Người nghèo chèo thuyền, người giàu sắm cánh buồm: Hiểu được điều này, bạn sẽ tìm được cách kiếm được nhiều tiền hơn

Francisco García Pimentel và Salvador Manzano là tác giả của cuốn sách “Why the rich get richer (and you still do not reach a fortnight)” được xuất bản vào tháng 11/ 2020. Mở đầu cuốn sách, hai tác giả đưa những người đọc đến với khung cảnh của một đại dương bao la, rộng lớn. Ở đó, bạn đang lênh đênh giữa biển nước với chiếc thuyền nhỏ cùng mái chèo. Mục tiêu của bạn bây giờ là tìm được một hòn đảo để sinh sống và với ý chí mạnh mẽ, bạn đã quyết định chèo 10 tiếng/ ngày để đi tới đích.



Khi bạn còn 1000m nữa là tới nơi, dù kiệt sức, bạn vẫn tiếp tục chèo. Đột nhiên, một chiếc thuyền khác tiến đến và bắt kịp bạn. Người ngồi trên chiếc thuyền đó là một triệu phú, một người không khỏe hơn hay thông minh hơn bạn nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút sau, chiếc thuyền đó đã bỏ lại bạn phía sau.

Bạn tự nhủ: “Tại sao lại có thể như thế được? Anh ta chắc chắn đang gian lận. Thật không công bằng”. Tuy nhiên, đây là 2 lý giải của Francisco García Pimentel và Salvador Manzano về tại sao mọi người có thể đưa thuyền của mình về đến đích nhanh hơn nhưng bạn dù cố gắng lại không thể làm được điều đó.

1. Thay đổi đầu tiên: Không phải cứ tiếp tục vững tay lái và chèo thuyền sẽ có thể đi đến đích

Bạn đã từng nghe nhiều người rằng: “Nếu tiếp tục cố gắng, bạn sẽ có được thành công và giàu có”. Chính vì vậy, khi chiếc thuyền của bạn chậm hơn người triệu phú ấy, bạn đã đặt mục tiêu cao hơn là chèo 12 tiếng/ ngày để có thể đuổi kịp anh ấy.

Tuy nhiên, trên chiếc thuyền của bạn lúc này không chỉ có mình bạn, mà là những người thân trong gia đình. Bạn không nản lòng mà vẫn cố gắng chèo thêm 2 tiếng nữa để có thể đưa mọi người đến một hòn đảo tốt đẹp hơn. Vì vậy, bạn buộc thêm 2 mái chèo vào chân của bạn. Bây giờ bạn đang chèo cả bằng tay và chân với tất cả nỗ lực và sự cống hiến của bạn.

Nhưng vào một khoảnh khắc nhỏ, bạn cảm thấy thất vọng. Có những người bạn thời thơ ấu của bạn cũng trên chiếc thuyền có kích thước tương đương như của bạn đã bắt kịp và bỏ bạn lại phía sau. Họ chèo lái rất nhanh và bây giờ tất cả đã sắp đến hòn đảo… và bạn vừa chợt nhận ra, mình đã chèo thuyền trong các vòng xoáy của đại dương.

Thậm chí, chiếc thuyền của bạn bây giờ đang bị thủng và khiến nước tràn vào chỗ gia đình bạn đang ngồi. Bạn cố gắng sửa nhưng không có ích gì. Chỉ còn một lựa chọn là bạn phải bịt được lỗ thủng và tiếp tục chèo bằng những sức lực còn lại của bản thân.

Rồi một buổi sáng, có một con thuyền dừng lại bên bạn và chào hỏi. Bạn nhìn lên và thấy đó là một chiếc thuyền lớn, làm bằng gỗ tốt và chạm khắc bằng vàng. Đó là một chiếc thuyền đẹp. Người đi chiếc thuyền đó động viên bạn và nói bạn hãy nhìn lên những vật dụng đang giúp người đó đi nhanh hơn. Bạn ngạc nhiên và nhận ra, trên chiếc thuyền đó có một cột buồm nhỏ, và trên cột buồm đó là một cánh buồm.

