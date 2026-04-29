Người phụ nữ 26 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ nói: Uống nó như nước thì thận bằng sắt cũng không chịu nổi!

Cô Triệu (Trung Quốc) năm nay 26 tuổi, đang làm nhân viên bán hàng tại một công ty liên doanh khá loén với mức lương cao. Cũng vì thế mà cô vô cùng bận rộn, thường xuyên phải chịu áp lực. Thế nhưng, cô không bao giờ nghĩ "món ăn tinh thần", thứ giúp mình tỉnh táo, giải tỏa áp lực, làm việc hiệu quả hơn trong mấy năm qua lại là "thủ phạm" khiến mình suy thận giai đoạn cuối.

Suốt nửa năm trước khi nhập viện, cô Triệu thường xuyên bị sưng phù mặt và chân vào buổi sáng, tiểu nhiều lần. Tuy nhiên, quá bận rộn và chủ quan, cô gái trẻ cho rằng đó là hệ quả tất yếu của việc nạp nhiều chất lỏng mỗi ngày và hay thức khuya. Cứ thế, thận của cô suy kiệt trong âm thầm.

Cho đến một buổi tối muộn, khi đang tăng ca tại công ty, cô đột nhiên cảm thấy lồng ngực thắt lại, hơi thở đứt quãng. Sau đó chưa kịp nói trọn lời cầu cứu với đồng nghiệp thì cô đã ngất xỉu. Đồng nghiệp hoảng loạn gọi xe cấp cứu đưa cô Triệu đi bệnh viện ngay lập tức.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hung Yung-hsiang cho biết: "Khi đến bệnh viện, bệnh nhân đã rơi vào hôn mê. Kiểm tra cho thấy chức năng thận của cô đã suy kiệt hoàn toàn, nồng độ urê trong máu cao bất thường gây phù phổi cấp. Bệnh nhân phải đặt nội khí quản và chạy thận khẩn cấp để duy trì sự sống. Sau khi may mắn giữ được tính mạng, bệnh nhân cũng phải chạy thận cả đời".

2 "thủ phạm" gây suy thận giai đoạn cuối rất quen với người trẻ tuổi

Sau khi thoát khỏi "bàn tay tử thần", cô Triệu được bác sĩ phân tích tình trạng bệnh lý và hướng điều trị. Nghe đến "suy thận giai đoạn cuối" khiến cô gái trẻ chết lặng, nước mắt cứ thế tự nhiên trào ra.

Cô hỏi trong nức nở rằng tại sao mình không mấy khi uống bia rượu, chưa từng hút thuốc mà lại mắc suy thận được. Bác sĩ Hung thở dài một tiếng xót xa rồi bắt đầu giải thích cho cô hiểu. Có 2 "thủ phạm" chính đẩy cô gái trẻ này vào "hố sâu" suy thận, đó là:

1. Tiêu thụ đồ uống nhiều đường quá mức trong thời gian dài

Cô Triệu thú nhận mình chỉ biết rằng đồ uống nhiều đường gây tăng cân, tiểu đường chứ không ngờn nó còn hại gan, phá thận. Cô tưởng rằng: "nước nào chẳng là nước, đủ chất lỏng là tốt cho thận" nên thường dùng chúng thay thế gần như hoàn toàn nước lọc. Đặc biệt, ngày nào cô cũng phải gọi ít nhất một cốc trà sữa ngọt đậm để "xả stress". Những ngày căng thẳng, phải tăng ca hoặc dùng trà sữa thay cơm, cô có thể uống tới 4 ly. Ngoài ra, cô còn uống nước tăng lực, nước ngọt có ga và cà phê sữa thường xuyên nhưng lượng ít hơn hẳn. Bác sĩ Hung cho rằng, thói quen dùng đồ uống nhiều đường thay nước lọc thì thận có làm bằng sắt cũng sẽ nhanh chóng hỏng.

Theo phân tích của ông, trà sữa chứa một lượng lớn siro ngô và fructose, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa và làm tăng axit uric trong máu. Axit uric không chỉ gây ảnh hưởng đến khớp mà còn trực tiếp lắng đọng, gây viêm mô kẽ mãn tính tại các ống thận. Quá trình này diễn ra âm thầm, không gây đau đớn khiến người bệnh hoàn toàn không biết rằng các đơn vị lọc thận đang bị xơ hóa dần theo thời gian.

2. Thức khuya thường xuyên

Thứ hai, cô Triệu thức khuya rất thường xuyên. Không chỉ vì tăng ca mà còn vì cô cảm giác nếu về nhà muộn mà đi ngủ ngay thì cuộc sống sẽ chỉ có công việc, không có thời gian dành riêng cho bản thân. Cứ như vậy, cô thường đi ngủ sau 2 giờ sáng, ngày hôm sau mệt mỏi lại phải dùng đồ uống ngọt để "an ủi" bản thân, như một vòng tròn độc hại.

Bác sĩ Hung cho biết, việc thức khuya triền miên làm mất đi khả năng tự phục hồi của cơ thể. Ban đêm là thời điểm vàng để thận điều hòa huyết áp và thực hiện chức năng giải độc. Việc thức đêm liên tục khiến các mạch máu tại thận luôn trong trạng thái căng thẳng, không được nghỉ ngơi, dẫn đến suy giảm khả năng lọc.

Câu chuyện đau lòng ở tuổi 26 của cô Triệu chính là bài học đắt giá cho mỗi chúng ta. Hãy thay đổi trước khi quá muộn, bởi tổn thương của thận là không thể phục hồi, hối hận cũng không có tác dụng!

8 thói quen thiết yếu để bảo vệ thận - Uống đủ nước (trên 1,5 lít) nhưng ưu tiên nước lọc. - Hạn chế nước ngọt, đồ uống nhiều đường, đồ uống có cồn, kiểm soát cafeine. - Ngủ sớm và ngủ đủ giấc, tốt nhất là trước 23h và ngủ trên 6 tiếng - 80% là ban đêm. - Kiểm soát nghiêm ngặt lượng muối trong ăn uống hàng ngày. - Kiểm soát cân nặng và lượng đường huyết, tránh để béo phì gây biến chứng thận mãn tính. - Tuyệt đối không tự ý dùng các loại thuốc giảm đau hay thực phẩm chức năng, nhất là nếu không rõ nguồn gốc. - Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn vốn chứa nhiều phospho và natri gây hại cho mô thận. - Thăm khám sức khỏe định kỳ và thực hiện xét nghiệm nước tiểu để tầm soát sớm tình trạng protein niệu.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, EBC, Family Doctor