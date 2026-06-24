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Người phát ngôn Điện Kremlin vạch trần làn sóng phi đô la hoá, cảnh báo sự suy yếu của đồng bạc xanh 'không thể tránh khỏi'

Anh Dũng
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Xu hướng sụt giảm tỷ trọng của đồng USD với tư cách là đồng tiền dự trữ toàn cầu đang ngày càng trở nên rõ nét.

Trên đây là phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Diễn đàn Chuyên gia và Học thuật Quốc tế Primakov Readings lần thứ 12. Ông khẳng định các nền tảng cốt lõi của trật tự kinh tế quốc tế cũng như vị thế của đồng tiền dự trữ hàng đầu thế giới đang bị lung lay và mất giá.

Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng dù tỷ trọng của đồng USD trong hệ thống thanh toán quốc tế hiện tại vẫn duy trì ở mức cao, xu hướng suy yếu của đồng tiền này là điều không thể đảo ngược.

Đáng chú ý, làn sóng sụt giảm này không xuất phát từ việc các quốc gia chủ động quay lưng với đồng bạc xanh. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc quốc gia phát hành đồng tiền này đang cố gắng áp đặt các quy tắc đơn phương của riêng mình. Sự áp đặt này đang vấp phải phản ứng gay gắt khi các nước trên thế giới không chấp nhận các luật chơi như vậy.

Trong phiên thảo luận chuyên sâu về các kịch bản cho trật tự thế giới vào giữa thế kỷ 21, ông Dmitry Peskov đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định vị chính xác giai đoạn biến động toàn cầu hiện nay.

Giới hoạch định chính sách cần làm rõ thế giới đang ở giai đoạn khởi đầu của quá trình chuyển dịch hay đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn diện rộng trên mọi khía cạnh.

Đồng thời, các chuyên gia cũng cần xác định liệu cuộc biến động này đã bước sang một chương mới để dần lộ diện một trật tự thế giới tương lai rõ ràng hay chưa. Người phát ngôn Điện Kremlin tái khẳng định nếu không đưa ra được một định nghĩa chuẩn xác về bối cảnh hiện tại, giới tài chính toàn cầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn và gần như không thể đưa ra bất kỳ dự báo dài hạn nào.

Theo TASS

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Tags

Nga

phi đô la hóa

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