2. Thay đổi thứ hai: Xây dựng cánh buồm

Đã đến lúc phải thay đổi chiến lược. Với một khúc gỗ trên thuyền và chiếc áo sơ mi của chính mình, bạn đã dành 3 ngày để đóng một cánh buồm nhỏ. Trong 3 ngày đó, có rất nhiều chiếc thuyền có người chèo giống như bạn trước đây vượt qua bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn vững chí với quyết tâm đóng bằng được cột buồm. Cuối cùng, chiếc buồm đã được hoàn thành và bạn cảm thấy điều mà bạn chưa bao giờ cảm thấy trước đây, chính là chiếc thuyền của bạn đang di chuyển mà không cần bạn chèo.

Thậm chí, khi bạn đến điểm dừng chân cuối cùng là hòn đảo, bạn lại nhận ra, còn có rất nhiều ngọn núi, đại dương bao la và hòn đảo tuyệt đẹp khác đang chờ đợi bạn. Trên đảo, bạn gặp gỡ nhiều thủy thủ hơn! Tất cả bọn họ đều đã khám phá ra bí mật làm thế nào để đi đến đích và tất cả những người đó đều có buồm và họ nói giờ bản thân có thể đi bất cứ đâu mình mong muốn.

Bạn cũng vậy, sau một vài ngày nghỉ chân tại hòn đảo, bạn cố gắng tìm một cây nến, cột buồm, gỗ đóng thuyền chắc chắn, lớn hơn cho những cuộc hành trình tiếp theo của bạn. Con thuyền của bạn hiện nay còn lớn đến mức bạn thậm chí còn thuê nhiều người. Chắc chắn bạn phải bẻ lái và đôi khi chèo lái nếu cần.

Tuy nhiên, bạn biết rằng cho dù là bất kể là ngày hay đêm, con thuyền của bạn vẫn tiếp tục đi bởi vì nó không phụ thuộc vào cánh tay của bạn, mà là vào một thứ mạnh mẽ hơn nhiều, đó chính là gió. Gió chính là động lực thúc đẩy làm cho cánh buồm của con thuyền bạn đi nhanh hơn, bạn chỉ cần lãnh đạo và không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.

Giờ đây, bạn đã biết quy tắc của những người thủy thủ tài giỏi hay ở đây, chính là những người giàu. Để làm giàu, chúng ta không chỉ cần làm việc chăm chỉ ngày qua ngày, mà còn phải sử dụng sức sáng tạo của mình để đóng một chiếc thuyền với những cánh buồm đủ mạnh để đưa nó đi khắp thế giới.

Trong câu chuyện này, ẩn dụ những ý nghĩa sâu sắc. Đại dương chính là thế giới còn không khí là tiền bạc. Mọi người đều cần không khí để sống nhưng trong khi một số sử dụng nó chỉ để tồn tại, thì những người khác lại sử dụng nó để thúc đẩy bản thân và tiến xa hơn. Những người không có thuyền, hay chèo thuyền thường chỉ cống hiến sức lao động đến nỗi kiệt sức và chỉ dám nghỉ ngơi trong giây lát.

Tuy nhiên, những người biết sử dụng sự sáng tạo sẽ giúp cho con thuyền của họ đi rất nhanh mà còn có nhiều thời gian tận hưởng không khí trong lành với cơn gió thoáng mát. Một hình ảnh khác chính là khoảnh khắc nước tràn vào thuyền, đó chính là Nợ. Nó khiến chúng ta bị tạo thêm nhiều gánh nặng, đi chậm hơn. Chúng ta còn phải bịt lỗ thủng có nước tràn vào thuyền bằng một tay và tiếp tục chèo bằng tay kia. Hơn nữa, nếu chúng không được kiểm soát hoặc loại bỏ, chúng sẽ bị chìm xuồng.

Bên cạnh đó, để con thuyền có khả năng di chuyển nhanh hơn, chúng ta cần có những thuyền trưởng cầm lái con thuyền. Chính thuyền trưởng sẽ là người cầm đầu, người hướng những cánh buồm đi muôn nơi trên đại dương và là người đưa ra mệnh lệnh, chiến lược để giữ cho con thuyền luôn hoạt động tốt. Không những vậy, thuyền trưởng còn có trách nhiệm chăm sóc con thuyền của mình và thủy thủ trên đó.