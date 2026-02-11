Người phụ nữ 40 tuổi nhất quyết gội đầu bằng nước muối pha loãng, 1 tháng sau kết quả gây chấn động

Đó là thói quen mà cô Hoa (40 tuổi, Trung Quốc) giữ suốt 1 tháng qua vì nghe nói nó là "thần dược cho da đầu, dưỡng tóc. Ban đầu, người nhà khuyên cô đừng làm theo mấy mẹo truyền miệng thiếu căn cứ, nhưng cô vẫn kiên quyết duy trì. Chỉ đến khi kết quả khám nhãn tiền xuất hiện, cả gia đình mới thực sự chú ý: thói quen tưởng như vô hại này, rốt cuộc có lợi hay đang âm thầm gây hại?

Nghe nói gội đầu bằng nước muối giúp hết ngứa, sạch gàu, nhiều người lập tức liên tưởng đến hình ảnh… rắc muối lên đầu như nêm canh. Nhưng trước khi biến gia vị nhà bếp thành “thần dược” cho da đầu, cần hiểu rõ mối liên hệ giữa muối và sức khỏe da đầu thực ra phức tạp hơn bạn tưởng.

Cơ chế thực sự của nước muối đối với da đầu

Thứ nhất là tác động từ áp suất thẩm thấu. Khi muối hòa tan trong nước, môi trường có độ thẩm thấu cao có thể tạm thời ức chế một số vi khuẩn. Đây cũng là lý do nhiều người thấy da đầu bớt ngứa sau khi tắm biển, vì nước biển có độ mặn khoảng 3,5%. Tuy nhiên, nước muối tự pha tại nhà rất khó kiểm soát chính xác nồng độ. Nếu quá đặc, dung dịch có thể gây kích ứng nang tóc và da đầu, thay vì mang lại lợi ích.

Thứ hai là yếu tố khoáng chất. Một số loại muối tự nhiên chưa tinh chế có thể chứa magiê, kẽm và các vi lượng khác, về lý thuyết có thể hỗ trợ điều hòa môi trường da đầu. Tuy nhiên, muối ăn thông thường đã qua tinh chế kỹ nên hàm lượng các khoáng chất này gần như không đáng kể. Vì vậy, kỳ vọng quá nhiều vào “dinh dưỡng từ muối” là điều không thực tế.

Những thay đổi có thể quan sát nếu sử dụng liên tục

Ở giai đoạn đầu, sự khác biệt có thể khá rõ rệt, đặc biệt với người da đầu dầu. Vài lần đầu gội bằng nước muối, nhiều người cảm thấy tóc đỡ bết hơn. Nguyên nhân là ion natri tạm thời làm thay đổi độ nhớt của bã nhờn. Tuy nhiên, khi da đầu dần thích nghi, hiệu quả này thường giảm sau khoảng hai tuần.

Về lâu dài, việc sử dụng thường xuyên có thể làm tổn hại lớp sừng bảo vệ và yếu tố giữ ẩm tự nhiên của da đầu, khiến tình trạng khô tăng lên. Thậm chí có người phản ánh rằng sau một tháng dùng liên tục, gàu lại xuất hiện nhiều hơn do da đầu bị kích thích và mất cân bằng.

Cách chăm sóc da đầu khoa học hơn

Nếu muốn thử, nên coi nước muối như một biện pháp hỗ trợ tạm thời chứ không phải giải pháp thay thế hoàn toàn dầu gội. Tần suất an toàn tương đối là một đến hai lần mỗi tháng, với nồng độ khoảng 5%, tức khoảng 1 thìa cà phê muối pha trong 500ml nước. Sau khi xả bằng nước muối, cần gội lại thật kỹ bằng nước sạch để tránh muối kết tinh còn sót lại trên da đầu.

Bạn cũng có thể gội đầu bằng dầu gội thông thường trước, sau đó dùng nước muối loãng để xả lần cuối. Tuy nhiên, không nên bỏ hoàn toàn dầu gội, đặc biệt nếu bạn đang cần các sản phẩm chuyên dụng có thành phần chống gàu.

Quan trọng hơn, nếu da đầu xuất hiện tình trạng đỏ, bong vảy nhiều, ngứa dai dẳng, đừng kỳ vọng muối có thể giải quyết tất cả. Cũng như dị ứng hải sản không thể hết chỉ vì chấm thêm nước tương, việc xác định đúng nguyên nhân mới là chìa khóa. Da đầu khỏe không đến từ việc chạy theo mẹo truyền miệng, mà từ việc hiểu nhu cầu thực sự của nó.

Nguồn và ảnh: Sohu