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Người phụ nữ 35 tuổi hỏng một bên thận vì bỏ qua dấu hiệu này

Việt Linh/VTC News
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Người phụ nữ 35 tuổi chỉ nghĩ mình bị đau lưng kéo dài, nhưng khi đi khám mới phát hiện một dị tật bẩm sinh hiếm gặp khiến thận trái đã mất hoàn toàn chức năng.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 35 tuổi mắc dị tật hệ tiết niệu bẩm sinh hiếm gặp, gây hỏng thận hoàn toàn một bên sau nhiều năm diễn tiến âm thầm.

Bệnh nhân nhập viện vì đau nhức vùng hông lưng trái kéo dài. Qua thăm khám và thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị thận đôi không hoàn toàn ở cả hai bên - một dị tật bẩm sinh hiếm gặp của hệ tiết niệu.

Kết quả kiểm tra cho thấy hệ thống niệu quản bên trái - ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang - không đổ đúng vị trí mà lại thông lạc chỗ vào tử cung. Bất thường này khiến nước tiểu không được dẫn lưu bình thường, gây giãn và nhiễm trùng kéo dài hệ thống thận - niệu quản bên trái.

Do bệnh tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không được phát hiện, quả thận trái của bệnh nhân đã bị tổn thương nặng và mất hoàn toàn chức năng.

Người phụ nữ 35 tuổi hỏng một bên thận vì bỏ qua dấu hiệu kéo dài nhiều năm (Ảnh: BVCC)

Trước tình trạng này, các bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu - Nam học chỉ định cắt bỏ toàn bộ hệ thống thận và niệu quản bệnh lý để tránh nguy cơ nhiễm trùng kéo dài cũng như các biến chứng nguy hiểm khác.

Ca phẫu thuật do ThS.BSNT Lê Trung Hiếu thực hiện kéo dài khoảng 75 phút. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp khó do cấu trúc giải phẫu bất thường, thận và niệu quản nằm sát các mạch máu lớn nên đòi hỏi sự tính toán chính xác trong từng thao tác.

Nhờ đánh giá kỹ lưỡng trước mổ và lựa chọn phương án phẫu thuật phù hợp, ca mổ diễn ra thuận lợi, lượng máu mất rất ít. Sau phẫu thuật ba ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, có thể đi lại, sinh hoạt bình thường và tiếp tục được theo dõi.

Các bác sĩ cho biết dị tật thận niệu quản đôi là tình trạng một quả thận có hai hệ thống dẫn lưu nước tiểu thay vì một như bình thường. Bệnh thường xuất hiện từ khi sinh ra nhưng có thể không gây triệu chứng rõ ràng trong nhiều năm, khiến người bệnh không biết mình mắc bệnh.

Tuy nhiên, nếu không được phát hiện sớm, dị tật này có thể gây ứ nước thận, nhiễm trùng tiết niệu tái phát, tổn thương nhu mô thận và dẫn đến suy giảm hoặc mất hoàn toàn chức năng thận.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như đau âm ỉ hoặc đau nhói vùng hông lưng kéo dài, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu không tự chủ, nhiễm trùng đường tiết niệu tái diễn nhiều lần hoặc sốt không rõ nguyên nhân kèm đau vùng thắt lưng. Việc thăm khám sớm có thể giúp phát hiện những dị tật bẩm sinh tiềm ẩn trước khi thận bị tổn thương không thể hồi phục.

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