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Người phụ nữ 47 tuổi đứng lắc vòng trên đường ray tàu hỏa: Danh tính và cái kết

Lam Giang (Tổng hợp)
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Người phụ nữ đứng lắc vòng trên đường ray rồi phát trực tiếp.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một phụ nữ vô tư đứng trên đường ray tàu hỏa để lắc vòng và livestream. Hình ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng, xen lẫn bất bình vì hành động tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông của người phụ nữ.

Theo thông tin trên báo VietNamNet, trước đó, sau khi nhận được phản ánh của nhân dân về sự việc qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy, sự việc xảy ra tại Km89+192 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (thuộc địa bàn xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn). Danh tính người phụ nữ cũng được xác định là bà L.T.L. (SN 1979, trú xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn). Lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an xã Tân Thành mời bà L. lên làm việc.

Người phụ nữ 47 tuổi đứng lắc vòng trên đường ray tàu hỏa: Danh tính và cái kết - Ảnh 1.

Hình ảnh bà L. lắc vòng trên đường ray gây bất bình.

Tại cơ quan công an, bà L. thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử phạt theo quy định của pháp luật. Tổ công tác CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà này về hành vi "Đứng trên đường sắt", mức phạt tiền từ 400.000 đồng.

Thông tin trên báo VOV cho biết thêm, theo cơ quan chức năng, dù hành vi đứng trên đường ray tàu hỏa có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với tính mạng của người vi phạm cũng như an toàn chạy tàu. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn đường sắt thương tâm xảy ra do người dân chủ quan, đi bộ, dừng đỗ hoặc thực hiện các hoạt động khác trong khu vực đường sắt.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi, đứng, ngồi hoặc thực hiện các hành vi khác trong phạm vi đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

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