngực. Hình ảnh cho thấy một dị vật hình chữ T nằm trong lòng khí quản, một đầu dị vật cắm vào thành sau khí quản.

Các bác sĩ nhanh chóng nội soi và phát hiện mảnh xương cá hình chữ T, kích thước khoảng 1,5 x 2cm, nằm trong khí quản. Hai nhánh ngang của mảnh xương hướng xuống dưới, trong khi nhánh dài hướng lên trên và cắm vào thành sau khí quản.

Dị vật là mảnh xương cá. Ảnh: BVCC/báo Sức khỏe & Đời sống

Các bác sĩ đã lấy dị vật ra ngoài an toàn. Nội soi kiểm tra lại sau đó cho thấy niêm mạc thành sau khí quản phía trên carina bị trầy xước nhẹ và sung huyết.

Sau khi lấy dị vật, người bệnh tiếp tục được điều trị nội khoa nhằm phòng ngừa nhiễm trùng và xuất viện sau 3 ngày.

Theo ThS.BS CKII Nguyễn Quang Tú, dị vật đường thở nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, tràn khí màng phổi, viêm trung thất, áp xe... Thậm chí, trong những trường hợp nặng, dị vật đường thở có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Từ trường hợp trên, TS.BS CKII Nguyễn Thanh Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng, khuyến cáo khi dị vật xâm nhập vào đường thở, người bệnh có thể xuất hiện hội chứng xâm nhập với các biểu hiện như ho sặc dữ dội, tím tái, khó thở, thở rít hoặc co kéo cơ hô hấp.

Một số trường hợp dị vật bị bỏ quên có thể chỉ biểu hiện bằng ho kéo dài, đau tức ngực, ho ra máu dai dẳng hoặc viêm phổi kéo dài. Người bệnh có thể đi điều trị nội khoa ở nhiều nơi nhưng tình trạng không cải thiện.

Các bác sĩ khuyến cáo khi ăn uống không nên cười đùa, nói chuyện, đặc biệt cần thận trọng khi cho trẻ nhỏ hoặc người lớn hạn chế vận động, nằm tại giường ăn uống. Với trẻ em, cần tránh để trẻ chơi hoặc ngậm những vật nhỏ, dễ lọt vào đường thở.

Minh Hoa (t/h theo Sức khỏe & Đời sống, Tiền Phong)